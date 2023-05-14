Месси получил 4 из 10 баллов от L’Équipe за матч с «Аяччо» – он один из худших в «ПСЖ». Мбаппе – лучший с оценкой 8

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Аяччо Данилу Перейра Маркиньос Хуан Бернат Марко Верратти Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Юго Экитик Футбол

Лионель Месси получил одну из худших оценок в «ПСЖ» за матч с «Аяччо».

«ПСЖ» одержал победу со счетом 5:0 в 35-м туре Лиги 1. Издание L’Équipe выставило футболистам парижан оценки по 10-балльной шкале за эту игру.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – 5;

Защитники: Маркиньос – 6, Серхио Рамос – 7, Данилу Перейра – 6, Ашраф Хакими – 4;

Полузащитники: Фабиан Руис – 7, Марко Верратти – 6, Хуан Бернат – 6;

Нападающие: Лионель Месси – 4, Юго Экитик – 4, Килиан Мбаппе – 8.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Ответ Barca_mania
снова одна и та же новость??
А ты видел как там кайфанули в комментах от оценок какого то журналиста Французского? Зато они смеются над оценками хускорд где компьютер автоматом считает без субъективизма)))
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArtBro
Новость была намного раньше, но для трафика деген админ снова поднял новость. Когда по жизни любимое дело строчить доносы и провоцировать. Не удивлюсь если забанит за текст
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
снова одна и та же новость??
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
А можно уж сразу все оценки перечнем от францкзских источников?)
А то Месси через недельку 43 трофей выиграет , а до этого он в 35 лет выиграл главную награду в истории спорта - ЧМ, но нам тут важнее оценки от французских газетенок, у которых повестка травли Лео и удивительным образом они никогда не трогают своего 24 летнего камерунца, что к почти уже 25 годам затащил для ПСЖ 0 ЛЧ.
Хотя да, это же должен был сделать ветеран Месси)
К слову у Лео в 24, 5 года было 3 ЛЧ , 3 ЗБ и 4 ЗМ.
Ауууу, Мбаппе🤣
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tornado S
Месси просто доигрывает за псж. Если вдруг перейдёт в Барселону будет играть как на чемпионате мира
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ 2vdhrvmmzf
А ты видел как там кайфанули в комментах от оценок какого то журналиста Французского? Зато они смеются над оценками хускорд где компьютер автоматом считает без субъективизма)))
Да тут же на спортс секта хейтеров Месси довольно таки большая. Причем с победой на ЧМ они не затихли, а наоборот у них открылось второе дыхание)
Следят за каждым матчем Псж, за каждой новостью, за каждой оценкой какого-н L’Equipe) Правда они почему-то не в курсе, что со стороны это выглядит довольно жалко, это же надо быть полным фриком, чтобы хейтить футболиста с такими достижениями)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tornado S
Ответ Любезный Коссутий
это и не нравится французским болельщикам. что Месси просто отбывает номер, особо не скрывая этого
не совсем согласен. Месси этот сезон за Псж провел хорошо, забив 15 мячей, отдав 17 ассистов, и 14 предголевых..Просто последнее событие когда полетел в саудовскую Аравию вот так подкосил. Ну а вообще болельщики псж честно говоря отвратительные, не имею ввиду по отношению к Месси, а в общем
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Давайте ещё разок новость, не все видели
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArtBro
Ответ Великий Алонсо
Балласт в составе ПСЖ, пора его просто выгнать из команды и все, и это вот полено 7 раз ЗМ выигрывало 🤦‍♂️🤷‍♂️
новиков, разлогинься! Проснись, ты об…лся
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArtBro
Ответ rigobersong
А что еще ждать от Новикова:) Опять забанит мой коммент, но согласитесь, что байтить такими новостями на хейтерство Месси, слишком дешево, учитывая что команда выиграла 5-0, идет на первом месте, а за Месси впряглась вся команда когда игрок соперника грубо против него сыграл:)
Вот такие особи, новиковы, живут ради таких набросов, и доносят в случае правды) деген как есть
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ Tornado S
не совсем согласен. Месси этот сезон за Псж провел хорошо, забив 15 мячей, отдав 17 ассистов, и 14 предголевых..Просто последнее событие когда полетел в саудовскую Аравию вот так подкосил. Ну а вообще болельщики псж честно говоря отвратительные, не имею ввиду по отношению к Месси, а в общем
Трипл дабл сделал)
Да даже если бы не поехал, почитай ветки с Псж, там всякий раз какую-то новую дичь про него выдумывают)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ 2vdhrvmmzf
А ты видел как там кайфанули в комментах от оценок какого то журналиста Французского? Зато они смеются над оценками хускорд где компьютер автоматом считает без субъективизма)))
Так аудитория спортса наивно верит что хускоред это жюри, как и софаскоре)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tornado S
Ответ Евгений Смирнов
В смысле ходить пешком и бить левые пенальти)
в вашем реаловском мозгу возможно так Месси и играет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
Ответ Бухгалтер2021
как обычно худший
По вашему тексту очень заметно что Месси ну явно перешёл вам дорогу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ Barca_mania
снова одна и та же новость??
Новости с оценками игры Месси хороший трафик собирают. На прошлой новости было около 250 комментов, причем в топах все самые «выдающиеся» сектанты сайта)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кую коней
Ответ rigobersong
А что еще ждать от Новикова:) Опять забанит мой коммент, но согласитесь, что байтить такими новостями на хейтерство Месси, слишком дешево, учитывая что команда выиграла 5-0, идет на первом месте, а за Месси впряглась вся команда когда игрок соперника грубо против него сыграл:)
Заметь это не Месси за кого-то впрягся. Как твои слова могут украсить освистанного?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Левицкий
У жалких французиков до сих пор горит от чм😂😂😂

Видел оценку непредвзятого британского издания, там у Месси 8
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий