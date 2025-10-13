Шешко в «МЮ» – худший переход летнего трансферного окна в АПЛ по версии агентов. Трансферы Виртца, Исака, Керкеза и Гиттенса – в топ-14

Беньямин Шешко назван худшим переходом летнего трансферного окна в АПЛ.

The Athletic опубликовал опрос 20 футбольных агентов, которых попросили назвать худшую сделку в ходе летнего трансферного окна. Отмечается, что некоторые из них проголосовали за более чем одного игрока.

Первое место с шестью голосами занял переход нападающего Беньямина Шешко в «Манчестер Юнайтед» из «Лейпцига».

На второй позиции с тремя голосами расположился трансфер вратаря Джеймса Траффорда из «Бернли» в «Манчестер Сити».

По одному голосу получили переходы Йоана Висса (из «Брентфорда» в «Ньюкасл»), Джейдона Санчо (из «Челси» в «Астон Виллу»), Факундо Буонанотте (из «Брайтона» в «Челси»), Эвана Фергюсона (из «Брайтона» в «Рому»), Конора Коуди (из «Лестера» в «Рексхэм»), Милоша Керкеза (из «Борнмута» в «Ливерпуль»), Омари Хатчинсона (из «Ипсвича» в «Ноттингем»), Джейми Гиттенса (из дортмундской «Боруссии» в «Челси»), Антони (из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис»), Данго Уаттары (из «Борнмута» в «Брентфорд»), Флориана Виртца (из «Байера» в «Ливерпуль») и Александера Исака (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль»).