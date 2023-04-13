У «Челси» в сезоне больше поражений, чем побед, и пропущенных голов больше, чем забитых

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Грэм Поттер Футбол

У «Челси» в сезоне-2022/23 больше поражений, чем побед..

Поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» стало для «Челси» 16-м в сезоне-2022/23.

«Синие» одержали 15 побед и 10 раз сыграли вничью – таким образом, количество поражений «Челси» в сезоне превысило количество побед.

Всего в сезоне «Челси» забил 41 гол во всех турнирах и пропустил 44 мяча.

В начале сезона лондонцев тренировал Томас Тухель, затем его сменил Грэм Поттер, а недавно главным тренером стал Фрэнк Лэмпард.

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17 комментариев

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RG26
Ответ FC Barcelona 10
Я не думаю, что ЛЧ самый объективный вариант, по которому можно определить восьмерку лучших команд в Европе. Вот, посморите на ситацию во внутренных чемпионатах. Все становится понятно.
Ну первая команда в нынешнем розыгрыше Ла Лиги тоже в топ-8 не входит. Лацио сейчас вроде вторые в Италии, но их в топ-8 тоже никто в адеквате не поставит. Дортмунд высоко, но даже от такого Челси умудрился отлететь. Так что тоже критерий сомнительный, как и состав четвертьфиналов ЛЧ
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Al561
Смена владельца и менеджмента в авральном режиме не могла не сказаться.
Плюс какие-то субъективные факторы наверняка.
Плюс это таки АПЛ, где приличная конкуренция.
Может быть еще долго будут помпажировать, пока владельцы и менеджмент наладят коммуникацию и займутся каждый своим делом.
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Aggrrist
Эффект Абрамовича. Откуда взял - туда и вернул.
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Aggrrist
Ответ Kobynick
В кризисе Челси виноват не Боули, не тренеры и не игроки. Главные виновники - солнцеликий геостратег и британское правительство. Один запустил страшный процесс, другие использовали момент, чтобы отжать клуб. Никогда им этого не прощу.
Понятно. То, что Челси проигрывает Реалу - виноват Путин.
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Пинающий Достоинства
Это вам за голодных чукотских пенсионеров
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Artur Turik
Ответ Spaten
Сейчас Абрамович всех поувольняет нафиг! Хотя….
Проснись Ержан, ты ...
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Alexander Zubkov
Эффект Боули 👌🏽
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FC Barcelona 10
Ответ 10ztv
удивительно как они в восьмерке лучших в европе стали
Я не думаю, что ЛЧ самый объективный вариант, по которому можно определить восьмерку лучших команд в Европе. Вот, посморите на ситацию во внутренных чемпионатах. Все становится понятно.
+8
-4
+4
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Mr. Mouset
Ну минимум в плей ин они попадают с такой статой, возможно даже восьмой сид в плей офф!
+1
0
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Kobynick
В кризисе Челси виноват не Боули, не тренеры и не игроки.
Главные виновники - солнцеликий геостратег и британское правительство. Один запустил страшный процесс, другие использовали момент, чтобы отжать клуб. Никогда им этого не прощу.
+12
-12
0
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f0rmoceft
Ригоберку разбанили, и сразу на всех ветках Реала появился. Соскучился бедняга)))
+12
-2
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Spaten
Сейчас Абрамович всех поувольняет нафиг! Хотя….
+1
-3
-2
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10ztv
удивительно как они в восьмерке лучших в европе стали
+4
-2
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CriminalJoint62
Очищение пердивом спасет клуб. Еще не поздно поступить правильно
+2
-4
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La Crosse Bobcats
я думаю, что кейс - Боэли в Челси будут преподавать в высших учебных заведениях как пример того как быстро можно развалить крайне успешную организацию, влив в нее за полгода пол миллиарда долларов.
+38
-1
+37
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Scot Adkins
истинный середняк
+4
-5
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DolJun
неплохо так клуб штормит изза санкций
+4
-6
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