Владельцы «Челси» допускают, что ошиблись, уволив Тухеля. Поттера по-прежнему высоко оценивают

Владельцы «Челси» допускают, что ошиблись, уволив Томаса Тухеля в сентябре.

Как пишет Daily Mail, владельцы «синих» признают, что, возможно, ошиблись, приняв решение об отставке немца.

Тухеля, который был очень популярен среди игроков и болельщиков, уволили спустя несколько матчей после прихода к управлению клубом новых владельцев во главе с . Это решение последовало за масштабной перестройкой, в ходе которой состав пополнили Рахим Стерлинг, Марк Кукурелья и Уэсли Фофана.

Владельцы «Челси» никогда не рассчитывали работать с в долгосрочной перспективе, однако сейчас они признают, что, возможно, должны были оставить его в клубе до конца сезона, чтобы переходный период получился более мягким. Но они хотели как можно скорее обозначить начало новой эры при новых владельцах.

Практически сразу после увольнения Тухеля « » назначил на пост главного тренера. Его работа с командой продлилась 7 месяцев.

Отмечается, что владельцы «Челси» по-прежнему высоко оценивают Поттера, несмотря на столь скорую отставку. Однако команда играла так плохо, что владельцы клуба почувствовали, что должны вмешаться.

Сейчас «Челси» руководит Фрэнк Лэмпард – его контракт рассчитан до конца сезона. Клуб близок к назначению Маурисио Почеттино, который возглавит команду летом.