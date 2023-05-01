Месси и Верратти получили 3 из 10 за матч с «Лорьяном» от L’Equipe, у Мбаппе – 4

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос Лига Европы УЕФА Лорьян Данилу Перейра Маркиньос Хуан Бернат Марко Верратти Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Витинья Футбол

Издание L’Equipe оценило игру футболистов «ПСЖ» в матче против «Лорьяна».

Парижская команда потерпела поражение со счетом 1:3 в 33-м туре Лиги 1. Оценки игроков «ПСЖ» по 10-балльной шкале выглядят следующим образом:

ВратарьДжанлуиджи Доннарумма – 5;

Защитники: Маркиньос – 4, Серхио Рамос – 5, Данилу Перейра – 5, Ашраф Хакими – без оценки;

Полузащитники: Карлос Солер – 2, Марко Верратти – 3, Витинья – 3, Хуан Бернат – 3;

Нападающие: Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 4. 

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27 комментариев

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ЖУЛИК
Да когда ж уже золотой мяч Лео дадут, скока тянуть будут
+13
-4
+9
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ZamoRano
Ответ SaH4r.
спёкся это в топ 3 лучших игроков сезона по гол+пас?)
В той лиге и лаказетт забивает на уровне Кейна 🤣🤣🤣
+8
-3
+5
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Сижу на факсах Барселоны
Позорная команда и клуб. Дно
+5
-2
+3
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Бродяга-симпатяга
Сезон у ПСЖ заканчивается с последним свистком в ЛЧ так что ничего удивительного
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10ztv
гальтье там только на черных жалуется?
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Men77
спортс, да мы уже поняли, что хреново псж сыграл, а то я так понял оценки будут со всех изданий мира 😁.
Как говорил классик: ВСЕМ ДУОЙКА! 😁
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David Aprasidze
За 3 очка можно еще сразу три ЗМ этому господину
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donatodonatore
Три это много. Вот по нолям сойдёт.
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Za pravdurets
Только подумайте. Месси единоличный лидер по голевым действиям в турнире, где его команда идёт на первом месте и который выиграет. При этом под всеми новостями о нём его поливают дерьмом и крутят этому сотни плюсов. А под соседней новостью о Хави и Реале в топе комментарии, где болельщика Месси называют доказательством необходимости использования презервативов и всячески оскорбляют. При этом все жалобы на оскорбления полностью игнорируются модерацией.
Понимаете, что происходит на этом сайте и во что он превратился
+4
-4
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SaH4r.
Ответ ZamoRano
В той лиге и лаказетт забивает на уровне Кейна 🤣🤣🤣
кринжатина даже не в топ3 бомбардиров песчаной лиги, о чем ты вообще?)
+2
-2
0
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Romeo Yankovich
18.12.22. ваш Холланд слабак, максимум топ3, если требл возьмёт. и не лига верблюдов, а величайшая в истории. и азиатская лига чемпионов престижнее европейской!!!!!!!
Это надеюсь сарказм такой?)
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Romeo Yankovich
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Это надеюсь сарказм такой?)
это нынешние цитаты и будущие)))
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Леван Мкртчян
Ответ ЖУЛИК
Да когда ж уже золотой мяч Лео дадут, скока тянуть будут
Так скоро дадут же -- и совершенно по делу, как бы хомячки не брызгали слюной.
Ключевой игрок команды чемпионов мира , лидер по системе гол+пас в своем чемпионате, который еще и выиграет с Парижем чемпионат Франции.
Конечно ,если Холланд требл возьмет, то возможны будут варианты.
Других претендентов нет
+1
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Romeo Yankovich
Ответ Бродяга-симпатяга
Сезон у ПСЖ заканчивается с последним свистком в ЛЧ так что ничего удивительного
я бы даже сказал, что с первым свистком на ЧМ
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Бродяга-симпатяга
Ответ Romeo Yankovich
я бы даже сказал, что с первым свистком на ЧМ
В этом сезоне еще и поэтому)
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Tristan...
Ответ serhio_ramos_
Пешеход тащит псж на дно.
К очередному чемпионству
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