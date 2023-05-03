Саудовская Аравия – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Месси. Для него готовят «самое большое предложение в истории футбола» (L’Équipe)
Саудовская Аравия – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Лионеля Месси.
Как пишет L’Équipe, аргентинец не останется в «ПСЖ» после истечения срока действующего контракта, который рассчитан до лета этого года. Будущее футболиста в клубе и так было неопределенным, а его несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию, который привел к двухнедельному отстранению Лео, убедил «ПСЖ» в том, что активировать опцию продления контракта с Месси не стоит.
По данным источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Месси сейчас выглядит переход в клуб из Саудовской Аравии. Там ему готовят «самое большое предложение в истории футбола».
Контракт, который Лео предложат в Саудовской Аравии, будет рассчитан на «несколько лет». Окружение Месси и до конфликта с «ПСЖ» всерьез воспринимало возможность перехода Лео в клуб из Саудовской Аравии.
Сообщалось, что подписать Месси намерен «Аль-Хилаль». Команда из Эр-Рияда хочет возродить противостояние Лео с Криштиану Роналду, выступающим за «Аль-Наср». Ранее нападающие играли за «Барселону» и «Реал Мадрид» соответственно.
Кроме того, у Месси есть вариант переход в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, но в данный момент предложение от клуба из МЛС не является приоритетным для игрока. «Барселона» хочет вернуть аргентинца, но не факт, что у клуба есть необходимые финансовые ресурсы.
«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт. Что-о-о-о? 😱
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Как это была 66 лига, так и останется даже если Лео перейдет.
Ну хоть Кубок Мира там люди увидят.
То она 200, то уже 66
К моменту перехода уже в топ 10 будет
переобувальщики номер 1 они