Фанаты «Интер Майами» скандировали имя Месси на матче МЛС. Клуб Бекхэма интересуется Лео

Теги ПСЖ МЛС Нью-Инглэнд Революшн Лионель Месси Дэвид Бекхэм лига 1 Франция возможные трансферы болельщики Интер Майами Футбол

Болельщики американского клуба скандировали имя Лионеля Месси на матче МЛС.

«Интер Майами» сегодня обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата.

Давид Руис открыл счет в матче на 6-й минуте. Вскоре после этого фанаты хозяев стали скандировать: «Месси! Месси! Месси!»

Ранее неоднократно сообщалось об интересе команды из США к Месси.

Утверждалось, что «Интер» Дэвида Бекхэма может дать Лео 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году – к открытию стадиона в Майами. Также была информация, что отец и агент Месси обсудит переход Лионеля уже этим летом в «Интер».

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12 комментариев

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Даниил Гутин
Ответ Барсик Юрана
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А сначала лучше в Барсу, на сезон или два
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S1rAlex
Через год освистывать будут))
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Вадим Белозёров
У Интер Майами есть фанаты ? ))
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Tun
Ответ Абдул Абакаев
маркетинг в США в разы лучше
Как и окружение, климат, технологические институты
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Барсик Юрана
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Абдул Абакаев
Ответ Tun
По деньгам огромная пропасть, пусть едет к арабом, зовут с Кришем старых друзей, вернут нам 2011й, доллар по 35, жизнь без санкций
маркетинг в США в разы лучше
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MonkeyMeister
Ответ Born is the King
Майами он нужен только если для пиара. На поле он будет бесполезен даже в млс
Конечно
https://i.imgur.com/nnQduG0.jpeg
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