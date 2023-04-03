Месси и Мбаппе получили по 3 балла из 10 за матч с «Лионом» от L’Equipe: Лео потерял мяч 26 раз, Килиан «исчез после перерыва»
Лионель Месси и Килиан Мбаппе получили низкие оценки за матч с «Лионом» (0:1)
Килиан Мбаппе и Лионель Месси получили по 3 балла из 10 за матч с «Лионом» (0:1).
Такие оценки игрокам «ПСЖ» выставило издание L’Equipe. Баллы Месси журналисты объяснили тем, что он «был вовлечен во множество ситуаций, но почти каждый раз случалась какая-нибудь мелочь, которая все портила. Его игру в этом матче символизирует такое число: он потерял мяч 26 раз».
Игру Мбаппе описали так: «Он создал для себя очень мало моментов. После перерыва он исчез, и его партнеры очень редко находили его. Недостаточный уровень игры».
Игроки «ПСЖ» получили следующие оценки:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – 4;
Защитники: Данилу Перейра – 4, Маркиньос – 5, Эль-Шадай Битшиабу – 4, Ашраф Хакими – 4, Нуну Мендеш – 4;
Полузащитники: Витинья – 4, Марко Верратти – 3, Ренату Саншеш – 5;
Нападающие: Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 3.
Единственное обидно что аргентинский пешеход 7 матчей за сборную норм отыграл и получит ЗМ
18.12.2022.
Всё кончено, Пенс.
Чемпион Мира с безупречной игрой на нём плюс лучшая гол+пас на Земле с начала сезона. Это ЗМ вообще без вариантов.
там ВСЕГДА у месси высокая оценка
Ахах, чётко придумал 😅