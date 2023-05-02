Хавертц о сезоне «Челси»: «Все, что могло пойти не так, пошло не так. Когда ты добился успеха с тренером, а потом его увольняют ни с того ни с сего, это играет свою роль»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Томас Тухель Кай Хавертц Грэм Поттер Футбол

Кай Хавертц высказался о проблемах «Челси» в этом сезоне.

«Все, что могло пойти не так, пошло не так в этом году. Сезон на самом деле начался относительно спокойно. У нас сменился владелец, что стало большой переменой для всего клуба. А потом был уволен Томас Тухель, что, конечно, всегда играет свою роль в такой команде, как эта, когда ты добился успеха с тренером, а потом его увольняют ни с того ни с сего.

[При Поттере] был хороший этап, но после чемпионата мира мы играли не очень хорошо и потеряли много очков. [Зимой пришло] много новых игроков, которым сначала нужно почувствовать себя комфортно, чтобы иметь возможность проявить свои качества.

Конечно, легко найти оправдания. Я не любитель сваливать вину на кого-то другого. В конце концов, мы все профессиональные футболисты и должны иногда побеждать. Особенно если это дерби. Надеюсь, мы сможем снова привлечь болельщиков на свою сторону.

Мы надеемся немного разозлить «Арсенал». Они участвуют в борьбе за чемпионство, и мы тоже хоти находиться именно там. И если мы сможем победить своего принципиального соперника, это обрадует болельщиков», – сказал полузащитник «Челси» в интервью Sky.

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16 комментариев

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Artem Piatkov
Будто про Баварию рассказал, там ситуация в большей степени подходит под это описание:

Всех побеждали в ЛЧ, разнесли ПСЖ с победителем и финалистом ЧМ, но из-за каких-то никому не нужных матчей Бундеслиги уволили тренера (который уже выстроил систему)

И ведь самое интересное что уже всему миру показали, что готовы использовать арбитражную дубинку, чтобы подтянуть Баварию к Чемпионству, можно было тогда делать ставку на ЛЧ
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SWAGG
один из самых распиаренных игроков в футболе на ряду с феликсом. кай не умеет абсолютно ничего: ни забивать, ни обострять. надеюсь следующий тренер выставит этого таланта на трансфер. за 3 года так и не смог стать по настоящему полезным и деградирует с каждым днем, а шансов ему давали больше, чем тому же вернеру и зиешу
+13
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Джанлука Нальюка
Ответ SWAGG
один из самых распиаренных игроков в футболе на ряду с феликсом. кай не умеет абсолютно ничего: ни забивать, ни обострять. надеюсь следующий тренер выставит этого таланта на трансфер. за 3 года так и не смог стать по настоящему полезным и деградирует с каждым днем, а шансов ему давали больше, чем тому же вернеру и зиешу
Он просто играет не на своей позиции. Ну какой он центральный нападающий.Он в германии всегда глубже играл.
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jonnysilverhand01
Главная проблема Челси - это некомпетентный владелец и его глупые решения … соболезную болельщикам Челси, при Абрамовиче было «золотое время»
+3
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SWAGG
Ответ Джанлука Нальюка
Он просто играет не на своей позиции. Ну какой он центральный нападающий.Он в германии всегда глубже играл.
думаешь его опустят на 10м ниже и от этого он перестанет быть бесполезным бруском и превратится в кдб, мб хватит лепить эти детские отмазы
ты реально веришь, что все проблемы в позиции?) да эту телегу использовали на каждой позиции в атаке и даже под напами и везде он бесполезен. у него тупо нет скиллов, чтобы даже в штрафной пробивать вратарей, а это не проблема позиции, а проблема никчемности хаверца
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113k
Продавайте этого днища и побыстрее, и Феликса гнать обратно в Атлетико, два клоуна
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ljolik888
Челси с Боэли это посмешище футбола ⚽️
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Tpy6kaMerlina
Философ Кай.
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Azamat Yekizhanov
Боули как и Глейзеры превратят клуб в бизнес проект, спортивная составляющая там будет на второстепенных ролях
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Kipriot
Ну ты артист, неужели иногда побеждать только 👍
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Андрей-ДК
там не только тренер, там вся инфраструктура сломана была
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London.is.blue
Ответ SWAGG
один из самых распиаренных игроков в футболе на ряду с феликсом. кай не умеет абсолютно ничего: ни забивать, ни обострять. надеюсь следующий тренер выставит этого таланта на трансфер. за 3 года так и не смог стать по настоящему полезным и деградирует с каждым днем, а шансов ему давали больше, чем тому же вернеру и зиешу
Ну Кай как раз умеет и забивать и обострять, и подтверждение тому сборная Германии, где он стабильно хорош, будто не уходил из Байера.

Но когда тебя два года подряд ставят играть нападающим, потому что ты большой и можешь цепляться за мячи - то твой потенциал сужается.
Во-первых ты тратишь энергию на бицца-бороцца, а во-вторых ты просто на чужой позиции.

Кай - это идеальный игрок под Почетино, лучше не придумаешь. Я просто уверен, что Поч будет использовать Кая, как в свое время Алли, то есть игрока под основным напом. Потому что Хаверц как раз очень хорошо находит пространство.

Я, кстати, считаю, что он и 9ку может играть, но только при тотальном футболе, а не через закидушки.

Так что тут скорее вопрос к тому, как его используют.
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Pitkin
Ответ SWAGG
один из самых распиаренных игроков в футболе на ряду с феликсом. кай не умеет абсолютно ничего: ни забивать, ни обострять. надеюсь следующий тренер выставит этого таланта на трансфер. за 3 года так и не смог стать по настоящему полезным и деградирует с каждым днем, а шансов ему давали больше, чем тому же вернеру и зиешу
Главное, что вашей Баварии в финале ЛЧ в Мюнхене победный гол запирдолил.
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SWAGG
Ответ London.is.blue
Ну Кай как раз умеет и забивать и обострять, и подтверждение тому сборная Германии, где он стабильно хорош, будто не уходил из Байера. Но когда тебя два года подряд ставят играть нападающим, потому что ты большой и можешь цепляться за мячи - то твой потенциал сужается. Во-первых ты тратишь энергию на бицца-бороцца, а во-вторых ты просто на чужой позиции. Кай - это идеальный игрок под Почетино, лучше не придумаешь. Я просто уверен, что Поч будет использовать Кая, как в свое время Алли, то есть игрока под основным напом. Потому что Хаверц как раз очень хорошо находит пространство. Я, кстати, считаю, что он и 9ку может играть, но только при тотальном футболе, а не через закидушки. Так что тут скорее вопрос к тому, как его используют.
и чего добивается сборная Германии с этим стабильно хорошим хаверцем, не может выйти из группы на ЧМ?) где от него нет пользы если это не отборы)
у хаверца нет скиллов чтобы вообще играть в апл, на любой позиции это бесполезный игрок
у поча никогда такие деревянные бруски в атаке не играли, алли на голову сильнее хаверца: удар, дриблинг, техника, хорошо укрывал мяч.
хаверц находит пространство, где?) поэтому он лидер среди всех игроков апл по офсайдам в этом сезоне))) ну это гений
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HellLight
Ответ Kipriot
Ну ты артист, неужели иногда побеждать только 👍
при боули хотябы вспомнить как голы забивать, какие пока победы.
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