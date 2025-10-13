«Барса» не получала предложение на 400 млн евро от «Аль-Хилаля» за Ямаля. Вингер не продается
У «Барселоны» нет предложений по трансферу Ламина Ямаля.
Ранее в испанской прессе появилась информация, что «Аль-Хилаль» предложил 400 миллионов евро за 18-летнего вингера и контракт на семь лет для футболиста.
В каталонском клубе опровергли, что получили такое предложение, отметив, что Ламин Ямаль не продается, сообщает Marca.
Кроме того, этим летом вингер продлил соглашение с «Барселоной» до 2031 года.
В этом сезоне испанец забил 2 гола и сделал 3 передачи в 4 матчах Ла Лиги. Его статистику можно изучить по ссылке.
