« » может предложить Лионелю Месси долю в клубе, чтобы убедить его перейти.

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на El Larguero, цель американского клуба состоит в том, чтобы подписать Месси перед сезоном-2025 – в этом году будет торжественно открыт стадион «Интера». Он будет расположен в Форт-Лодердейле, курортном городе примерно в 40-50 километрах к северу от Майами.

Из-за ограничений, связанных с потолком зарплат в , «Интер» не сможет платить Лионелю столько же, сколько он зарабатывает в «ПСЖ». В связи с этим клуб, принадлежащий , рассматривает возможность передачи Месси 5% акций.

Контракт Месси с « » рассчитан до конца этого сезона. Игрок еще не принял решения о своем будущем.

С подробной статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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