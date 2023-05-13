РФС опроверг, что два члена ЭСК поменяли мнение по голу Мостового «Спартаку» в последний момент: «Информация не соответствует действительности»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Павел Кукуян ЭСК РФС Футбол

РФС опроверг, что два члена ЭСК в последний момент поменяли мнение по голу «Зенита» «Спартаку».

Ранее появилась информация о том, что два члена комиссии в последний момент поменяли мнение относительно гола Андрея Мостового в ворота красно-белых. В итоге большинство признало, что арбитр Павел Кукуян ошибся, засчитав мяч. 

«Информация, опубликованная в издании Sport24, не соответствует действительности», – заявили в службе коммуникаций РФС. 

ЭСК РФС: Кукуян ошибочно засчитал 2-й гол «Зенита» «Спартаку» из-за толчка Кузяева. Пенальти на Бальде не назначен верно

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10 комментариев

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thesuperdrum
То, что произошло со Спартаком в последних двух матчах из-за судейских ошибок — это ужас и позор. Болельщик ЦСКА
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Колбаскер тут
Так подайте в суд за клевету. Или?
+5
-4
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Fatty Toni
А на полиграф повторить свои слова служба коммуникаций не хочет?
+2
-1
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Antonio Romangoli
Ответ Celsius
Московские журналисты не чураются откровенного вранья, чтобы оправдать "успехи" своего красно-белого позорища.
Спорт24 принадлежит Газпрому , какая Москва ))
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Спартак Уокер
Как всегда победили деньги
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Pelerin
Да неее... питерский "бомонд" уже вынес приговор в прошлой новости ))
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Александр Сырчин
Ответ Колбаскер тут
Так подайте в суд за клевету. Или?
А смысл? Они вон каждый тур признают ошибки судей, а счета матчей от этого не меняются.
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