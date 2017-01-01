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    Sports.ru
    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    Gianluigi Donnarumma
    Игры
    38
    Сухие матчи
    12
    Голов за игру
    1.18
    Сезон 2016/2017
    Полная статистика
    Родился 25 февраля 1999 | 18 лет
    Гражданство Италия
    Клуб  Милан|Вратарь
    Рост и вес 196|
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П ЖК КК ГП ПГМ СМ В Н П МИН
    2016/2017
     Милан
    		 Италия. Серия А 38 0 0 0 2 0 45 1.18 12 18 9 11 90
    2015/2016
     Милан
    		 Италия. Серия А 30 0 0 0 3 0 29 0.97 11 12 11 7 87
    Показатели за всю карьеру 68 0 0 0 5 0 74 1.09 23 30 20 18 88
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    15 июня|Sports.ru

    20:55 «Милан» может приобрести Нето, Шченсного или Перина на замену Доннарумме|51

    20:49 Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Подпишись на все новости о Джиджо, чтобы первым узнать, где он продолжит карьеру|3

    19:32 Доннарумма хочет перейти в «Реал»|269

    15 июня 19:22|Блог АРФМ

    Официально: Доннарумма не стал продлевать контракт с «Миланом»

    Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне выступил с заявлением о ситуации с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой после встречи с игроком и его агентом Мино Райолой.

    Рейтинг +9
    46 комментариев Подписаться на блог
    15 июня|Sports.ru

    18:50 Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом»|467|+1

    15 июня 18:28|Блог АРФМ

    Адриано Галлиани: «Пойти против интересов «Милана»? Это безумие!»

    Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани опроверг слухи о том, что он причастен к саге с продлением Джанлуиджи Доннаруммы.

    Рейтинг +7
    1 комментарий Подписаться на блог
    15 июня 09:00|Блог В гостях у Кальчо

    «Наполи» достоин Скудетто». Заголовки Gazzetta, TuttoSport и Corriere за 15 июня

    Утренний обзор заголовков итальянских спортивных изданий в блоге «В гостях у Кальчо»: Ди Франческо и Спаллетти представлены в качестве тренеров «Ромы» и «Интера», Аллегри дал большое интервью по итогам сезона, а «Милан» сегодня проведёт решающую встречу с Райолой по Доннарумме.

    Рейтинг +37
    20 комментариев Подписаться на блог
    14 июня 19:00|Блог АРФМ

    В руках Доннаруммы. Интервью GQ

    Гайд по тому, как грамотно всех на*бать громкими словами

    Рейтинг +31
    16 комментариев Подписаться на блог
    14 июня 09:00|Блог В гостях у Кальчо

    «РюдигИнтер». Заголовки Gazzetta, TuttoSport и Corriere за 14 июня

    Утренний обзор заголовков итальянских спортивных изданий в блоге «В гостях у Кальчо»: «Интер» продолжает переговоры по Рюдигеру, а «Юве» – по Дугласу Косте. «Рома» между тем назначила тренером Ди Франческо, а «Милан» никак не договорится с Доннаруммой.

    Рейтинг +48
    22 комментария Подписаться на блог
    14 июня|Sports.ru

    06:58 Райола проведет переговоры с «Миланом» по Доннарумме в четверг|44

    12 июня 21:01|Блог АРФМ

    Джанлуиджи Доннарумма: «Всем известно мое решение»

    Вратарь «Россонери» Джиджо Доннарумма прокомментировал свое будущее.

    Рейтинг +18
    3 комментария Подписаться на блог
    12 июня|Sports.ru

    20:05 Джанлуиджи Доннарумма: «Все знают о моем желании остаться в «Милане»|23

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