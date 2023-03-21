«Интер» Бекхэма может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать Лео к 2025 году – к открытию стадиона в Майами

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм лига 1 Франция возможные трансферы Интер Майами Футбол

«Интер Майами» может предложить Лионелю Месси долю в клубе, чтобы убедить его перейти. 

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на El Larguero, цель американского клуба состоит в том, чтобы подписать Месси перед сезоном-2025 – в этом году будет торжественно открыт стадион «Интера». Он будет расположен в Форт-Лодердейле, курортном городе примерно в 40-50 километрах к северу от Майами.

Из-за ограничений, связанных с потолком зарплат в МЛС, «Интер» не сможет платить Лионелю столько же, сколько он зарабатывает в «ПСЖ». В связи с этим клуб, принадлежащий Дэвиду Бекхэму, рассматривает возможность передачи Месси 5% акций. 

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Игрок еще не принял решения о своем будущем. 

С подробной статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
Может ему пол-Майами заодно дадут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Sokolov
Ответ Дри66линг Нейа
Лучше бы в Барселону уехал
кому лучше?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
софочка
Ответ Пенс
Не, только в бчк.
Брестский чулочный комбинат?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
И зачем ему акции Интера? Вот если бы акции Дольфинс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ Мадрид наказывает!
Бексу нужен маркетинг?))) Это Бекс, а не какой-то ноунейм на закате карьеры.
Нуу может не нужен маркетингу, но, кто откажет если он приносить дополнительные 1млрдов )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ Gagarin Party
ПСЖ скорее всего не продлит с ним контракт, в Барсу не факт что вернется. Остается Зенит?
Неа факел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ Фаррух Касимов
так ему Аль садд два года тому назад предлагал очень большие бабки,не побежал же ,а, выбрал ПСЖ где з/ п намного скромнее.
два года назад он был моложе на два года.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Не, только в бчк.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ melmi
Не уедет он сейчас из Европы . Пару лет еще точно. Думаю такие новости Бэкс сам вбрасывает , маркетинг, привлечение спонсоров
ПСЖ скорее всего не продлит с ним контракт, в Барсу не факт что вернется. Остается Зенит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aidos_1979
Ответ Мадрид наказывает!
Бексу нужен маркетинг?))) Это Бекс, а не какой-то ноунейм на закате карьеры.
Ну на имени Месси даже Бексу не помешает лишняя реклама)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isshin88
Маловато будет. Настроение быстро упадёт. Придётся опять повышать зарплату, давать больше акций, подписывать друзей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брат Заремы
На салфетке расписку напишет?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Нахрен ему твои 5% , он за пару лет у саудитов заработает и твой клуб полностью купит. Галакси всего 1.5 млрд стоит. Он вроде как самый топовый. Кокорину предложи 5%
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
3xclus1ve
Это невероятно, класс. Лучшему игроку всех времён, лучший контракт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ L A
В Европе он уже все выиграл теперь под старость можно в Штатах отдохнуть
Фнл не выиграл)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Дри66линг Нейа
Лучше бы в Барселону уехал
Бесплатно играть будет?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаррух Касимов
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Если ему даст завтра ктото из лиги верблюдов на 10к больше Роналду, даже побежит
так ему Аль садд два года тому назад предлагал очень большие бабки,не побежал же ,а, выбрал ПСЖ где з/ п намного скромнее.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
5% с барского плеча!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L A
В Европе он уже все выиграл теперь под старость можно в Штатах отдохнуть
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я Гражданин Мира
Ответ Игорь Климов
Ну, раньше 2025 года Лео Месси из Европы никуда не уедет.
Я считаю и 2025 рано.
Да и вообще надоело все эти разговоры по переходе Месси то в Америку то в Аравию.
Это не красить лучшего футболиста всех времена.
Ему всего 35 а Ибрагимович в 41 играет
Месси должен до 38 точна играть в супер клубах
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Falsegoalkeeper
Ответ Дри66линг Нейа
Лучше бы в Барселону уехал
Нет спасибо
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Ответ Мадрид наказывает!
Бексу нужен маркетинг?))) Это Бекс, а не какой-то ноунейм на закате карьеры.
Это бизнес . И это США. Не пиши обычные свои глупости . Бизнес везде бизнес . Персона лишь привлекает инвесторов . Будь то Джордан , буть то Бэкхем .
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Подачку в 5% Бэкхэм может оставить себе, а Лео все 95% давай.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Если ему даст завтра ктото из лиги верблюдов на 10к больше Роналду, даже побежит
Из лиги верблюдов Месси дадут и на 100 миллионов больше ,но он туда не торопится , Месси всю карьеру зарабатывал больше , как и должно быть, лучшему футболисту , лучшая зп !
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
вот проект будущего стадиона
https://youtu.be/oly1IbP6nY8
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий