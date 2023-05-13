Зарема о решении ЭСК по голу Мостового «Спартаку»: «Это лишь погрешность. 3-й звезде «Зенита» быть!»

Зарема Салихова не считает важным признание ЭСК ошибки судьи в игре «Зенит» – «Спартак».

Экспертно-судейская комиссия РФС указала, что рефери не должен был засчитывать гол Андрея Мостового в ворота московского клуба на 39-й минуте игры 26-го тура Мир .

«Для РФС это всего лишь погрешность.

Одно могу сказать уверенно: третьей звезде «Зенита» быть!» – заявила супруга экс-президента « » Леонида Федуна.

ЭСК РФС признал ошибку с голом «Зенита» «Спартаку». А что с пенальти и наступом?

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд!