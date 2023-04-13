У «Челси» в сезоне больше поражений, чем побед, и пропущенных голов больше, чем забитых
У «Челси» в сезоне-2022/23 больше поражений, чем побед..
Поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» стало для «Челси» 16-м в сезоне-2022/23.
«Синие» одержали 15 побед и 10 раз сыграли вничью – таким образом, количество поражений «Челси» в сезоне превысило количество побед.
Всего в сезоне «Челси» забил 41 гол во всех турнирах и пропустил 44 мяча.
В начале сезона лондонцев тренировал Томас Тухель, затем его сменил Грэм Поттер, а недавно главным тренером стал Фрэнк Лэмпард.
Плюс какие-то субъективные факторы наверняка.
Плюс это таки АПЛ, где приличная конкуренция.
Может быть еще долго будут помпажировать, пока владельцы и менеджмент наладят коммуникацию и займутся каждый своим делом.
Главные виновники - солнцеликий геостратег и британское правительство. Один запустил страшный процесс, другие использовали момент, чтобы отжать клуб. Никогда им этого не прощу.