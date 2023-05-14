Гальтье о Месси: «Лучший игрок в истории футбола, мне очень нравится его тренировать. Мы должны наслаждаться его игрой»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье высказался о работе с Лионелем Месси.

«Когда Лео приехал в наш чемпионат Франции в прошлом сезоне, я говорил, что все должны извлечь из этого выгоду. Он лучший игрок в истории мирового футбола. Мы должны наслаждаться [его игрой], пока он с нами, чтобы люди по достоинству оценили его путь и то, что он способен делать на поле.

Каково тренировать Месси? Я наслаждаюсь этим уже десять месяцев, и мне это очень нравится», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Canal+ перед игрой против «Аяччо» (5:0).

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16 комментариев

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London.is.blue
Хоть кто-то адекват в этом клубишко, защищает легенду от тупых нападок.
Но все равно нужно валить оттуда, пусть даже в Аравию, смысл Месси играть под свист трибун на старости лет.
Неймару тоже нужно уходить.

А ПСЖ пусть тащит бистяра Мбаппе в соляру. Можно ему еще зарплату накинуть.
Как раз с Солером и Руисом у них будут шансы на трэбл, бгг.
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Эрнандес Эрнандес
Месси - худший игрок матча кстати.

Значит не зря освистали)
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JURAVLI
Ответ Эрнандес Эрнандес
Так Мбаппе в соло и тащит ПСЖ. Какую пользу ПСЖ извлек от трансфера Месси? Куча выкинутых денег и слитые еврокубки и кубки Франции? Мбаппе как был стабилен без Месси, так и есть до сих пор… а Месси надо меньше валить все на партнеров по команде. Помню как кулесы обвиняли Доннаруму в том, что Месси не забил пенальти в ворота Реала 😁
ты с декабря после победы Месси на ЧМ не посыхаешь видимо. бросай это дело, совсем мозги пропьешь
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donatodonatore
Ещё один жополист коротышки. Словоохотливый до невозможности. За два дня -два высказывания на тему как усиленно пашет на тренировках главный бездельник ПСЖ. Главный вывод из его слов : кто не работает тот ест. Вернее так - кто не тренируется и не хочет играть получает сумасшедшие деньги. Милости просим таких персонажей в ПСЖ.
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Имя Фамилия
Ответ London.is.blue
Хоть кто-то адекват в этом клубишко, защищает легенду от тупых нападок. Но все равно нужно валить оттуда, пусть даже в Аравию, смысл Месси играть под свист трибун на старости лет. Неймару тоже нужно уходить. А ПСЖ пусть тащит бистяра Мбаппе в соляру. Можно ему еще зарплату накинуть. Как раз с Солером и Руисом у них будут шансы на трэбл, бгг.
Меси никто не просил возвращаться из пустыни. Он сам встал на колени и снялся в покаянном видео в надежде шакальнуть статистику в последних турах.
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rigobersong
ПСЖ делает все, что бы Месси продлил с ними контракт:) Жаль конечно, Месси уже 36 будет и он возможно примет извинения от ПСЖ и продлит контракт:) Был бы на пару лет помладше, может еще успел бы с Пепом поработать и в АПЛ поиграть, но сейчас увы поздновато:)
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Роман
А в чём наслаждаться? Он худшим игроком матча был.
Или за былые заслуги, аля 2015 года, все должны Месси восхвалять?
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Виталий Ан
Кто бы мог подумать что Гальтье будет тренеровать Месси и Мбаппе с Неймаром. Он сам в это не верит наверно. А месси хорош уже 10 накопил оценок за 3 матча)). Раньше за один правда мог. ))
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Имя Фамилия
Галтье мастер иронии.
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