Мбаппе – 2-й француз, забивший 25+ голов в 4 сезонах Лиги 1

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сделал дубль в матче с «Аяччо» (5:0).

Форвард «ПСЖ» стал вторым после Второй мировой войны французом, забившим не менее 25 голов в 4 сезонах Лиги 1 (ранее – в чемпионатах-2018/19, 2020/21 и 2021/22).

Первым был Таде Сизовски – в сезонах-1955/56, 1956/57, 1958/59 и 1959/60.

Всего в 31 игре текущего чемпионата Франции на счету Мбаппе 26 мячей и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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7 комментариев

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Tahir Turk
исключительно по причине того, что нормальные французы в лиге 1 не играли)
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sayemlo
самое удивительное, что Мбапее за 7 лет в лиге 1 лишь единожды забил 30+ в чемпионате 😐при этом играя за ПСЖ.
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RealJon
жаль что он загубить свой потенциал в этом чемпионате.
все говорят о деньгах, но политическая давление тоже влияло. вот уже ЧМ прошло, все потихло

теперь это очень трудно что Реал его купить
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vaniaEee
Ответ Крыс Пол
Лучший бомбардир ЧМ и Лиги1, а также главный кандидат на ЗМ после Холанда. Быстро эти ребята подхватили эстафету.
Угораешь?
Винисиус на данном отрезке сезона в разы лучше
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