Неймар позвонил Суаресу со стадиона во время матча «ПСЖ»: «Смотрим на нашего друга Лео Месси вместе»
Неймар выложил фото с трибуны «Парк де Пренс».
«ПСЖ» разгромил «Аяччо» в 35-м туре Лиги 1 (5:0). Неймар, пропускавший матч из-за травмы, наблюдал за игрой партнеров с трибуны.
Во время матча Неймар выложил фотографию, на которой видно, что он общался с экс-партнером по «Барселоне» Луисом Суаресом по видеосвязи. «Смотрим на нашего друга Лео Месси вместе», – подписал снимок бразилец.
это было оооочень эпичное трио