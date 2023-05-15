Владельцы «Челси» допускают, что ошиблись, уволив Тухеля. Поттера по-прежнему высоко оценивают

Теги Челси премьер-лига Англия Томас Тухель Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Владельцы «Челси» допускают, что ошиблись, уволив Томаса Тухеля в сентябре.

Как пишет Daily Mail, владельцы «синих» признают, что, возможно, ошиблись, приняв решение об отставке немца.

Тухеля, который был очень популярен среди игроков и болельщиков, уволили спустя несколько матчей после прихода к управлению клубом новых владельцев во главе с Тоддом Боули. Это решение последовало за масштабной перестройкой, в ходе которой состав пополнили Рахим Стерлинг, Марк Кукурелья и Уэсли Фофана.

Владельцы «Челси» никогда не рассчитывали работать с Тухелем в долгосрочной перспективе, однако сейчас они признают, что, возможно, должны были оставить его в клубе до конца сезона, чтобы переходный период получился более мягким. Но они хотели как можно скорее обозначить начало новой эры при новых владельцах.

Практически сразу после увольнения Тухеля «Челси» назначил Грэма Поттера на пост главного тренера. Его работа с командой продлилась 7 месяцев.

Отмечается, что владельцы «Челси» по-прежнему высоко оценивают Поттера, несмотря на столь скорую отставку. Однако команда играла так плохо, что владельцы клуба почувствовали, что должны вмешаться.

Сейчас «Челси» руководит Фрэнк Лэмпард – его контракт рассчитан до конца сезона. Клуб близок к назначению Маурисио Почеттино, который возглавит команду летом.

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16 комментариев

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Peter Parker
«Но они хотели как можно скорее обозначить начало новой эры при новых владельцах.»

Вот уж обозначили так обозначили.
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angry horse
Американские владельцы - это , конечно, клоуны еще те, угробили целое достояние Абрамовича, которое ковалось десятилетиями😎
+6
-1
+5
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Why always me?!
Ответ Peter Parker
«Но они хотели как можно скорее обозначить начало новой эры при новых владельцах.» Вот уж обозначили так обозначили.
Жаль в Чемпионшип не вылетели, тогда бы реально круто обозначили)
+5
-1
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Нурбол Жумаскалиев
тухель сейчас в баварии суеты наводит, хочет сделать анти-требл))))
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Партизанен
Челси : мы ценим Поттера за то что он истинный англосакс .
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Фарид Харисов
Лэмпард настолько бездарь как тренер, что даже Поттера вспоминают и плачут.

Причём Френки начинал очень хорошо, но за последний год сдулся до нуля.
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Balt
Боули просто не понял чё это какой-то немец главный тренер в английской команде. Про немецкое он знал только BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, высадка в Нормандии, а то что немцы в футболе шарят у него в голове не складывалось. Когда до него наконец донесли, уже было поздно. :)
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Born is the King
Да неужели
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Партизанен
Челси : мы ценим Поттера за то что он истинный англосакс .
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Нурбол Жумаскалиев
да всё впереди еще. главное майкла мудрыка пристроить куда-нибудь, да хоть в борнмут за 20
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Aqsunqar Serikbay
Ну, увидим как Поч справится с 3 составами Челси
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Balt
Новой эры... Им шашечки или ехать? Чем Тухель не мог быть частью этой эры? Вот Глейзеров поносят как угодно, и есть за что, но они хотя бы прийдя в МЮ оставили сэра Алекса у руля не звиздя про новую эру. Знали что к чему и чего хотят (бабла). А эти что? У вас уже есть топ-тренер и ещё не старый (49 лет) который с Челси выиграл ЛЧ и который умеет добывать результат. Сначала бы разобрались что к чему прежде чем начинать что-то менять под себя. И это люди с топовым бизнес-образованием, а мозгов как у реднеков ворвавшихся в бар.
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stradivari13
конец челси будет грустный, слишком мутно решили отжать клуб, который в итоге отправится в чемпионшип, без перспектив.... )
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Алексей Ненахов
Ответ angry horse
Американские владельцы - это , конечно, клоуны еще те, угробили целое достояние Абрамовича, которое ковалось десятилетиями😎
Они и МЮ уже угробили
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