Глава МЛС заявил, что лига намерена помочь «Интер Майами» подписать Месси

Глава МЛС сказал, что лига поддержит «Интер Майами», который хочет подписать Лионеля Месси.

«Мы будем очень усердно работать с « », который хочет подписать его, чтобы предложить программу, которая позволит получить беспрецедентное наследие на мировом уровне.

В других случаях мы эффективно находили разумные способы привлечения футболистов для наших клубов. Я надеюсь, что мы сможем все обсудить и что-нибудь придумать», – сказал Дон Грабер.

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