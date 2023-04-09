У Мбаппе 3 из 10 от L’Équipe за 2:0 с «Ниццей» – худшая оценка в «ПСЖ». Месси получил 7 баллов

Газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча с «Ниццей» (2:0).

Худшую оценку в составе парижан получил нападающий «ПСЖ» . Его игру оценили в 3 балла из 10.

Полузащитник Карлос Солер получил 4 балла, защитник – 5. Такая же оценка у , который на 10-й минуте заменил Ренату Саншеша.

По 6 баллов получили полузащитник Витинья и защитники и . У Данилу Перейры и Лионеля Месси по 7 баллов, у Нуну Мендеша – 8.

Лучшую оценку в составе «ПСЖ» получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Ему поставили 9 баллов из 10.