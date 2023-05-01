Месси и Верратти получили 3 из 10 за матч с «Лорьяном» от L’Equipe, у Мбаппе – 4
Издание L’Equipe оценило игру футболистов «ПСЖ» в матче против «Лорьяна».
Парижская команда потерпела поражение со счетом 1:3 в 33-м туре Лиги 1. Оценки игроков «ПСЖ» по 10-балльной шкале выглядят следующим образом:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – 5;
Защитники: Маркиньос – 4, Серхио Рамос – 5, Данилу Перейра – 5, Ашраф Хакими – без оценки;
Полузащитники: Карлос Солер – 2, Марко Верратти – 3, Витинья – 3, Хуан Бернат – 3;
Нападающие: Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 4.
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Как говорил классик: ВСЕМ ДУОЙКА! 😁
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Ключевой игрок команды чемпионов мира , лидер по системе гол+пас в своем чемпионате, который еще и выиграет с Парижем чемпионат Франции.
Конечно ,если Холланд требл возьмет, то возможны будут варианты.
Других претендентов нет