Месси и Мбаппе получили по 3 балла из 10 за матч с «Лионом» от L’Equipe: Лео потерял мяч 26 раз, Килиан «исчез после перерыва»

Теги Лион ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Данилу Перейра Маркиньос Марко Верратти Ренату Саншеш Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Витинья Нуну Мендеш Эль-Шадай Битшиабу Футбол

Лионель Месси и Килиан Мбаппе получили низкие оценки за матч с «Лионом» (0:1)

Килиан Мбаппе и Лионель Месси получили по 3 балла из 10 за матч с «Лионом» (0:1).

Такие оценки игрокам «ПСЖ» выставило издание L’Equipe. Баллы Месси журналисты объяснили тем, что он «был вовлечен во множество ситуаций, но почти каждый раз случалась какая-нибудь мелочь, которая все портила. Его игру в этом матче символизирует такое число: он потерял мяч 26 раз».

Игру Мбаппе описали так: «Он создал для себя очень мало моментов. После перерыва он исчез, и его партнеры очень редко находили его. Недостаточный уровень игры».

Игроки «ПСЖ» получили следующие оценки:

ВратарьДжанлуиджи Доннарумма – 4;

Защитники: Данилу Перейра – 4, Маркиньос – 5, Эль-Шадай Битшиабу – 4, Ашраф Хакими – 4, Нуну Мендеш – 4;

Полузащитники: Витинья – 4, Марко Верратти – 3, Ренату Саншеш – 5;

Нападающие: Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 3. 

80 комментариев

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Din Rizaev
Ответ Имя Фамилия
Неймар в отличие от этого дуболома очень умный игрок. Он тонко чувствует когда риск оправдан, а когда нет, такое впечатление, что он может видиеть всё поле даже с завязанными глазами, это его кач-во использует Тите, в сборной только Нэй решает когда команде выбрасываться вперёд. Даже когда статистически его действия засчитываются как потеря, он выбирает именно такой момент, когда его команда к этому готова, в итоге они быстро возвращают мяч, либо он уходит в аут, и практически никогда его потери не приводят к опасным контратакам. То ли дело посмотри на меси, дядечка просто слепой, сначала он передерживает мяч, показывая партнёрам что они должны подняться и открыться впереди, а потом прёт через центр поля когда сзади уже никого нет, естественно теряет мяч и его команда пропускает гол. Причина тому его шарлатанский стиль игры. Меси весьма слаб в дриблинге и у него в целом ограниченный набор скилов, поэтому он всю карьеру обходит соперников за счёт открывающихся партнёров по команде, когда защитник вынужден работать по мячу и прикрывать открывающегося игрока одновременно. А проще всего это делать когда движешься через центр и впереди больше партнёров, чем сзади, соответственно такие потери крайне опасны и проводят к контратакам каждый раз.
https://youtube.com/shorts/XQUjqv6-0jU?feature=share
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Greatest Of All Time
Ответ Блуждающий странник
Занимательная математика в пятых классах. Проведу для тебя бесплатный урок. ПСЖ провел 29 матчей в сезоне, из них Месси провел 24 игры. За 24 игры с Месси ПСЖ пропустил 21 гол, без него пропустили 8 в 5 играх. И того с Месси в составе ПСЖ пропускает 0.87 мячей за игру, без Месси 1.6 мяча за игру. И того единственная твоя мысль была в том, что Месси единолично привозит голы, статистика показывает обратное. У тебя проблемы с математикой
Опустил ты его, хотя ему привыкать пора, каждый раз кто-то его опускает.
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Имя Фамилия
Ответ rtkcdgzt86
В точку Единственное обидно что аргентинский пешеход 7 матчей за сборную норм отыграл и получит ЗМ
Из этих 7-и нормально отыграл лишь парочку. Без судей отлетел бы ещё от Хорватии или Нидерландов, даже не говоря про изичный жребий — проходная группа (из которой еле выбрался) и лёгкая сетка в плей-офф, где единственный грозный соперник чудом пролетел мимо.
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Isshin88
26 раз потерял мяч равно 26 золотых мячей в этом сезоне?
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Пенс
Ответ Universal1000
За голы Панаме и помелочи всяким лягушам? 18.12.2022. Всё кончено, Пенс. Чемпион Мира с безупречной игрой на нём плюс лучшая гол+пас на Земле с начала сезона. Это ЗМ вообще без вариантов.
а толку то. Хоть ещё 50 дай реальности это не изменит. Все всё видят :)
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Николай Козлов
Какие не красивые.
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Геннадий Тимченко
Ответ Hans Castorp
Пенальти на кубке Мира тоже посчитай
посох идёт за 10 пенальти (или 15 пасов)👏
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Блуждающий странник
Ответ Имя Фамилия
Чисто математически меси привозит голов больше, чем забивает. До его прихода Париж пропускал 25-30 голов в среднем, а таким темпом как сейчас пропустят все 40, вычесть отсюда шакальную статистику меси и уйдут в лучшем случае в ноль. И это только если с его личной статой сравнивать, а так вся атака ПСЖ при меси стала забивать на 20-30 голов меньше, это не балласт даже, это целый якорь в команде, который тащит её на дно. Меси в команде это -20-30 голов за сезон.
Занимательная математика в пятых классах. Проведу для тебя бесплатный урок. ПСЖ провел 29 матчей в сезоне, из них Месси провел 24 игры. За 24 игры с Месси ПСЖ пропустил 21 гол, без него пропустили 8 в 5 играх. И того с Месси в составе ПСЖ пропускает 0.87 мячей за игру, без Месси 1.6 мяча за игру. И того единственная твоя мысль была в том, что Месси единолично привозит голы, статистика показывает обратное. У тебя проблемы с математикой
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Совесть Черданцева
Месси после ЧМ играет в удовольствие и как будто думает о Барсе, Мбаппе после проигрыша в финале тоже скис. А жаль: так мощно начали сезон
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Имя Фамилия
Ответ Рамзан Азимов
Надеюсь в этих оценках, нет вины Неймара? Неймар важных матчах за 5-6 игр столько не теряет, по субъективному мнению моему.
Неймар в отличие от этого дуболома очень умный игрок. Он тонко чувствует когда риск оправдан, а когда нет, такое впечатление, что он может видиеть всё поле даже с завязанными глазами, это его кач-во использует Тите, в сборной только Нэй решает когда команде выбрасываться вперёд. Даже когда статистически его действия засчитываются как потеря, он выбирает именно такой момент, когда его команда к этому готова, в итоге они быстро возвращают мяч, либо он уходит в аут, и практически никогда его потери не приводят к опасным контратакам. То ли дело посмотри на меси, дядечка просто слепой, сначала он передерживает мяч, показывая партнёрам что они должны подняться и открыться впереди, а потом прёт через центр поля когда сзади уже никого нет, естественно теряет мяч и его команда пропускает гол. Причина тому его шарлатанский стиль игры. Меси весьма слаб в дриблинге и у него в целом ограниченный набор скилов, поэтому он всю карьеру обходит соперников за счёт открывающихся партнёров по команде, когда защитник вынужден работать по мячу и прикрывать открывающегося игрока одновременно. А проще всего это делать когда движешься через центр и впереди больше партнёров, чем сзади, соответственно такие потери крайне опасны и проводят к контратакам каждый раз.
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VERBLYUD
Ответ Блуждающий странник
У Неймара и по 30 потерь бывает. Для игроков такого амплуа это стандартные цифры, смотреть на потери мяча когда это не приводит к пропущенным вообще бессмысленно, а многие впервые открывают статистику и удивляются как столько мяч теряют. Нужно ещё смотреть сколько с мячом игрок встречался. на 100+ касаний это стандарт редко меньше встретишь. В АПЛ в лидерах Трент и Трипьер, в Ла Лиге Винисиус, во Франции Неймар и Месси. У них вообще цифры почти один в один, 19.4 у первого и 19.8 у второго. И важно смотреть сколько игрок вперед играет, кто стандарты исполняет. Трипьер из-за этого и в лидерах по потерянным по 22 мяча за игру
Тут 95% комментаторов не понимает это. Сравнивают количество потерь плеймейкеров и замыкателей))
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rtkcdgzt86
Ответ Имя Фамилия
Ну так полузащита виновата, что доставляет этому привозиле мяч.
В точку
Единственное обидно что аргентинский пешеход 7 матчей за сборную норм отыграл и получит ЗМ
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sayemlo
Ответ Rosdcer
И правильно сделают. Лучше продолжать отдавать ЗМ Месси, чем унылым бегункам и замыкателям типа холанда и мбапе
пеший
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Universal1000
Ответ Пенс
за что заворачивать, сектик? За голы Панаме? Или за рез.действия в фермер лиге играя за ПСЖ? За семь матчей на чм и исполнение пенальти? За сейвы Мартинеса? Там и заворачивать нечего. Разве что билет в США или СА.
За голы Панаме и помелочи всяким лягушам?
18.12.2022.
Всё кончено, Пенс.
Чемпион Мира с безупречной игрой на нём плюс лучшая гол+пас на Земле с начала сезона. Это ЗМ вообще без вариантов.
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sayemlo
кубки МИРА? Какие ? кастрюли из Франции?
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zzzeeerrrooo
Ответ Блуждающий странник
У Неймара и по 30 потерь бывает. Для игроков такого амплуа это стандартные цифры, смотреть на потери мяча когда это не приводит к пропущенным вообще бессмысленно, а многие впервые открывают статистику и удивляются как столько мяч теряют. Нужно ещё смотреть сколько с мячом игрок встречался. на 100+ касаний это стандарт редко меньше встретишь. В АПЛ в лидерах Трент и Трипьер, в Ла Лиге Винисиус, во Франции Неймар и Месси. У них вообще цифры почти один в один, 19.4 у первого и 19.8 у второго. И важно смотреть сколько игрок вперед играет, кто стандарты исполняет. Трипьер из-за этого и в лидерах по потерянным по 22 мяча за игру
ребята вообще походу футбол не смотрят , а потом возмущаются почему у того же Лео высокие оценки на хускорде
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Hans Castorp
Ответ Максон121
В сезоне 2022/23 считаем кубки мира
Пенальти на кубке Мира тоже посчитай
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marchellinos
Но во всём виноват Месси 🤦‍♂️
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Ваня Шипитко
Ответ Роман
26 раз потерял мяч. А хускорд оценку 8.1 ставит 😂
классика
там ВСЕГДА у месси высокая оценка
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Пенс
Ответ OneMind
Между прочим весь плей-офф ЛЧ это тоже ровно 7 матчей, но что-то все орут, чтобы дали ЗМ игроку, который тащил команду весь плей-офф. При этом в ЛЧ есть шанс исправить всё в ответке, а на ЧМ нет
И именно поэтому для этого есть нац.чемпионат плюс ЛЧ. Но когда это фермер лига с клубом, состав которого стоит, как все остальные команды плюс вылет в 1/8, то это не имеет никакого смысла.
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kbakha
Убирайте эту пустышку 36-летнюю из состава. Минус один игрок, а с учётом его ЗП минус 3 качественных игрока
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Петр Сергеевич
Ответ VERBLYUD
Кринж: "ЗБ лучше, чем ЗМ, я хочу выиграть эту награду еще раз" Месси: Выигрывает 3 подряд ЗБ Кринж: "Хочу стать игроком с наибольшим количеством ЗМ, я заслуживаю 6-7 наград" Месси: Получает 6, 7 и скоро получит 8 ЗМ Кринж: "Хочу выиграть ЧМ, если Португалия победит на ЧМ, я завершу карьеру." Месси: Выигрывает ЧМ и завершает карьеру кринжа Почему-то до побед Месси эти награды/трофеи были самими лучшими, а теперь кринжафанам вдруг стало пофиг))))
Выигрывает ЧМ и завершает карьеру кринжа.
Ахах, чётко придумал 😅
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Блуждающий странник
Ответ Рамзан Азимов
Надеюсь в этих оценках, нет вины Неймара? Неймар важных матчах за 5-6 игр столько не теряет, по субъективному мнению моему.
У Неймара и по 30 потерь бывает. Для игроков такого амплуа это стандартные цифры, смотреть на потери мяча когда это не приводит к пропущенным вообще бессмысленно, а многие впервые открывают статистику и удивляются как столько мяч теряют. Нужно ещё смотреть сколько с мячом игрок встречался. на 100+ касаний это стандарт редко меньше встретишь. В АПЛ в лидерах Трент и Трипьер, в Ла Лиге Винисиус, во Франции Неймар и Месси. У них вообще цифры почти один в один, 19.4 у первого и 19.8 у второго. И важно смотреть сколько игрок вперед играет, кто стандарты исполняет. Трипьер из-за этого и в лидерах по потерянным по 22 мяча за игру
+7
-1
+6
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Максон121
Ответ Роман
Сезон 2021/22 год - считаем предобводки, штанги, предголевые. 2022/23 - винимим всех партнёров по команде.
В сезоне 2022/23 считаем кубки мира
+19
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Sanchello
Ответ Экспертное мнение
Всё равно такой ЗМ будет честнее чем тот, который дали Роналду в 2013 году за стыковые матчи к ЧМ-2014))) Надеюсь согласны, что сам ЧМ важнее стыковых игр? Хотя не удивлюсь, если фанам Роналду и это не очевидно, учитывая как у них арабская лига стала лучшей в мире теперь.
да какая арабская лига. вот ваша колхоз лига с 2 мешками, которые по 3 балла за игру набирают - вот это класс!!!
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