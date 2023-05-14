Гальтье о Месси: «Лучший игрок в истории футбола, мне очень нравится его тренировать. Мы должны наслаждаться его игрой»
Кристоф Гальтье высказался о работе с Лионелем Месси.
«Когда Лео приехал в наш чемпионат Франции в прошлом сезоне, я говорил, что все должны извлечь из этого выгоду. Он лучший игрок в истории мирового футбола. Мы должны наслаждаться [его игрой], пока он с нами, чтобы люди по достоинству оценили его путь и то, что он способен делать на поле.
Каково тренировать Месси? Я наслаждаюсь этим уже десять месяцев, и мне это очень нравится», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Canal+ перед игрой против «Аяччо» (5:0).
Но все равно нужно валить оттуда, пусть даже в Аравию, смысл Месси играть под свист трибун на старости лет.
Неймару тоже нужно уходить.
А ПСЖ пусть тащит бистяра Мбаппе в соляру. Можно ему еще зарплату накинуть.
Как раз с Солером и Руисом у них будут шансы на трэбл, бгг.
Значит не зря освистали)
Или за былые заслуги, аля 2015 года, все должны Месси восхвалять?