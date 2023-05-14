Мбаппе – 2-й француз, забивший 25+ голов в 4 сезонах Лиги 1
Килиан Мбаппе сделал дубль в матче с «Аяччо» (5:0).
Форвард «ПСЖ» стал вторым после Второй мировой войны французом, забившим не менее 25 голов в 4 сезонах Лиги 1 (ранее – в чемпионатах-2018/19, 2020/21 и 2021/22).
Первым был Таде Сизовски – в сезонах-1955/56, 1956/57, 1958/59 и 1959/60.
Всего в 31 игре текущего чемпионата Франции на счету Мбаппе 26 мячей и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
все говорят о деньгах, но политическая давление тоже влияло. вот уже ЧМ прошло, все потихло
теперь это очень трудно что Реал его купить
Винисиус на данном отрезке сезона в разы лучше