«Челси» лишился шансов на ЛЧ. Лондонцы пропустят турнир впервые с сезона-2018/19
Следующий розыгрыш Лиги чемпионов пройдет без «Челси».
Команда Фрэнка Лэмпарда, уступив «Брентфорду» (0:2) в 33-м туре АПЛ, лишилась шансов на место в топ-4.
На данный момент «синие» идут на 11-м месте с 39 очками за 32 игры. Занимающий 4-ю строчку «Манчестер Юнайтед» набрал 59 баллов за 30 матчей.
Ранее «Челси» вылетел из ЛЧ от «Реала», дважды проиграв 0:2 в четвертьфинале.
Напомним, что на старте сезона Томас Тухель возглавлял «Челси», затем его сменил Грэм Поттер, после которого команду принял Лэмпард.
В последний раз лондонцы пропускали Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. В тот игровой год они выиграли Лигу Европы.
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