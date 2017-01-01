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| Блог АРФМ Официально: Доннарумма не стал продлевать контракт с «Миланом» Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне выступил с заявлением о ситуации с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой после встречи с игроком и его агентом Мино Райолой. Рейтинг +9

| Блог В гостях у Кальчо «Наполи» достоин Скудетто». Заголовки Gazzetta, TuttoSport и Corriere за 15 июня Утренний обзор заголовков итальянских спортивных изданий в блоге «В гостях у Кальчо»: Ди Франческо и Спаллетти представлены в качестве тренеров «Ромы» и «Интера», Аллегри дал большое интервью по итогам сезона, а «Милан» сегодня проведёт решающую встречу с Райолой по Доннарумме. Рейтинг +37