Хавертц о сезоне «Челси»: «Все, что могло пойти не так, пошло не так. Когда ты добился успеха с тренером, а потом его увольняют ни с того ни с сего, это играет свою роль»

Кай Хавертц высказался о проблемах «Челси» в этом сезоне.

«Все, что могло пойти не так, пошло не так в этом году. Сезон на самом деле начался относительно спокойно. У нас сменился владелец, что стало большой переменой для всего клуба. А потом был уволен , что, конечно, всегда играет свою роль в такой команде, как эта, когда ты добился успеха с тренером, а потом его увольняют ни с того ни с сего.

[При Поттере] был хороший этап, но после чемпионата мира мы играли не очень хорошо и потеряли много очков. [Зимой пришло] много новых игроков, которым сначала нужно почувствовать себя комфортно, чтобы иметь возможность проявить свои качества.

Конечно, легко найти оправдания. Я не любитель сваливать вину на кого-то другого. В конце концов, мы все профессиональные футболисты и должны иногда побеждать. Особенно если это дерби. Надеюсь, мы сможем снова привлечь болельщиков на свою сторону.

Мы надеемся немного разозлить « ». Они участвуют в борьбе за чемпионство, и мы тоже хоти находиться именно там. И если мы сможем победить своего принципиального соперника, это обрадует болельщиков», – сказал полузащитник « » в интервью Sky.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд