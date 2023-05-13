Два члена ЭСК в последний момент поменяли мнение по голу Мостового «Спартаку». Большинство признало, что он засчитан неверно (Sport24)

Два члена ЭСК РФС в последний момент поменяли мнение по голу Андрея Мостового «Спартаку».

Об этом сообщает Sport24, которому стали известны подробности заседания ЭСК по жалобам «Спартака» на решения судейской бригады Павла Кукуяна в игре с «Зенитом».

«Спартак» подал жалобы по двум эпизодам на 38-й и 39-й минутах – неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака» на Романе Зобнине.

По фолу на Кейта Бальде в ЭСК приняли однозначное решение – контакт был несущественным и решение Павла Кукуяна не назначать пенальти верное.

По втором эпизоду по состоянию на вечер среды все пять российских членов ЭСК были за то, что фол Кузяева на Зобнине случился в другой фазе атаки, а решение Кукуяна засчитать гол Мостового было верным. На заседании в четверг они собирались поддержать решение Кукуяна.

Однако на следующее утро, как отмечает Sport24, один авторитетный российский член ЭСК поменял свое мнение и склонил к этому еще одного российского члена ЭСК.

Иностранные члены ЭСК – Милорад Мажич и Равшан Ирматов – по дистанционной связи заявил, что фол на Зобнине и гол Мостового произошли в одной фазе атаки. Соответственно, по итогам заседания ЭСК голоса поделились – 4:3 в пользу того, гол Мостового был засчитан неверно.

Отмечается, что момент был дискуссионный, и по устоявшейся практике в таких случаях ЭСК поддерживает арбитра, который работает на игре.

О нестандартности ситуации говорит также длительность принятия решения – заседание ЭСК РФС началось в четверг в 9:30 утра, а официально заявление было опубликовано только в субботу днем.