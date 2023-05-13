Два члена ЭСК в последний момент поменяли мнение по голу Мостового «Спартаку». Большинство признало, что он засчитан неверно (Sport24)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Равшан Ирматов Милорад Мажич Роман Зобнин Далер Кузяев Андрей Мостовой Павел Кукуян ЭСК РФС Футбол

Два члена ЭСК РФС в последний момент поменяли мнение по голу Андрея Мостового «Спартаку».

Об этом сообщает Sport24, которому стали известны подробности заседания ЭСК по жалобам «Спартака» на решения судейской бригады Павла Кукуяна в игре с «Зенитом».

«Спартак» подал жалобы по двум эпизодам на 38-й и 39-й минутах – неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака» на Романе Зобнине.

По фолу на Кейта Бальде в ЭСК приняли однозначное решение – контакт был несущественным и решение Павла Кукуяна не назначать пенальти верное.

По втором эпизоду по состоянию на вечер среды все пять российских членов ЭСК были за то, что фол Кузяева на Зобнине случился в другой фазе атаки, а решение Кукуяна засчитать гол Мостового было верным. На заседании в четверг они собирались поддержать решение Кукуяна.

Однако на следующее утро, как отмечает Sport24, один авторитетный российский член ЭСК поменял свое мнение и склонил к этому еще одного российского члена ЭСК.

Иностранные члены ЭСК – Милорад Мажич и Равшан Ирматов – по дистанционной связи заявил, что фол на Зобнине и гол Мостового произошли в одной фазе атаки. Соответственно, по итогам заседания ЭСК голоса поделились – 4:3 в пользу того, гол Мостового был засчитан неверно.

Отмечается, что момент был дискуссионный, и по устоявшейся практике в таких случаях ЭСК поддерживает арбитра, который работает на игре.

О нестандартности ситуации говорит также длительность принятия решения – заседание ЭСК РФС началось в четверг в 9:30 утра, а официально заявление было опубликовано только в субботу днем.

Материалы по теме

103 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Двух членов ЭСК резко вызвали на чай
+83
-32
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Случись такое в обратную сторону, писали бы про заговор
+60
-26
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Видимо в это раз закрытое чаепитие происходило именно с этими членами КДК?
+35
-19
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Они там ещё и сомневались 🤣 и это не единогласно решили, а 4-3. Вот же клоунада ЭСК.
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей К
один авторитетный член поменял своё мнение и склонил к этому ещё одного члена, на следующее утро.)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Ответ MosFzz
Фол на Бальде был. Второй гол Зенита засчитан не правильно. Это и без чаепития понятно всем, кроме секты с Невы.
Вспоминай кубковый матч. При вашем голе точно так же был фол в центре поля на Кузяеве. Сейчас не помню точно кто там фолил из ваших. Тогда ваши болелы просто ус... сь, что судья был прав, что не остановил игру. А сейчас,..... бумеранг вернулся.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Голубой лев
Ответ murzzzzzilka
Питерские встрепенулись, я смотрю:))) Серьезно думаете, что это что-то изменит в отношении адекватных людей к вашему политпроекту?:))
Адекватные адекватно относятся, а ваше отношение мало интересно. Бгг))
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Ответ benjamin92
Это ли не повод отправить Зенит в пердив?
Предлагаю отправить в пердив чайных королей)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramon Mercader
Что, кстати, никак не помешало Спартаку чудом вырвать ничью в матче с Химками.
Респект!
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexZhano__
И тут я узнал, что Ирматов работает в РФС.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Ответ pogbadrogba
Комментарий удален модератором
А знаете, я могу представить логику.
- Ок, с пенальти вроде все согласны, что касание на Бальде было недостаточным. Но если и по второму эпизоду дадим оценку не в пользу Спартака - опять начнутся скандалы, интриги, расследлвания.
Давайте, что ли, переголосуем. Натянуть эпизод на одну фазу атаки можно.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбулин
Ответ Давид Agabekyan
Двух членов ЭСК резко вызвали на чай
Просто позвонили представители Спартака и объяснили,что чеки всех переводов-сохранены и они их обнародуют,если что не так)))Члены ЭСК попросили,еще перевести в Франклинах и,когда пришла смс-поменяли мнения)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ak4705
Ответ Spartakus1984
Надеюсь у вас такой же эпизод будет,почитаю потом комменты
У вас был, с Ростовом, два фола в одной фазе, на что болелы Спартака, ответили, что всё норм, футбол, это вам не балет и хватит ныть.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ninjah
Я вспомнил, как Спартаку забивал ЦСКА, там ктото на фланге сыграл рукой, потом сразу дал пас, навес и гол. Буквально за 2 паса до гола была рука и нам говорили ну вот рука была не непосредственно перед голом, поэтому мяч засчитан верно. Тут же сам Зобнин уже успел полежать, встать, прибежать в защиту, за это время Зенит перевел мяч на другой фланг, навесил, забрал подбор и разыграл в 4 паса комбинацию) Просто бред. Как Кузяев извлек преимущество , если Зобнин уже защищался на линии штрафной во время гола и пытался мяч отбирать? Просто кинули кость ромбу, чтоб не ныли сильно.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ak4705
Ответ Тайосич
То есть сначала по указке Дюкова все решили как обычно продавить линию Зенита и поддержать судью за его ошибки, но в последний момент у двоих неожиданно проснулась совесть.
Наивный чукотский юноша, занесли там сто пудов
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
То есть прогнулись под Алаева)
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Киселёв
Ответ pogbadrogba
Комментарий удален модератором
Это ты про спорт24, который сначала закинул "инсайд" о том, какое вынесут решение, а теперь, когда решение вынесли другое, клепает оправдания своего бреда?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Ответ Тайосич
То есть сначала по указке Дюкова все решили как обычно продавить линию Зенита и поддержать судью за его ошибки, но в последний момент у двоих неожиданно проснулась совесть.
Хорошая попытка всё вывернуть наизнанку, но нет.
В твоем сценарии мало жизни и много боления)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ak4705
А тем временем, ЦСКА уже на 4 очка уходит в отрыв, молодцы!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
То есть сперва на весь мир объявляют, что гол засчитали правильно, но на следующий день один член ЭСК вдруг меняет мнение, потом другой, потом звонят иностранным членам ЭСК, которых до этого вообще не посчитали нужным спросить, они за неправильный гол, счет становится 4:3 в пользу неправильности, это всё равно неоднозначно и обычно принимается решение в пользу судьи, но тут принимают против судьи.

Вам не кажется, что это какая-то абракадабра?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ SMART789
Чушь Гол забит по правилам
Надеюсь у вас такой же эпизод будет,почитаю потом комменты
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Голубой лев
Ответ Александр Задоркин
почему то не удивительно, особенно когда от Газпром банк сообщение приходит.
Спартачи всегда новости читают задницей, поэтому и не удивительно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лепехин
По Бальде контакт несущественный, а по Денисову его вообще не было, но желтая
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Ответ MosFzz
О чем ты вообще говоришь? Нарушение на Кузяеве в вашем матче против Крыльев и на Бальде - одинаковые. Все эти песни про "неакцентированность" - это только в РПЛ такое есть от создателей "крови нет - не нарушение". Чушь. Мне плевать на Спартак, я абсолютно нейтрален. Но если вы эти присловутые наступы в принципе оцениваете как нарушение, то надо быть последовательными.
Прости,не понял тебя, мы говорим о разных моментах. Я согласен, что если поставили пеналь на Кузяеве, нужно ставить и здесь. Хотя по мне, не надо такие вообще ставить. Я писал про столкновение в центре поля Кузяева и Зобнина.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ak4705
Ответ murzzzzzilka
Ты же в курсе, что теперь есть статья за клевету?:)
Ну ты там наверное уже на пожизненном)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий