Глава МЛС заявил, что лига намерена помочь «Интер Майами» подписать Месси

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Интер Майами Футбол

Глава МЛС сказал, что лига поддержит «Интер Майами», который хочет подписать Лионеля Месси.

«Мы будем очень усердно работать с «Интер Майами», который хочет подписать его, чтобы предложить программу, которая позволит получить беспрецедентное наследие на мировом уровне.

В других случаях мы эффективно находили разумные способы привлечения футболистов для наших клубов. Я надеюсь, что мы сможем все обсудить и что-нибудь придумать», – сказал Дон Грабер. 

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10 комментариев

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pit4er
Ответ Игорь Климов
Лео Месси ближайшие годы будет играть только в топ-5 Европы.
Из Лиги 1 уйдёт значит?)
+5
-2
+3
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Dmitri Kudrenko
Глава лиги здорового человека
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Lindeman
Ответ jonnysilverhand01
Работники клубного телеканала «Интер Майами» начали очень сильно нервничать
Почему?
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Spartaneanec
Ответ jonnysilverhand01
Работники клубного телеканала «Интер Майами» начали очень сильно нервничать
Очень остроумно
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