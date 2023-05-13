Зарема о решении ЭСК по голу Мостового «Спартаку»: «Это лишь погрешность. 3-й звезде «Зенита» быть!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Андрей Мостовой Павел Кукуян Спорт-Экспресс Зарема Салихова ЭСК РФС Футбол

Зарема Салихова не считает важным признание ЭСК ошибки судьи в игре «Зенит» – «Спартак».

Экспертно-судейская комиссия РФС указала, что рефери Павел Кукуян не должен был засчитывать гол Андрея Мостового в ворота московского клуба на 39-й минуте игры 26-го тура Мир РПЛ.

«Для РФС это всего лишь погрешность.

Одно могу сказать уверенно: третьей звезде «Зенита» быть!» – заявила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

ЭСК РФС признал ошибку с голом «Зенита» «Спартаку». А что с пенальти и наступом?

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд!

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Спасибо Зареме за приятные пожелания.
Клуб постарается оправдать ее надежды)
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Казенкинский
Я так понял, что она на полном серьёзе считает, что Спартак уступил Зениту в чемпионате чисто из за судей. Судили бы нормально, Спартак бы Зенит на 10 очков опередил. Знающте подскажите: это роль или она правда всерьез сама во все это верит?
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кто составил коспекты Лобановского?
Устами женщины глаголет истина.
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Да не звездит у меня, не звездит...
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dandelo_O
Кто опять экзотику в сауну заказал?
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЦСКА1960
Ответ Павел Ермаков
14 очков недобор из-за ошибок судейских .Вот и посчитай.
А перебор вычел?
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andre Remati
Я лично за. 10 чемпионств подряд вряд ли кто сможет переплюнуть в истории рос футбола.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-DF-
Не понимаю, за что хейтят эту милую женщину ))
Имеет классическое образование.
Удивительной силы аналитический ум.
Прекрасные оральные данные.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Огонь. Впереди ещё 5 чемпионств.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
riverman1980
Ты и пятую звезду Зенита увидишь, не сомневайся ))
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Ответ Pakegi
Т.е. сказанное не понято ))))))))))
Да всё понято. Просто это максимально глупое высказывание. Оно:
- наводит тень на плетень;
- демонстрирует комплексы (вы с ЦСКА и Ростовом за 2 место боретесь - интересная задача; почему Зенит в каждом комментарии?)
- вселяет лузерское отношение к борьбе за титул (ныть и сложить лапки, а не сражаться, побеждая)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
А я давно подозревал,что она за Зенит топит))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
freeman123
Ответ -DF-
Не понимаю, за что хейтят эту милую женщину )) Имеет классическое образование. Удивительной силы аналитический ум. Прекрасные оральные данные.
Думаешь только оральные?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Я за!😁
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyritanza
Ну раз она настаивает...😏
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Звучит как тост. Спасибо, Зарема! Конечно быть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Лопатин
Аминь!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Лопатин
Ответ Саша Казенкинский
Я так понял, что она на полном серьёзе считает, что Спартак уступил Зениту в чемпионате чисто из за судей. Судили бы нормально, Спартак бы Зенит на 10 очков опередил. Знающте подскажите: это роль или она правда всерьез сама во все это верит?
Она была просто богатой тетей, а когда пришла в управление Спартака сразу стала публичной. Это как лям подписчиков в инсте, женщине трудно лишиться такого внимания. При этом она прекрасно понимает, что говорить, чтобы привлекать низкопробных журналистов, конъюнктура в чистом виде
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Григорьев
Влепите уже ей звезду на лоб с надписью - Зарема успокойся и не давай интервью .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
freeman123
Ответ Михаил Посредников
Комментарий удален модератором
Миньёлет🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyritanza
Ответ Новый тренер ФК Спартак
70% успеха газпрома последних 5 лет это кабинеты, судьи
Любителям подобных теорий самим бы уже наконец посетить кой какие кабинеты)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
Ответ Саша Казенкинский
Я так понял, что она на полном серьёзе считает, что Спартак уступил Зениту в чемпионате чисто из за судей. Судили бы нормально, Спартак бы Зенит на 10 очков опередил. Знающте подскажите: это роль или она правда всерьез сама во все это верит?
более того, у спартака и большинство фанатов в это верит, больной клуб.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Посредников
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Устами женщины глаголет истина.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий