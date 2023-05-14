Фанаты «Интер Майами» скандировали имя Месси на матче МЛС. Клуб Бекхэма интересуется Лео
Болельщики американского клуба скандировали имя Лионеля Месси на матче МЛС.
«Интер Майами» сегодня обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата.
Давид Руис открыл счет в матче на 6-й минуте. Вскоре после этого фанаты хозяев стали скандировать: «Месси! Месси! Месси!»
Ранее неоднократно сообщалось об интересе команды из США к Месси.
Утверждалось, что «Интер» Дэвида Бекхэма может дать Лео 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году – к открытию стадиона в Майами. Также была информация, что отец и агент Месси обсудит переход Лионеля уже этим летом в «Интер».
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