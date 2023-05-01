Месси и Верратти получили 3 из 10 за матч с «Лорьяном» от L’Equipe, у Мбаппе – 4

Издание L’Equipe оценило игру футболистов «ПСЖ» в матче против «Лорьяна».

Парижская команда потерпела поражение со счетом 1:3 в 33-м туре 1. Оценки игроков « » по 10-балльной шкале выглядят следующим образом:

Вратарь: – 5;

Защитники: Маркиньос – 4, – 5, Данилу Перейра – 5, – без оценки;

Полузащитники: Карлос Солер – 2, Марко Верратти – 3, Витинья – 3, Хуан Бернат – 3;

Нападающие: Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 4.

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