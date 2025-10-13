Сильянов об ужесточении лимита: «Мне с этого ничего не будет. «Локомотиву» все равно вообще. Не считаю, что некоторые русские слабее иностранцев – даже сильнее»

Александр Сильянов высказался о возможном сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

– Как относитесь к предстоящему ужесточению лимита на легионеров? Пойдет ли он на пользу «Локомотиву»?

– Вообще не задумывался. Читал новости, но значения не придаю. Мне с этого ничего не будет. Думаю, «Локомотиву» все равно вообще на этот лимит.

– Есть мнение, что «Спартаку» и «Зениту» тяжелее будет перестраиваться на новый лимит, поскольку там большая часть иностранцев в стартовом составе, а у «Локомотива» с этим проблем нет.

– Не думаю, что для «Локомотива» это преимущество.

Купят «Зенит» и «Спартак» хороших русских, и в чем тогда преимущество будет? Не считаю, что некоторые русские слабее иностранцев – даже сильнее.

Наверное, покупая легионеров, клубы обращают внимание на определенные хорошие отрезки.

Например, я смотрел на клубном чемпионате мира за Жерсоном во «Фламенго» против «Челси» – нереальное топище! На ложных замахах убирал, возил «Челси».

А сейчас в «Зените» он, возможно, не до конца освоился. Но по клубному чемпионату мира Жерсон – просто топ, на высочайшем уровне играл, – сказал защитник «Локомотива» Александр Сильянов .