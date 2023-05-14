Месси получил 4 из 10 баллов от L’Équipe за матч с «Аяччо» – он один из худших в «ПСЖ». Мбаппе – лучший с оценкой 8

Лионель Месси получил одну из худших оценок в «ПСЖ» за матч с «Аяччо».

« » одержал победу со счетом 5:0 в 35-м туре Лиги 1. Издание L’Équipe выставило футболистам парижан оценки по 10-балльной шкале за эту игру.

Вратарь: – 5;

Защитники: – 6, – 7, – 6, – 4;

Полузащитники: – 7, – 6, – 6;

Нападающие: – 4, Юго Экитик – 4, Килиан Мбаппе – 8.