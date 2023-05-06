Верратти рассматривает уход из «ПСЖ», несмотря на продление контракта. Хавбеком интересуются саудовские клубы и «Интер Майами»
Марко Верратти может покинуть «ПСЖ».
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, полузащитник рассматривает возможность ухода из парижской команды, несмотря на продление контракта в декабре.
Отмечается, что 30-летний футболист тоскует по тем временам, когда в раздевалке «ПСЖ» были такие авторитетные игроки, как Златан Ибрагимович, и был поражен отсутствием целеустремленности у некоторых из его партнеров по команде после поражения от «Монако» в феврале.
«ПСЖ» не был впечатлен игрой хавбека после чемпионата мира, а сам игрок не верит, что недавние протесты фанатов против игроков оправданы, а также считает двухнедельное отстранение Лионеля Месси слишком суровой.
Верратти поинтересовался у руководителей клуба, как бы они отреагировали, если бы получили предложение о трансфере. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи выступает против ухода полузащитника, а советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш не возражает против перехода Верратти в другую команду.
Интерес к приобретению игрока проявляют клубы из Саудовской Аравии, но сам Верратти не особенно заинтересован в этой перспективе. Также есть вариант с «Интер Майами», но Марко тоже не совсем уверен насчет целесообразности перехода в эту команду.
В текущем сезоне Лиги 1 итальянец провел 24 матча. Его статистику можно найти здесь.
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Я бы с удовольствием посмотрел бы на него в Сити. Он бы идеально вписался бы.
Вератти физически сильнее Илкая, плюс он на 2 года моложе.
Также не вижу в чем Вератти лучше Илкая. Думаю, в обороне они одинаково полезны, но в атаке немец без сомнения сильнее.