Месси получил 4 из 10 баллов от L’Équipe за матч с «Аяччо» – он один из худших в «ПСЖ». Мбаппе – лучший с оценкой 8
Лионель Месси получил одну из худших оценок в «ПСЖ» за матч с «Аяччо».
«ПСЖ» одержал победу со счетом 5:0 в 35-м туре Лиги 1. Издание L’Équipe выставило футболистам парижан оценки по 10-балльной шкале за эту игру.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – 5;
Защитники: Маркиньос – 6, Серхио Рамос – 7, Данилу Перейра – 6, Ашраф Хакими – 4;
Полузащитники: Фабиан Руис – 7, Марко Верратти – 6, Хуан Бернат – 6;
Нападающие: Лионель Месси – 4, Юго Экитик – 4, Килиан Мбаппе – 8.
А то Месси через недельку 43 трофей выиграет , а до этого он в 35 лет выиграл главную награду в истории спорта - ЧМ, но нам тут важнее оценки от французских газетенок, у которых повестка травли Лео и удивительным образом они никогда не трогают своего 24 летнего камерунца, что к почти уже 25 годам затащил для ПСЖ 0 ЛЧ.
Хотя да, это же должен был сделать ветеран Месси)
К слову у Лео в 24, 5 года было 3 ЛЧ , 3 ЗБ и 4 ЗМ.
Ауууу, Мбаппе🤣
Следят за каждым матчем Псж, за каждой новостью, за каждой оценкой какого-н L’Equipe) Правда они почему-то не в курсе, что со стороны это выглядит довольно жалко, это же надо быть полным фриком, чтобы хейтить футболиста с такими достижениями)
Да даже если бы не поехал, почитай ветки с Псж, там всякий раз какую-то новую дичь про него выдумывают)
Видел оценку непредвзятого британского издания, там у Месси 8