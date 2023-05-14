Член ЭСК РФС о голе Мостового «Спартаку»: «Фол очевиден. Мы поспорили: одна ли это фаза атаки или разные? Протокол ВАР немного ввел в заблуждение»

Член ЭСК РФС Александр Гвардис объяснил ошибочность гола «Зенита» в матче со «Спартаком» .

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза посчитала, что арбитр ошибочно засчитал взятие ворот «Спартака» на 39-й минуте матча с « » (2:3).

– Гол Мостового. Это правда, что была жаркая дискуссия, что мнения разделились? В итоге четыре члена комиссии посчитали, что Кукуян ошибся, а трое его поддержали?

– Мнения действительно разделились. Думаю, причина заключается в протоколе ВАР, который немного ввел нас в заблуждение.

– Что вы имеете в виду?

– В нем четко не прописано, когда момент заигран или нет, когда заканчивается одна фаза атаки и начинается другая. Там только сказано, что момент заигран, когда мяч явно переходит к другой команде. Отсюда возникли споры.

Защитник « » вынес мяч головой из штрафной площади. Вот этот момент и вызвал споры. Для меня атака заканчивается, когда последовал удар или передача. Здесь все это было, но потом игрок красно-белых мяч вынес, и атака продолжилась. Мы поспорили: одна ли это фаза атаки или разные?

– Лично у вас какое было мнение?

– У меня сначала было одно мнение, но я в итоге согласился с большинством членов ЭСК. Коллеги, в том числе и зарубежные, меня переубедили. Мы просмотрели много эпизодов из рекомендаций УЕФА.

Мяч явно не перешел во владение «Спартака», атака «Зенита» продолжилась. Если бы Чернов остановил мяч, сделал пас – это одно дело. А тут все-таки было по-другому. Мяч полностью явно не перешел под контроль «Спартака». Это одна фаза атаки. Поэтому гол Мостового не стоило засчитывать.

– Но зачем нужно было спорить про фазы атаки, если ЭСК признала, что фолил на и уже в том моменте надо было останавливать игру?

– То, что фол был очевиден, мы не обсуждаем. Может быть, Павел [Кукуян] не заметил нарушения, может быть, перевел взгляд на мяч, который уже был впереди, у другого футболиста. Такое бывает. Это футбол. Все ошибаются – и игроки, и тренеры, и судья мог допустить ошибку.

– Это правда, что в последний момент два российских члена ЭСК поменяли свое решение, из-за чего комиссия признала, что гол Мостового не стоило засчитывать?

– Я не хотел бы раскрывать подробности нашего обсуждения. Кто поменял мнение, а кто – нет.

Но, согласно нашему кодексу, любой член комиссии имеет право поменять свое мнение до того, как будет сформирован протокол заседания. Поэтому даже если кто-то кого-то переубедил, ничего в этом криминального нет. Нормальная ситуация, – сказал бывший судья.

ЭСК РФС признал ошибку с голом «Зенита» «Спартаку». А что с пенальти и наступом?