Месси получил 4 из 10 от Goal за матч с «Аяччо» – худшую оценку в «ПСЖ». У Мбаппе лучший балл – 8

Лионель Месси получил худшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Аяччо».

« » одержал победу со счетом 5:0 в 35-м туре Лиги 1. Издание Goal выставило футболистам парижан оценки по 10-балльной шкале за эту игру.

Вратарь: – 5;

Защитники: – 7, – 6, Данилу Перейра – 6, – 6;

Полузащитники: Фабиан Руис – 7, Марко Верратти – 6, Хуан Бернат – 5;

Нападающие: Лионель Месси – 4, Юго Экитик – 5, Килиан Мбаппе – 8.