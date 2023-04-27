«Челси» лишился шансов на ЛЧ. Лондонцы пропустят турнир впервые с сезона-2018/19

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Брентфорд Грэм Поттер Футбол

Следующий розыгрыш Лиги чемпионов пройдет без «Челси».

Команда Фрэнка Лэмпарда, уступив «Брентфорду» (0:2) в 33-м туре АПЛ, лишилась шансов на место в топ-4.

На данный момент «синие» идут на 11-м месте с 39 очками за 32 игры. Занимающий 4-ю строчку «Манчестер Юнайтед» набрал 59 баллов за 30 матчей.

Ранее «Челси» вылетел из ЛЧ от «Реала», дважды проиграв 0:2 в четвертьфинале.

Напомним, что на старте сезона Томас Тухель возглавлял «Челси», затем его сменил Грэм Поттер, после которого команду принял Лэмпард.

В последний раз лондонцы пропускали Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. В тот игровой год они выиграли Лигу Европы.

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21 комментарий

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bevooch
Астон Вилла пока пятая. Пока все идёт по плану Эмери. Группа ЛЕ - плей-офф ЛЕ - финал ЛЕ - пятая чашка.
+18
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+18
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sinkindragon@gmail.com
Ответ bevooch
Астон Вилла пока пятая. Пока все идёт по плану Эмери. Группа ЛЕ - плей-офф ЛЕ - финал ЛЕ - пятая чашка.
план Эмери это 3 место в ЛЧ в группе
+4
0
+4
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ALMANAC
Да тут шансов на ЛК то нет
+2
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HRYNDEL
Ответ Промах Мораты
А шансы выйти в лучшую лигу мира остались?
Да ну, у Балтики, Рубина и Алании класс реально повыше в данный момент!!! У них хоть Мудриков за сто лямов нет!!!))))
+2
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Михо
Верните клуб Абрамовичу!
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2ran
Этот должУно было случиться.
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mArty-.-
внезапно
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HRYNDEL
Ёпта, так не хер Мудриков покупать!!!
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_FoX-
Тухель все таки уникальный человек - из-за него Челси в ЛЧ не попадет, а Бавария может Бундеслигу не выиграть. Вот был человек на своем месте, нет же...
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Промах Мораты
А шансы выйти в лучшую лигу мира остались?
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jonnysilverhand01
Боули, как дела ? Может ещё пару вингеров купим ?
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S1rAlex
Челси лишился шансов на ЛЧ, но пока еще в гонке за Чемпионшип. Поднажмите, мешочки!
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brace
Теперь надо для разнообразия, ещё и Лэмарда сменить на в этом посту. Чтобы и лига Европы мимо пролетела.
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Гекдениз Кардениз
Ответ bevooch
Астон Вилла пока пятая. Пока все идёт по плану Эмери. Группа ЛЕ - плей-офф ЛЕ - финал ЛЕ - пятая чашка.
Полуфинал ЛЧ следом
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HRYNDEL
Ответ Igor Cholomitski
опять Мудрик, убогий ты мой, как мне жаль твоих учителей, которым за 11 лет не удалось тебя научить сколько будет 3:2
Иди спи калечный и чуб поправь и вышиванку смени, а то фанит потярой на весь сайт!!!
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юра георгиевский
Ответ jordy
Без ЛЧ будет попроще попасть в ЛЧ.
Сейчас им проще попасть в Чемпионшип, 100%.
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