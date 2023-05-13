РФС опроверг, что два члена ЭСК поменяли мнение по голу Мостового «Спартаку» в последний момент: «Информация не соответствует действительности»

РФС опроверг, что два члена ЭСК в последний момент поменяли мнение по голу «Зенита» «Спартаку».

Ранее появилась информация о том, что два члена комиссии в последний момент поменяли мнение относительно гола Андрея Мостового в ворота красно-белых. В итоге большинство признало, что арбитр Павел Кукуян ошибся, засчитав мяч.

«Информация, опубликованная в издании Sport24, не соответствует действительности», – заявили в службе коммуникаций РФС.

ЭСК РФС: Кукуян ошибочно засчитал 2-й гол «Зенита» «Спартаку» из-за толчка Кузяева. Пенальти на Бальде не назначен верно