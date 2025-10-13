Спаллетти о конфликтах с Тотти в «Роме»: «У нас прекрасные отношения. Он невероятный игрок, я не мог быть с ним груб. Дарил ему игрушечный Delorean на день рождения»

Лучано Спаллетти рассказал об отношениях с Франческо Тотти и подарке ему.

Итальянский тренер руководил «Ромой» в период с 2005 по 2009 год, а также с 2016-го по 2017-й. У Спаллетти были конфликты с Тотти: Франческо рассказывал , что один из них дошел до драки.

– У меня всегда были прекрасные отношения с Тотти. Обо мне говорили не очень хорошие вещи, но как игрок он был невероятен. К сожалению, никто из вас не видел того, что он делал на тренировках, вещей, которые были еще более невероятными, чем многое из того, что он делал на поле. Я не мог быть груб с Франческо.

– Вы уладили ситуацию?

– Да мы и не ссорились, кажется. Я подарил ему на день рождения игрушечный Delorean (автомобиль, известный по франшизе «Назад в будущее» – Спортс’‘) и сказал: «Когда тебе будет 40, кто-то скажет тебе, что ты можешь сыграть еще год. Но что потом?»

Я не дал Тотти остановиться, и это была моя ошибка. Иногда мне хотелось выпустить его на поле как можно раньше, – рассказал Спаллетти.

