Член ЭСК РФС о голе Мостового «Спартаку»: «Фол очевиден. Мы поспорили: одна ли это фаза атаки или разные? Протокол ВАР немного ввел в заблуждение»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Александр Гвардис Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин Далер Кузяев видеоповторы Никита Чернов Андрей Мостовой Павел Кукуян Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

Член ЭСК РФС Александр Гвардис объяснил ошибочность гола «Зенита» в матче со «Спартаком» .

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза посчитала, что арбитр Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот «Спартака» на 39-й минуте матча с «Зенитом» (2:3).

– Гол Мостового. Это правда, что была жаркая дискуссия, что мнения разделились? В итоге четыре члена комиссии посчитали, что Кукуян ошибся, а трое его поддержали?

– Мнения действительно разделились. Думаю, причина заключается в протоколе ВАР, который немного ввел нас в заблуждение.

– Что вы имеете в виду?

– В нем четко не прописано, когда момент заигран или нет, когда заканчивается одна фаза атаки и начинается другая. Там только сказано, что момент заигран, когда мяч явно переходит к другой команде. Отсюда возникли споры.

Защитник «Спартака» Чернов вынес мяч головой из штрафной площади. Вот этот момент и вызвал споры. Для меня атака заканчивается, когда последовал удар или передача. Здесь все это было, но потом игрок красно-белых мяч вынес, и атака продолжилась. Мы поспорили: одна ли это фаза атаки или разные?

– Лично у вас какое было мнение?

– У меня сначала было одно мнение, но я в итоге согласился с большинством членов ЭСК. Коллеги, в том числе и зарубежные, меня переубедили. Мы просмотрели много эпизодов из рекомендаций УЕФА.

Мяч явно не перешел во владение «Спартака», атака «Зенита» продолжилась. Если бы Чернов остановил мяч, сделал пас – это одно дело. А тут все-таки было по-другому. Мяч полностью явно не перешел под контроль «Спартака». Это одна фаза атаки. Поэтому гол Мостового не стоило засчитывать.

– Но зачем нужно было спорить про фазы атаки, если ЭСК признала, что Кузяев фолил на Зобнине и уже в том моменте надо было останавливать игру?

– То, что фол был очевиден, мы не обсуждаем. Может быть, Павел [Кукуян] не заметил нарушения, может быть, перевел взгляд на мяч, который уже был впереди, у другого футболиста. Такое бывает. Это футбол. Все ошибаются – и игроки, и тренеры, и судья мог допустить ошибку.

– Это правда, что в последний момент два российских члена ЭСК поменяли свое решение, из-за чего комиссия признала, что гол Мостового не стоило засчитывать?

– Я не хотел бы раскрывать подробности нашего обсуждения. Кто поменял мнение, а кто – нет.

Но, согласно нашему кодексу, любой член комиссии имеет право поменять свое мнение до того, как будет сформирован протокол заседания. Поэтому даже если кто-то кого-то переубедил, ничего в этом криминального нет. Нормальная ситуация, – сказал бывший судья.

ЭСК РФС признал ошибку с голом «Зенита» «Спартаку». А что с пенальти и наступом?

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56 комментариев

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Caustic
"у меня сначала было одно мнение, но меня переубедили" - это прям девизом эск можно делать. :-)
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Caniball
Ответ Олег910
В последний момент некоторым членам ЭСК внезапно крепкий чай в голову ударил, и они поменяли свое мнение.
Да, только два тура подряд Спартак прибивается судьями.
Не стыковочка выходит.
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Олег910
В последний момент некоторым членам ЭСК внезапно крепкий чай в голову ударил, и они поменяли свое мнение.
+15
-12
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zanuda59
Интересно, а сколько раз согласно их "кодексу чести" член комиссии имеет право поменять свое мнение до того, как будет сформирован протокол заседания?
Не члены, а флюгеры с низкой социальной ответственностью получаются.
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respworkresp
кушайте на здоровье, красно-белые, кушайте больше. И вспоминайте вашего Олег С#@каныча - "...надо просто быть на голову сильнее..." Надеюсь вы наедитесь всего этого ещё лет-пять шесть, чтобы хорошенько прочувствовать.
Привет тите-балерине и бажену-рукозабивателю.
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Karl_Ivanovich
А нужен ли вообще этот глубокосовещательный орган, его оценки так же субъективны, как и решения арбитра, только в отличии от решений арбитра ещё и не оказывают никакого влияния на результат уже прошедшего матча?
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DekiB
Шерлок Холмс из всего этого смог бы сделать только один вывод - ЭСК РФС находится в Москве!)))
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murzzzzzilka
Ответ respworkresp
кушайте на здоровье, красно-белые, кушайте больше. И вспоминайте вашего Олег С#@каныча - "...надо просто быть на голову сильнее..." Надеюсь вы наедитесь всего этого ещё лет-пять шесть, чтобы хорошенько прочувствовать. Привет тите-балерине и бажену-рукозабивателю.
Ничто так не характеризует человека, как то, что он пишет про других людей:)
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Konstantin Zorin
Ответ Caniball
Да, только два тура подряд Спартак прибивается судьями. Не стыковочка выходит.
Причём, оба тура Кукуяном!
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ЗЕНИТ65
Ответ murzzzzzilka
Члены ЭСК?
Розовые.
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qw14qw
Ответ ЗЕНИТ65
Когда пенальти поставил?
Нет, замутил позорное чемпионство Зинке
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murzzzzzilka
Ответ respworkresp
в отношении красно-белой секты мыспартакснамибог можно себе позволить поглумиться))) пафос и чванство должны быть показательно наказаны))
Штаааа?:)))
Пафос и чванство?:))) два главных составляющих питерского болельщика?:))))
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justburn
Ответ Caniball
Да, только два тура подряд Спартак прибивается судьями. Не стыковочка выходит.
Да, только похожий год МанСити засчитали, всё Газпром
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Burel
Ответ Олег910
В последний момент некоторым членам ЭСК внезапно крепкий чай в голову ударил, и они поменяли свое мнение.
но уже поздно.. титул подарен судьями
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Nastia Sergey
Ответ Caniball
Цель этой смс?! Ну просто по логике? Очков же она не добавит.
создать шумиху в СМИ и давление на арбитров в последующих матчах
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Евгений Цыбулин
Ответ Caustic
"у меня сначала было одно мнение, но меня переубедили" - это прям девизом эск можно делать. :-)
Потом смс о зачислении пришла-тут поневоле,переубедишься!)))
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ЗЕНИТ65
Ответ LifeSpartak
А вообще возьмите и посчитайте сколько раз эти кукуляки и кукуяны судили матчи Спартака!Не дофига ли нет?
Тебе надо, ты и считай.
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justburn
Ответ LifeSpartak
А вообще возьмите и посчитайте сколько раз эти кукуляки и кукуяны судили матчи Спартака!Не дофига ли нет?
Братишка, это однозначно заговор, надо сниматься
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murzzzzzilka
Ответ munhin
все прекрасно знают в чью сторону обычно ошибаются судьи, и это вовсе не Зенит, откройте любую статистику за несколько последних лет ))
Охотно верим:)
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murzzzzzilka
Ответ ЗЕНИТ65
Розовые.
Ну, хотя бы не ведем себя, как б…..*(зачеркнуто) Кержаков.
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Удар Кержакова
Ответ munhin
все ноют ))
В матче с Ростовом фол в центре поля нормальная мужская игра, в матче с Зенитом фол в центре поля и реки слёз)))
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Konstantin Zorin
Ждите следующую жалобу от Спартака на того же Кукуяна. Может уже пора его отстранить пожизненно?
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.ru
была жаркая дискуссия...
и с увеличением температуры на сковородке было принято правильное решение...
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Kimbo Slice
просто это было неакцентированное изменение решения
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DekiB
Оп, давай-давай, краснобелых унижай!)))
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