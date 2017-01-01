|Родился
|25 февраля 1999 | 18 лет
|Гражданство
|Италия
|Клуб
|Милан|Вратарь
|Рост и вес
|196|
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|ЖК
|КК
|ГП
|ПГМ
|СМ
|В
|Н
|П
|МИН
|Италия. Серия А
|38
|0
|0
|0
|2
|0
|45
|1.18
|12
|18
|9
|11
|90
|Италия. Серия А
|30
|0
|0
|0
|3
|0
|29
|0.97
|11
|12
|11
|7
|87
|Показатели за всю карьеру
|68
|0
|0
|0
|5
|0
|74
|1.09
|23
|30
|20
|18
|88
20:55 «Милан» может приобрести Нето, Шченсного или Перина на замену Доннарумме|51
20:49 Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Подпишись на все новости о Джиджо, чтобы первым узнать, где он продолжит карьеру|3
Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне выступил с заявлением о ситуации с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой после встречи с игроком и его агентом Мино Райолой.
18:50 Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом»|467|+1
Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани опроверг слухи о том, что он причастен к саге с продлением Джанлуиджи Доннаруммы.
Утренний обзор заголовков итальянских спортивных изданий в блоге «В гостях у Кальчо»: Ди Франческо и Спаллетти представлены в качестве тренеров «Ромы» и «Интера», Аллегри дал большое интервью по итогам сезона, а «Милан» сегодня проведёт решающую встречу с Райолой по Доннарумме.
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Утренний обзор заголовков итальянских спортивных изданий в блоге «В гостях у Кальчо»: «Интер» продолжает переговоры по Рюдигеру, а «Юве» – по Дугласу Косте. «Рома» между тем назначила тренером Ди Франческо, а «Милан» никак не договорится с Доннаруммой.
Вратарь «Россонери» Джиджо Доннарумма прокомментировал свое будущее.
|Алессандро Гуарноне
|Вр
|Алессандро Плиццари
|Вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|Вр
|Марко Сторари
|Вр
|Алессио Романьоли
|Защ
|Габриэль Палетта
|Защ
|Густаво Гомес
|Защ
|Давиде Калабрия
|Защ
|Джорджио Альтаре
|Защ
|Иньяцио Абате
|Защ
|Кристиан Сапата
|Защ
|Леонель Ванджони
|Защ
|Лука Антонелли
|Защ
|Маттиа Де Шильо
|Защ
|Рикардо Родригес
|Защ
|Франк Кессиэ
|Защ
|Андреа Бертолаччи
|ПЗ
|Андреа Поли
|ПЗ
|Джакомо Бонавентура
|ПЗ
|Жерар Деулофеу
|ПЗ
|Кейсуке Хонда
|ПЗ
|Лукас Окампос
|ПЗ
|Мануэль Локателли
|ПЗ
|Марио Пашалич
|ПЗ
|Матиас Фернандес
|ПЗ
|Маттео Габбия
|ПЗ
|Маттиа Эль-Хилали
|ПЗ
|Никколо Дзанеллато
|ПЗ
|Рауль Дзуккетти
|ПЗ
|Риккардо Монтоливо
|ПЗ
|Сусо
|ПЗ
|Хосе Соса
|ПЗ
|Юрай Куцка
|ПЗ
|Андре Силва
|Нап
|Джанлука Лападула
|Нап
|Карлос Бакка
|Нап
|Патрик Кутроне
|Нап
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