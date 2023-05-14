Месси получил 4 из 10 от Goal за матч с «Аяччо» – худшую оценку в «ПСЖ». У Мбаппе лучший балл – 8

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Лионель Месси получил худшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Аяччо».

«ПСЖ» одержал победу со счетом 5:0 в 35-м туре Лиги 1. Издание Goal выставило футболистам парижан оценки по 10-балльной шкале за эту игру. 

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – 5;

Защитники: Маркиньос – 7, Серхио Рамос – 6, Данилу Перейра – 6, Ашраф Хакими – 6;

Полузащитники: Фабиан Руис – 7, Марко Верратти – 6, Хуан Бернат – 5;

Нападающие: Лионель Месси – 4, Юго Экитик – 5, Килиан Мбаппе – 8. 

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50 комментариев

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Имя Фамилия
Меси так усердно тренировался, что на саму игру не хватило сил 😔
+30
-12
+18
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Эрнандес Эрнандес
Месси худший игрок ПСЖ в матче, где парижане забили 5 безответных голов.

Наверное не мешал команде победить?

😁
+19
-5
+14
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Габи Жезус
Ответ Hella black
Вообще по ### ! У лягушатников тупо за проигранный финал Катара-2022 подгорает
успокаивающая мантра сектантов

когда он хорошо играет, ему ставят хорошие оценки
+13
-2
+11
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Имя Фамилия
Пока меси фоткался с верблюдами и надеялся, что в его отсутствие кто-то поймёт, что там весь клуб на нём держался, ПСЖ наоборот вдохнул свежего воздуха и прибавил без этого балласта, а атакующее трио Мбаппе, Руис и Хакими на своих плечах вытащили единственный трофей в этом сезоне.
+14
-7
+7
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Михо
Интересно, почему при счете 5-0 Доннарумма получил всего 5? Он там что, курил на поле?
+5
0
+5
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Имя Фамилия
Ответ Caterina
Самое забавное, что именно французская версия Goal ставит Месси 4, в английской у него оценка 6. https://www.goal.com/en-gb/lists/psg-player-ratings-ajaccio-lionel-messi-kylian-mbappe/bltbaf4bd0777642611#cs750b13d52964c206 Весь этот цирк с его оценками - только во французской прессе. ПСЖ уже прочно застолбил звание главного футбольного посмешища в Европе, и никому его не уступит). Жаль его болельщиков, тех что в адеквате.
В английской версии у меси так же худшая оценка в ПСЖ.
+5
-1
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Роман
Ответ Михо
По оценкам хускоред у Месси 8.0, четвертый результат в команде. И это под свист трибун, Лео молодец, играл несмотря ни на что, газетенки под стать своим фанатам. Жалко выглядят, быстрее уходить нужно Месси из этого глупого токсичного никчемного клуба
Даже если Месси не выйдет на поле, Хускоред ему автоматом 8 ставит.
+5
-1
+4
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CHELSEA_2008
Экитик - 1 ассист, Месси - 0 результативных действий. Экитик>Месси.😃
+7
-3
+4
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Syndycate
Не, ну это ЗМ, я считаю
+6
-3
+3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Hella black
Вообще по ### ! У лягушатников тупо за проигранный финал Катара-2022 подгорает
В Саудовской Аравии такая отмазка уже не прокатит. Аргентинцы им проиграли на ЧМ.
+3
0
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Camarão
Ответ Михо
Интересно, почему при счете 5-0 Доннарумма получил всего 5? Он там что, курил на поле?
Недостаточно действий для оценки может, поставили серединку)
+3
0
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Фут.Боль
Ответ AnMe
По другим источникам оценки у него отличные. Нет голевых действий, но играл хорошо. Опубликовали конечно этот 💩 источник, чтобы хейтерки поплевались
Ну по этому г.. источнику Месси главный претендент на ЗМ. Это так, к слову.
+4
-2
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Геннадий Тимченко
Ответ Эрнандес Эрнандес
Играть под свист трибун - это успех? Ты серьезно? Зачем вообще выходить на матч, где тебя не хотят видеть болельщики и стать в этом матче худшим игроком? Худший обладатель ЗМ 😆
человек-невидимка 🤣🤣🤣
+3
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Dark.Babysitter
Комментарий удален пользователем
Как оказалось у фанатов ПСЖ к Месси такое же отношение.
Взаимность 😁
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Имя Фамилия
Ответ Эрнандес Эрнандес
Месси худший игрок ПСЖ в матче, где парижане забили 5 безответных голов. Наверное не мешал команде победить? 😁
Ну если Холанн возьмёт шестиребл и забьёт 100-150 голов за сезон, то может быть с натяжкой сможет как-то с этим посоперничать в гонке за ЗМ. При условии конечно, что меси не забьёт Клермону в последнем (финальном) туре.
+2
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Этот Райола хочет денег
Подымите зарплату чемпиону, срочно!
+1
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Собака-буддист
Но мне же затирали что Месси за ассист или гол 10 ставят) ()))
Так не было ни гола ни паса от Месси… за что ставить баллы?

Даже Экитик принёс пользу команде 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Dark.Babysitter
Комментарий удален пользователем
Худший игрок ПСЖ в матче с аутсайдером, 5-й лиги Европы - не может быть лучшим игроком мира… Тем более, когда твоя команда побеждает 5:0 с удаленным соперником!!!

Для тех - кто не понял))
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Jan Paskel
Ответ Hella black
Вообще по ### ! У лягушатников тупо за проигранный финал Катара-2022 подгорает
аж по самые 5 сантиметров?
+2
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leon01
Ясно одно из ПСЖ он уйдёт, смешно смотреть как мбаппе радуется каждому голу в смешной лиге . Его там причислили к лику святых , в ПСЖ он правит бал, дали всю власть
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Эрнандес Эрнандес
Знаете, что самое забавное?

Для кулесов, все что связано с Францией, становится посмешищем)

Лига - дно
ПСЖ - дно
Болельщики - дно
Франция - дно

И в то же время, с нетерпением ждут пока вручат, адекватный приз - ЗМ, от французского издания - Франц Футбол

Это как так вообще? 😁
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Эрнандес Эрнандес
Вы не понимаете… это другое)

Просто Месси не мешал другим игрокам играть лучше него…
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Teodrakis
Месси мыслями уже в Оренбурге
+3
-2
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HI MARS
Мбаппе опять доказал что он в два раза лучше Лёли
+11
-10
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Caterina
Ответ Имя Фамилия
В английской версии у меси так же худшая оценка в ПСЖ.
Неправда, в английской версии худшая оценка у Хакими - 4. А во французской у Хакими 6. А у Месси - наоборот!))
Ржунимагу с этих французских бастардов))
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