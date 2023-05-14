Неймар позвонил Суаресу со стадиона во время матча «ПСЖ»: «Смотрим на нашего друга Лео Месси вместе»

Теги ПСЖ Гремио высшая лига Бразилия Лионель Месси лига 1 Франция Луис Суарес Неймар Аяччо Парк де Пренс соцсети Футбол

Неймар выложил фото с трибуны «Парк де Пренс».

«ПСЖ» разгромил «Аяччо» в 35-м туре Лиги 1 (5:0). Неймар, пропускавший матч из-за травмы, наблюдал за игрой партнеров с трибуны.

Во время матча Неймар выложил фотографию, на которой видно, что он общался с экс-партнером по «Барселоне» Луисом Суаресом по видеосвязи. «Смотрим на нашего друга Лео Месси вместе», – подписал снимок бразилец. 

Фото: https://www.instagram.com/neymarjr/

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27 комментариев

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Михо
Какое трио было🤦🏻‍♂️ химия запредельная, и тут влезли эти шейхи и все испортили. Ни себе ни людям
+28
-6
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VERBLYUD
Разрушил легендарную троицу МСН ради позора в ПСЖ... Возможно, в матчах с Ромой и Ливерпулем не хватало именно его. Неймару должно быть стыдно за это.
+18
-8
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Фут.Боль
Джиган похудел и волосы пересадил.
+4
0
+4
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Станислав Л
лучшая тройка в атаке (из трех разных сборных-противников) и при этом друзья-не-разлей-вода
+5
-3
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Гамарджоба Генацвале
Неймар показывал телефон с Суарезом фанатам, которые свистели, и уверял, что Луис всех запомнит и покусает.
+2
0
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Максим Новиков
Ответ Михо
Какое трио было🤦🏻‍♂️ химия запредельная, и тут влезли эти шейхи и все испортили. Ни себе ни людям
Шейхи сделали то, что давно нужно было показать всему миру. Что все покупается и все продаётся
+2
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Dark.Babysitter
неймар - суарес - месси
это было оооочень эпичное трио
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Эрнандес Эрнандес
А потом Месси променял Барсу на этот клуб и окончательно его испортил 😆
Армандыч попытался в наброс, только вот Суарес ушёл за год до этого🤓
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Vinnipukh Vinni
Ответ rigobersong
Судя по его карьере дальше, он бы больше в лазарете сидел, а Барселона и без него чемпионство продолжила штамповать:) Зато сколько сейчас молодых гениев в команде:)
Но может быть, в Барселоне у него было бы меньше травм. Уж в 2019 точно мог бы помочь пробиться в финал. А учитывая, что с той стороны был Тоттенхэм, можно почти не сомневаться, что и финал выиграли бы.
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Ответ Фут.Боль
Джиган похудел и волосы пересадил.
И подзагорел немного
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