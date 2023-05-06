Верратти рассматривает уход из «ПСЖ», несмотря на продление контракта. Хавбеком интересуются саудовские клубы и «Интер Майами»

Теги ПСЖ Златан Ибрагимович МЛС Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Луиш Кампуш Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи Интер Майами Футбол

Марко Верратти может покинуть «ПСЖ».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, полузащитник рассматривает возможность ухода из парижской команды, несмотря на продление контракта в декабре. 

Отмечается, что 30-летний футболист тоскует по тем временам, когда в раздевалке «ПСЖ» были такие авторитетные игроки, как Златан Ибрагимович, и был поражен отсутствием целеустремленности у некоторых из его партнеров по команде после поражения от «Монако» в феврале.

«ПСЖ» не был впечатлен игрой хавбека после чемпионата мира, а сам игрок не верит, что недавние протесты фанатов против игроков оправданы, а также считает двухнедельное отстранение Лионеля Месси слишком суровой.

Верратти поинтересовался у руководителей клуба, как бы они отреагировали, если бы получили предложение о трансфере. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи выступает против ухода полузащитника, а советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш не возражает против перехода Верратти в другую команду. 

Интерес к приобретению игрока проявляют клубы из Саудовской Аравии, но сам Верратти не особенно заинтересован в этой перспективе. Также есть вариант с «Интер Майами», но Марко тоже не совсем уверен насчет целесообразности перехода в эту команду.

В текущем сезоне Лиги 1 итальянец провел 24 матча. Его статистику можно найти здесь

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42 комментария

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Jaxongir Shodiev
Арсенаааал, не спииии
+48
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+45
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Ben Shelton
один из немногих кто действительно старается там
+26
-1
+25
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Tristan...
Идеальная замена Бускетса. Лапорта, активируй рычаг Всевластия!
+23
-4
+19
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Иван Иванов
Чёрт возьми, да этого Вератти даже Пепчик может себе забрать на замену Гюндогану. 🤨
Я бы с удовольствием посмотрел бы на него в Сити. Он бы идеально вписался бы.
+14
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+14
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Иван Иванов
Барселона, Бавария, все топ клубы Англии, ну и естественно все топ клубы Италии с удовольствием заберут Вератти. 😄
+6
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+6
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Иван Иванов
Ответ Леша Иванов
Лучше уж Гюндогана продлить, все-таки более классный футболист
Прикалываешься? Индивидуально Вератти сильнее Гюндогана. Гюндоган хорош именно в системе Пепа.
Вератти физически сильнее Илкая, плюс он на 2 года моложе.
+8
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Ya Tolik
Ответ Иван Иванов
Прикалываешься? Индивидуально Вератти сильнее Гюндогана. Гюндоган хорош именно в системе Пепа. Вератти физически сильнее Илкая, плюс он на 2 года моложе.
Если уж обновлять позицию, то на место 32-летнего точно не будут приглашать 30-летнего)
Также не вижу в чем Вератти лучше Илкая. Думаю, в обороне они одинаково полезны, но в атаке немец без сомнения сильнее.
+5
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Арсен Талант-Уулу
пора валить из этого болота
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Дмитрий Гудков
Вератти уже 30, обалдеть
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Николай Корягин
В Арсенал бы его
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Леша Иванов
Ответ Иван Иванов
Чёрт возьми, да этого Вератти даже Пепчик может себе забрать на замену Гюндогану. 🤨 Я бы с удовольствием посмотрел бы на него в Сити. Он бы идеально вписался бы.
Лучше уж Гюндогана продлить, все-таки более классный футболист
+3
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Jafarello
Ответ Tristan...
Идеальная замена Бускетса. Лапорта, активируй рычаг Всевластия!
Решили однажды активировать этот рычаг, а потом произошла ситуация с Неймаром. У вас Педри заберут же)
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Блуждающий странник
Милан, нужно подсуетиться. Итальянец и в шикарной форме
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Салесар
Ответ Tristan...
Идеальная замена Бускетса. Лапорта, активируй рычаг Всевластия!
Вератти скорее похож на Де Йонга чем на бускетса, так что в барсе уже есть такой игрок
+2
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Ansu Fati
Такой классный игрок так и не выбрался с золотой клетки и не выиграл ЛЧ)
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Ivchev
Ответ Леша Иванов
Лучше уж Гюндогана продлить, все-таки более классный футболист
Очень спорное утверждение. Веррати вряд ли уступает, по-моему даже сильнее будет. Но понятно что все зависит от команды, системы, тренера и результата.
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кто-то
Верратти - хороший игрок, хоть нынешний сезон не идёт так, как хотелось бы, но , я считаю, что за него будут бороться топ-клубы, если цена будет приемлема
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Леша Иванов
Ответ Иван Иванов
Прикалываешься? Индивидуально Вератти сильнее Гюндогана. Гюндоган хорош именно в системе Пепа. Вератти физически сильнее Илкая, плюс он на 2 года моложе.
Ошибочное впечатление, Верратти просто на фоне Паредесов и Дракслеров выделяется. Да, он умеет лучше разбивать прессинг за счет дриблинга, но пас и удар у него хуже, он недисциплинирован и он точно никогда не сможет находить свободные зоны в штрафной как делай Гюндоган
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che kaif
В Саудовскую Аравию теперь каждого второго будут сватать
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хардкор и котики
Да за Марко очередь выстроится из клубов лучших европейских лиг. Какие арабы и Интер-Майами? Самое очевединое - Ювентус, поскольку Марко - с детства за Юве, это известно.
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Zavodskoi
Оторвут с руками и ногами.какие на фиг Аль хифи и штаты? Смешно
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Potomok Budulaya
Ответ Ya Tolik
Если уж обновлять позицию, то на место 32-летнего точно не будут приглашать 30-летнего) Также не вижу в чем Вератти лучше Илкая. Думаю, в обороне они одинаково полезны, но в атаке немец без сомнения сильнее.
немец 😂
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Stalker1785
Продать Верратти отсавить Руиса Солера и Саншеша тогда чемпионство точно сольем
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Rina Rian
в Милан его, мечты конечно, ведь зп космос
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FEF2
Ответ Блуждающий странник
Это вопрос к Верратти. Хочет играть на высоком уровне то пусть умерит аппетит, если нет то МЛС
Верратти на высоком уровне поиграть пока еще может где угодно, не только в Милане и с ЗП не хуже псж
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