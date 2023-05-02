Хавертц о сезоне «Челси»: «Все, что могло пойти не так, пошло не так. Когда ты добился успеха с тренером, а потом его увольняют ни с того ни с сего, это играет свою роль»
Кай Хавертц высказался о проблемах «Челси» в этом сезоне.
«Все, что могло пойти не так, пошло не так в этом году. Сезон на самом деле начался относительно спокойно. У нас сменился владелец, что стало большой переменой для всего клуба. А потом был уволен Томас Тухель, что, конечно, всегда играет свою роль в такой команде, как эта, когда ты добился успеха с тренером, а потом его увольняют ни с того ни с сего.
[При Поттере] был хороший этап, но после чемпионата мира мы играли не очень хорошо и потеряли много очков. [Зимой пришло] много новых игроков, которым сначала нужно почувствовать себя комфортно, чтобы иметь возможность проявить свои качества.
Конечно, легко найти оправдания. Я не любитель сваливать вину на кого-то другого. В конце концов, мы все профессиональные футболисты и должны иногда побеждать. Особенно если это дерби. Надеюсь, мы сможем снова привлечь болельщиков на свою сторону.
Мы надеемся немного разозлить «Арсенал». Они участвуют в борьбе за чемпионство, и мы тоже хоти находиться именно там. И если мы сможем победить своего принципиального соперника, это обрадует болельщиков», – сказал полузащитник «Челси» в интервью Sky.
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Всех побеждали в ЛЧ, разнесли ПСЖ с победителем и финалистом ЧМ, но из-за каких-то никому не нужных матчей Бундеслиги уволили тренера (который уже выстроил систему)
И ведь самое интересное что уже всему миру показали, что готовы использовать арбитражную дубинку, чтобы подтянуть Баварию к Чемпионству, можно было тогда делать ставку на ЛЧ
ты реально веришь, что все проблемы в позиции?) да эту телегу использовали на каждой позиции в атаке и даже под напами и везде он бесполезен. у него тупо нет скиллов, чтобы даже в штрафной пробивать вратарей, а это не проблема позиции, а проблема никчемности хаверца
Но когда тебя два года подряд ставят играть нападающим, потому что ты большой и можешь цепляться за мячи - то твой потенциал сужается.
Во-первых ты тратишь энергию на бицца-бороцца, а во-вторых ты просто на чужой позиции.
Кай - это идеальный игрок под Почетино, лучше не придумаешь. Я просто уверен, что Поч будет использовать Кая, как в свое время Алли, то есть игрока под основным напом. Потому что Хаверц как раз очень хорошо находит пространство.
Я, кстати, считаю, что он и 9ку может играть, но только при тотальном футболе, а не через закидушки.
Так что тут скорее вопрос к тому, как его используют.
у хаверца нет скиллов чтобы вообще играть в апл, на любой позиции это бесполезный игрок
у поча никогда такие деревянные бруски в атаке не играли, алли на голову сильнее хаверца: удар, дриблинг, техника, хорошо укрывал мяч.
хаверц находит пространство, где?) поэтому он лидер среди всех игроков апл по офсайдам в этом сезоне))) ну это гений