Саудовская Аравия – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Месси. Для него готовят «самое большое предложение в истории футбола» (L’Équipe)

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Интер Майами деньги Футбол

Саудовская Аравия – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Лионеля Месси.

Как пишет L’Équipe, аргентинец не останется в «ПСЖ» после истечения срока действующего контракта, который рассчитан до лета этого года. Будущее футболиста в клубе и так было неопределенным, а его несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию, который привел к двухнедельному отстранению Лео, убедил «ПСЖ» в том, что активировать опцию продления контракта с Месси не стоит.

По данным источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Месси сейчас выглядит переход в клуб из Саудовской Аравии. Там ему готовят «самое большое предложение в истории футбола».

Контракт, который Лео предложат в Саудовской Аравии, будет рассчитан на «несколько лет». Окружение Месси и до конфликта с «ПСЖ» всерьез воспринимало возможность перехода Лео в клуб из Саудовской Аравии.

Сообщалось, что подписать Месси намерен «Аль-Хилаль». Команда из Эр-Рияда хочет возродить противостояние Лео с Криштиану Роналду, выступающим за «Аль-Наср». Ранее нападающие играли за «Барселону» и «Реал Мадрид» соответственно.

Кроме того, у Месси есть вариант переход в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, но в данный момент предложение от клуба из МЛС не является приоритетным для игрока. «Барселона» хочет вернуть аргентинца, но не факт, что у клуба есть необходимые финансовые ресурсы.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт. Что-о-о-о? 😱

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225 комментариев

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red hikkikomori
Грядет самое большое переобувания персофанов в истории футбола
+309
-46
+263
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Vlad
Даже если месси перейдёт в са все равно для меня это будет лига верблюдов
+165
-22
+143
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александр модов
Что Месси любит больше футбола?))Конечно же сады Аравии, полные цветущей зелени))
+128
-9
+119
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Los Galácticos
Если это произойдет, тогда как-то совсем неловко будут выглядеть те фаны Месси которые тут Роналду подкалывали. Придётся тогда всем вместе смотреть саудовскую лигу :))
+85
-18
+67
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Бестрофейник 19/20
Ответ Oleg
Хватит писать эту чушь. Как это была 66 лига, так и останется даже если Лео перейдет. Ну хоть Кубок Мира там люди увидят.
Да ладно, Французский чемпионат стал же 2 года назад одним из сильнейших и сложнейших в мире
+97
-35
+62
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Франческо Тортик
Ответ Vlad
Даже если месси перейдёт в са все равно для меня это будет лига верблюдов
Собственно, как и фермерская лига осталась фермерской.
+66
-9
+57
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Павел Мельников
Ответ Sanchello
ахахахахах, вот это будет номер. Все, кто с соплями доказывал обратное, с ума посходят и не перенесут этого позора
Не той породы люди. Сделают упор на то, что Аль-Хиляль в чем-то лучше Аль-Насра. Выкрутятся в любом случае, первый раз будто ))
+58
-7
+51
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Oleg
Ответ red hikkikomori
Грядет самое большое переобувания персофанов в истории футбола
Хватит писать эту чушь.
Как это была 66 лига, так и останется даже если Лео перейдет.
Ну хоть Кубок Мира там люди увидят.
+106
-65
+41
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Sanchello
ахахахахах, вот это будет номер. Все, кто с соплями доказывал обратное, с ума посходят и не перенесут этого позора
+43
-13
+30
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&_Bishep_&
А как же родная Барселона, ужины с Бускетсом и Альбой, Ватсаап чаты с Хави? 🤣🤣🤣
+37
-9
+28
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red hikkikomori
Ответ Parce
Криштибои всех судят по себе и своему кумиру?
Мир не делится на чёрное и белое, повзрослеешь - поймёшь, не все кто угарает с фанатов Месси являются фанатами Кришти
+35
-8
+27
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Nikita Ufimtsev
Ответ Oleg
Неловко в чем?) Даже если Лео перейдет ( что далеко не так учитывая сегодняшние инсайды Романо) эта лига не перестанет быть 66 в мире. Просто арабы наконец увидят на своей земле Чемпиона Мира.
Ахахахахахахахахха
То она 200, то уже 66
К моменту перехода уже в топ 10 будет
+23
-2
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Илья Морозов
Ответ Экспертное мнение
В этом и разница между мессифанами и кринжефанами. Первые не станут доказывать мощь 80-ой лиги, вторые же пытаются подать эту лигу как уровень АПЛ... впрочем, как и всю карьеру раздували значимость дуги и прыжков, ничего нового, пиар пиар и только пиар.
Ноунейм в проперженном кресле с ником "Экспертное мнение" и называющий великого футболиста "кринжом" — вот это настоящий кринж))
+24
-5
+19
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arslankolesov71@gmail.com
То чувство, когда «верблюжья лига» превратится в «топ лигу»
+20
-5
+15
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slow focus
а как же олд бойз? барса? миами? но месси все равно сделает правильный выбор, по мнению своих глоров других решений он не принимает
+15
-3
+12
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Vlad
Ответ Франческо Тортик
Собственно, как и фермерская лига осталась фермерской.
но я сих пор считаю лигу 1 фермерской
+10
0
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S100 Winner
Ответ &_Bishep_&
А как же родная Барселона, ужины с Бускетсом и Альбой, Ватсаап чаты с Хави? 🤣🤣🤣
Не рентабельно ;D
+11
-2
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Dmitry Koway
Ответ red hikkikomori
Мир не делится на чёрное и белое, повзрослеешь - поймёшь, не все кто угарает с фанатов Месси являются фанатами Кришти
они в аулах знают только двух футболистов, не требуй многого
+9
-1
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S100 Winner
Ответ Экспертное мнение
В этом и разница между мессифанами и кринжефанами. Первые не станут доказывать мощь 80-ой лиги, вторые же пытаются подать эту лигу как уровень АПЛ... впрочем, как и всю карьеру раздували значимость дуги и прыжков, ничего нового, пиар пиар и только пиар.
А что, разве Месси когда-либо играл на уровне АПЛ? Ни матча там не провёл, в отличие от Роналду, у которого в ней 7,5 сезонов. Даже в 37 лет входил в сборную прошлого сезона АПЛ и становился игроком сезона МЮ
+17
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Штаны Габора Кирая
Ответ Barca_mania
Это все желтуха. Месси вернётся в Барсу и там закончит карьеру инфа 100%
Это он тебе лично так сказал? Или очередные маняфантазии, о том что леня в рычаге будет играть за еду?)))
+7
0
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Sanchello
Ответ Павел Мельников
Не той породы люди. Сделают упор на то, что Аль-Хиляль в чем-то лучше Аль-Насра. Выкрутятся в любом случае, первый раз будто ))
ну хотя да, ты полностью прав ведь
переобувальщики номер 1 они
+10
-3
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avcgloronalduMU
барсе нужно продавать молодых игроков чтобы подписать Месси на пару сезонов максимум, оно того не стоит, барсе нужно расти самой в чемпе кубке, лч
+7
-1
+6
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Ivan Ivanych
А как же барсосемья???
+7
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Ola BP
В день перехода Месси резко взлетят акции обувных магазинов)
+6
-1
+5
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Syndycate
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Понимаю, не хочется казаться перобувальщиком?)
+6
-1
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