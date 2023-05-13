Зарема о решении ЭСК по голу Мостового «Спартаку»: «Это лишь погрешность. 3-й звезде «Зенита» быть!»
Зарема Салихова не считает важным признание ЭСК ошибки судьи в игре «Зенит» – «Спартак».
Экспертно-судейская комиссия РФС указала, что рефери Павел Кукуян не должен был засчитывать гол Андрея Мостового в ворота московского клуба на 39-й минуте игры 26-го тура Мир РПЛ.
«Для РФС это всего лишь погрешность.
Одно могу сказать уверенно: третьей звезде «Зенита» быть!» – заявила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
ЭСК РФС признал ошибку с голом «Зенита» «Спартаку». А что с пенальти и наступом?
Клуб постарается оправдать ее надежды)
Имеет классическое образование.
Удивительной силы аналитический ум.
Прекрасные оральные данные.
- наводит тень на плетень;
- демонстрирует комплексы (вы с ЦСКА и Ростовом за 2 место боретесь - интересная задача; почему Зенит в каждом комментарии?)
- вселяет лузерское отношение к борьбе за титул (ныть и сложить лапки, а не сражаться, побеждая)