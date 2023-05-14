Неймар позвонил Суаресу со стадиона во время матча «ПСЖ»: «Смотрим на нашего друга Лео Месси вместе»

Неймар выложил фото с трибуны «Парк де Пренс».

« » разгромил « » в 35-м туре Лиги 1 (5:0). , пропускавший матч из-за травмы, наблюдал за игрой партнеров с трибуны.

Во время матча Неймар выложил фотографию, на которой видно, что он общался с экс-партнером по «Барселоне» по видеосвязи. «Смотрим на нашего друга Лео Месси вместе», – подписал снимок бразилец.

Фото: https://www.instagram.com/neymarjr/