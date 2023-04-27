«Челси» лишился шансов на ЛЧ. Лондонцы пропустят турнир впервые с сезона-2018/19

Следующий розыгрыш Лиги чемпионов пройдет без «Челси».

Команда Фрэнка Лэмпарда, уступив « » (0:2) в 33-м туре , лишилась шансов на место в топ-4.

На данный момент «синие» идут на 11-м месте с 39 очками за 32 игры. Занимающий 4-ю строчку «Манчестер Юнайтед» набрал 59 баллов за 30 матчей.

Ранее « » вылетел из ЛЧ от «Реала», дважды проиграв 0:2 в четвертьфинале.

Напомним, что на старте сезона возглавлял «Челси», затем его сменил , после которого команду принял Лэмпард.

В последний раз лондонцы пропускали Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. В тот игровой год они выиграли Лигу Европы.

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