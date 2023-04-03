Месси и Мбаппе получили по 3 балла из 10 за матч с «Лионом» от L’Equipe: Лео потерял мяч 26 раз, Килиан «исчез после перерыва»

Лионель Месси и Килиан Мбаппе получили низкие оценки за матч с «Лионом» (0:1)

Килиан Мбаппе и Лионель Месси получили по 3 балла из 10 за матч с « » (0:1).

Такие оценки игрокам « » выставило издание L’Equipe. Баллы Месси журналисты объяснили тем, что он «был вовлечен во множество ситуаций, но почти каждый раз случалась какая-нибудь мелочь, которая все портила. Его игру в этом матче символизирует такое число: он потерял мяч 26 раз».

Игру Мбаппе описали так: «Он создал для себя очень мало моментов. После перерыва он исчез, и его партнеры очень редко находили его. Недостаточный уровень игры».

Игроки «ПСЖ» получили следующие оценки:

Вратарь: – 4;

Защитники: Данилу Перейра – 4, – 5, Эль-Шадай Битшиабу – 4, – 4, Нуну Мендеш – 4;

Полузащитники: Витинья – 4, Марко Верратти – 3, Ренату Саншеш – 5;

Нападающие: Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 3.