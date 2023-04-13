У «Челси» в сезоне больше поражений, чем побед, и пропущенных голов больше, чем забитых

У «Челси» в сезоне-2022/23 больше поражений, чем побед..

Поражение в первом матче 1/4 финала против мадридского « » стало для « » 16-м в сезоне-2022/23.

«Синие» одержали 15 побед и 10 раз сыграли вничью – таким образом, количество поражений « » в сезоне превысило количество побед.

Всего в сезоне «Челси» забил 41 гол во всех турнирах и пропустил 44 мяча.

В начале сезона лондонцев тренировал , затем его сменил , а недавно главным тренером стал .