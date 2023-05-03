Саудовская Аравия – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Лионеля Месси.

Как пишет L’Équipe, аргентинец не останется в «ПСЖ» после истечения срока действующего контракта, который рассчитан до лета этого года. Будущее футболиста в клубе и так было неопределенным, а его несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию, который привел к двухнедельному отстранению Лео, убедил «ПСЖ» в том, что активировать опцию продления контракта с Месси не стоит.

По данным источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Месси сейчас выглядит переход в клуб из Саудовской Аравии. Там ему готовят «самое большое предложение в истории футбола».

Контракт, который Лео предложат в Саудовской Аравии, будет рассчитан на «несколько лет». Окружение Месси и до конфликта с «ПСЖ» всерьез воспринимало возможность перехода Лео в клуб из Саудовской Аравии.

Сообщалось, что подписать Месси намерен «Аль-Хилаль». Команда из Эр-Рияда хочет возродить противостояние Лео с Криштиану Роналду, выступающим за «Аль-Наср». Ранее нападающие играли за «Барселону» и «Реал Мадрид» соответственно.

Кроме того, у Месси есть вариант переход в « », которым владеет Дэвид Бекхэм, но в данный момент предложение от клуба из не является приоритетным для игрока. « » хочет вернуть аргентинца, но не факт, что у клуба есть необходимые финансовые ресурсы.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт. Что-о-о-о? 😱

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд