Невилл допускает, что Поттер сам подал в отставку: «Держу пари, он считал происходящее в «Челси» безумием. Почувствовал облегчение, должно быть»

Теги Гари Невилл Челси Петр Чех премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Марина Грановская Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Гари Невилл не исключает, что Грэм Поттер мог сам подать в отставку

В воскресенье было объявлено об увольнении Поттера из «Челси». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бруно Сальтор.

«Грэм Поттер – хороший человек. Должно быть, вернувшись домой после увольнения, он почувствовал облегчение. Я не думаю, что ему там нравилось. Держу пари, он считал [происходящее в клубе] безумием.

Он видел, что происходит за кулисами – в начале сезона из клуба ушли Петр Чех и Марина Грановская, и это не было запланировано. Затем ушел [Томас] Тухель, и это тоже не было запланировано. Он пришел в клуб, который переживает масштабную перестройку, [новое руководство] потратило миллионы фунтов, они не понимают, что делают, и учатся прямо в процессе работы.

Должно быть, он подумал: «Эти ребята сумасшедшие». И я не исключаю, что Грэм Поттер пошел к Уинстэнли (спортивный директор «Челси» – Sports.ru) и сказал: «Уберите меня отсюда», – сказал бывший игрок сборной Англии.

Говоря о кандидатах на замену Грэму Поттеру, Невилл назвал идеальным вариантом для «Челси» Маурисио Почеттино.

«Все, что говорят «Челси» и Боули, сводится к тому, что они потратили 600 миллионов фунтов, при этом не подписав центрального нападающего на следующие три года.

Если они назначат Зидана, Симеоне или Энрике, они захотят [потратить] еще 300 миллионов фунтов, потому что этим тренерам не понравятся некоторые игроки, которых они подписали.

Им стоит назначить тренера, который сможет работать с составом, который есть у «Челси» сейчас. Так как многие из игроков еще молоды, я думаю, что это мог бы быть Почеттино», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

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9 комментариев

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Yerlan73
Ответ DolJun
кстати не исключено, иначе все 50 лямов неустойки затребовал бы. плюс хомяк его главный ассистент был сегодня на лавке, хотя говорили что он ушел вместе с поттером.
Хомяк, как точно сказано👍👍👍
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Stewee
Ответ Lavinka
В каждой новости будите это писать ?
Где я еще это писал?
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Lavinka
Ответ Stewee
Я думаю, фанаты Валенсии тоже почувствовали облегчение, когда физрука Невилла уволили)
В каждой новости будите это писать ?
+2
-1
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Lavinka
Если бы сам подал в отставку то компенсацию бы наверно не платили бы Поттеру и штабу тренерскому .
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Born is the King
Скорее всего сам ушел. Спасибо можно сказать
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DolJun
кстати не исключено, иначе все 50 лямов неустойки затребовал бы. плюс хомяк его главный ассистент был сегодня на лавке, хотя говорили что он ушел вместе с поттером.
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Юлия Закаблукова
Давление на чувака конечно было колоссальное
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Акира_1
Да дурак он лишиться огромной ЗП, которую ему Боэли выписал.
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Stewee
Я думаю, фанаты Валенсии тоже почувствовали облегчение, когда физрука Невилла уволили)
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