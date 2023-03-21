«Интер» Бекхэма может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать Лео к 2025 году – к открытию стадиона в Майами
«Интер Майами» может предложить Лионелю Месси долю в клубе, чтобы убедить его перейти.
Как сообщает Cadena SER со ссылкой на El Larguero, цель американского клуба состоит в том, чтобы подписать Месси перед сезоном-2025 – в этом году будет торжественно открыт стадион «Интера». Он будет расположен в Форт-Лодердейле, курортном городе примерно в 40-50 километрах к северу от Майами.
Из-за ограничений, связанных с потолком зарплат в МЛС, «Интер» не сможет платить Лионелю столько же, сколько он зарабатывает в «ПСЖ». В связи с этим клуб, принадлежащий Дэвиду Бекхэму, рассматривает возможность передачи Месси 5% акций.
Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Игрок еще не принял решения о своем будущем.
С подробной статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Да и вообще надоело все эти разговоры по переходе Месси то в Америку то в Аравию.
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https://youtu.be/oly1IbP6nY8