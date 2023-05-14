Мбаппе – 2-й француз, забивший 25+ голов в 4 сезонах Лиги 1

сделал дубль в матче с «Аяччо» (5:0).

Форвард « » стал вторым после Второй мировой войны французом, забившим не менее 25 голов в 4 сезонах Лиги 1 (ранее – в чемпионатах-2018/19, 2020/21 и 2021/22).

Первым был Таде Сизовски – в сезонах-1955/56, 1956/57, 1958/59 и 1959/60.

Всего в 31 игре текущего чемпионата Франции на счету Мбаппе 26 мячей и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.