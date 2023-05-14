Месси получил 4 из 10 от Goal за матч с «Аяччо» – худшую оценку в «ПСЖ». У Мбаппе лучший балл – 8
Лионель Месси получил худшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Аяччо».
«ПСЖ» одержал победу со счетом 5:0 в 35-м туре Лиги 1. Издание Goal выставило футболистам парижан оценки по 10-балльной шкале за эту игру.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – 5;
Защитники: Маркиньос – 7, Серхио Рамос – 6, Данилу Перейра – 6, Ашраф Хакими – 6;
Полузащитники: Фабиан Руис – 7, Марко Верратти – 6, Хуан Бернат – 5;
Нападающие: Лионель Месси – 4, Юго Экитик – 5, Килиан Мбаппе – 8.
Наверное не мешал команде победить?
😁
когда он хорошо играет, ему ставят хорошие оценки
Взаимность 😁
Даже Экитик принёс пользу команде 😁
Для тех - кто не понял))
Для кулесов, все что связано с Францией, становится посмешищем)
Лига - дно
ПСЖ - дно
Болельщики - дно
Франция - дно
И в то же время, с нетерпением ждут пока вручат, адекватный приз - ЗМ, от французского издания - Франц Футбол
Это как так вообще? 😁
Просто Месси не мешал другим игрокам играть лучше него…
Ржунимагу с этих французских бастардов))