Владельцы «Челси» допускают, что ошиблись, уволив Тухеля. Поттера по-прежнему высоко оценивают
Владельцы «Челси» допускают, что ошиблись, уволив Томаса Тухеля в сентябре.
Как пишет Daily Mail, владельцы «синих» признают, что, возможно, ошиблись, приняв решение об отставке немца.
Тухеля, который был очень популярен среди игроков и болельщиков, уволили спустя несколько матчей после прихода к управлению клубом новых владельцев во главе с Тоддом Боули. Это решение последовало за масштабной перестройкой, в ходе которой состав пополнили Рахим Стерлинг, Марк Кукурелья и Уэсли Фофана.
Владельцы «Челси» никогда не рассчитывали работать с Тухелем в долгосрочной перспективе, однако сейчас они признают, что, возможно, должны были оставить его в клубе до конца сезона, чтобы переходный период получился более мягким. Но они хотели как можно скорее обозначить начало новой эры при новых владельцах.
Практически сразу после увольнения Тухеля «Челси» назначил Грэма Поттера на пост главного тренера. Его работа с командой продлилась 7 месяцев.
Отмечается, что владельцы «Челси» по-прежнему высоко оценивают Поттера, несмотря на столь скорую отставку. Однако команда играла так плохо, что владельцы клуба почувствовали, что должны вмешаться.
Сейчас «Челси» руководит Фрэнк Лэмпард – его контракт рассчитан до конца сезона. Клуб близок к назначению Маурисио Почеттино, который возглавит команду летом.
Вот уж обозначили так обозначили.
Причём Френки начинал очень хорошо, но за последний год сдулся до нуля.