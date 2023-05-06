Марко Верратти может покинуть «ПСЖ».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, полузащитник рассматривает возможность ухода из парижской команды, несмотря на продление контракта в декабре.

Отмечается, что 30-летний футболист тоскует по тем временам, когда в раздевалке «ПСЖ» были такие авторитетные игроки, как , и был поражен отсутствием целеустремленности у некоторых из его партнеров по команде после поражения от «Монако» в феврале.

«ПСЖ» не был впечатлен игрой хавбека после чемпионата мира, а сам игрок не верит, что недавние протесты фанатов против игроков оправданы, а также считает двухнедельное отстранение слишком суровой.

Верратти поинтересовался у руководителей клуба, как бы они отреагировали, если бы получили предложение о трансфере. Президент « » выступает против ухода полузащитника, а советник по футбольным вопросам не возражает против перехода Верратти в другую команду.

Интерес к приобретению игрока проявляют клубы из Саудовской Аравии, но сам Верратти не особенно заинтересован в этой перспективе. Также есть вариант с «Интер Майами», но Марко тоже не совсем уверен насчет целесообразности перехода в эту команду.

В текущем сезоне Лиги 1 итальянец провел 24 матча. Его статистику можно найти здесь.

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