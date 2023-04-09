У Мбаппе 3 из 10 от L’Équipe за 2:0 с «Ниццей» – худшая оценка в «ПСЖ». Месси получил 7 баллов

Теги Ницца ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Данилу Перейра Маркиньос Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Витинья Нуну Мендеш Футбол

Газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча с «Ниццей» (2:0).

Худшую оценку в составе парижан получил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его игру оценили в 3 балла из 10.

Полузащитник Карлос Солер получил 4 балла, защитник Ашраф Хакими – 5. Такая же оценка у Фабиана Руиса, который на 10-й минуте заменил Ренату Саншеша.

По 6 баллов получили полузащитник Витинья и защитники Серхио Рамос и Маркиньос. У Данилу Перейры и Лионеля Месси по 7 баллов, у Нуну Мендеша – 8.

Лучшую оценку в составе «ПСЖ» получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Ему поставили 9 баллов из 10.

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56 комментариев

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GuruFutbola
Ответ Дворец культуры Центральный
ты и объективность это две разные вещи, успокойся наконец-то
Ну раз ванька ноунейм с интернета это сказал, то обязательно последую его совету)
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Дворец культуры Центральный
Ответ GuruFutbola
Объективно Месси в соло тащит этот развалившийся сарай
ты и объективность это две разные вещи, успокойся наконец-то
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jonnysilverhand01
Лучший игрок это Пасторе !
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Пирс Морган
Ответ GuruFutbola
Объективно Месси в соло тащит этот развалившийся сарай
Без него бы уже улетели в середину таблицы
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yrok77
Ответ Alexander p.
Месси круче чем мбаппе, это всем давно понятно
футболисты разных поколений и позиций на поле, некорректное сравнение
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Пирс Морган
Ответ vwzx8mx5vh
Смех смехом а без Месси этот псж чемпионом в этом году не станет (если станет) У него 15 г+п при равном счете, лидер в топ5 лиг европы Все его хейтят а по факту лучший игрок в Лиге 1
Благодаря Месси столько очков добрали, без него бы уже улетели в середину таблицы
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yrok77
Ответ Полуэктов Пётр
"Он единственный кто обостряет, он единственный кто продвигает мяч больше чем трио полузашиты Верати, Витиньо, Руис. Когда мяч у Месси обязательно произойдёт угроза к воротам соперника" Это слова явно фанатика, который при этом не смотрит игры ПСЖ. Я смотрю (не все, но 2 из 3 примерно). Поэтому точно знаю, что написаное в этом куске - отборная чушь. Она может касаться Месси времен Барсы, но она не имеет никакого отношения к игроку под 30-м номером в ПСЖ. "Вы когда нибудь видели что Мбапе опускался в центр поля за мячом???" А я у Мбаппе и такое нереально кол-во потерь редко вижу, сколько Месси позволяет себе. "Но вы черт побери ждёте от него только голов и ассистов." Ни в коем случае. От человека, который позиционируется как топ звезда, как "единственный, кто обостряет" (с), я жду игры на минимальном проценте брака, как играют Модрич, Кросс, Де Брюйне, играл Хави... А у Месси он не то, что минимальный, в некоторых играх он на первом месте по браку в команде. Это не соответствует его статусу.
не стоит с ним вести диалог, для него месси бог
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НРИ
Да кому нужны эти оценки из фермер лиги ??
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Пирс Морган
Ответ Артём Горбенко
освистают ли мбаппе🤔
Там у неадекватов ультрас когнитивный диссонанс
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Oleg
Ответ Jese Rodrigues
И Рамос
Рамос хорош на стандартах, но в обороне пожарит, вчера если бы не Донна, летели бы 5:2.
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Имя Фамилия
Ответ GuruFutbola
Назови имена, у кого больше голевых действий, чем у Месси в этом сезоне?
Когда разговор заходит об общем влиянии на команду, а не про личную стату и высасывание из клуба всех соков, программа месиглор 2010 всегда даёт сбой. Мбаппе пока ещё лучший бомбардир чемпионата, но ещё годик-другой с меси и опустился бы как минимум до 10-го места. Стандартное влияние аргентинской пиявки на команды, в которых он играет, команда будет забивать всё меньше, а меси всё больше, о каких-то трофеях при этом не может быть и речи. Хорошо, что летом аргентинский балласт наконец отвалится от ПСЖ, и есть даже шанс, что он пойдёт разваливать барсу. Не пройдёт и пары лет, как мазилой станет уже Левандовский, дырявой полузащитой будут Гави с Педри, а физруком Хави, но все любители футбола только будут рады, что меси тащит на дно команду, которую он заслуживает, а не прекрасный самобытый ПСЖ.
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Jese Rodrigues
Ответ Barca_mania
Месси тащит этот мертвый ПСЖ
И Рамос
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Полуэктов Пётр
Ответ Greatest Of All Time
А теперь с этой игры убери гол и ассист , получается он провалил??)))) Месси это не только голы и ассисты. Когда вы уже в футболе начнёте разбираться. Он единственный кто обостряет, он единственный кто продвигает мяч больше чем трио полузашиты Верати, Витиньо, Руис. Когда мяч у Месси обязательно произойдёт угроза к воротам соперника, главное Мбапе что бы смог зарешать тот последний пас от Месси. Видение поля, дриблинг. Но вы черт побери ждёте от него только голов и ассистов. Хотя он играет больше рядом с Верати чем с Мбапе в атаке. Вы когда нибудь видели что Мбапе опускался в центр поля за мячом??? А я вижу что Месси это делает каждый матч и считают что он не прав, пусть пасется и ждёт мячи в штрафной как замыкатели. Так как его функцию на поле не ценят, его ценят только из-за голов, а искусство футбола для малолеток не интересно.
"Он единственный кто обостряет, он единственный кто продвигает мяч больше чем трио полузашиты Верати, Витиньо, Руис.
Когда мяч у Месси обязательно произойдёт угроза к воротам соперника"
Это слова явно фанатика, который при этом не смотрит игры ПСЖ.
Я смотрю (не все, но 2 из 3 примерно). Поэтому точно знаю, что написаное в этом куске - отборная чушь. Она может касаться Месси времен Барсы, но она не имеет никакого отношения к игроку под 30-м номером в ПСЖ.
"Вы когда нибудь видели что Мбапе опускался в центр поля за мячом???" А я у Мбаппе и такое нереально кол-во потерь редко вижу, сколько Месси позволяет себе.
"Но вы черт побери ждёте от него только голов и ассистов."
Ни в коем случае. От человека, который позиционируется как топ звезда, как "единственный, кто обостряет" (с), я жду игры на минимальном проценте брака, как играют Модрич, Кросс, Де Брюйне, играл Хави...
А у Месси он не то, что минимальный, в некоторых играх он на первом месте по браку в команде. Это не соответствует его статусу.
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GuruFutbola
Ответ Имя Фамилия
Меси всю карьеру одним занимается, разваливает команды по одному и тому же сценарию. Предсказать что будут писать его малолетние персофаны можно на 10 лет вперёд. Имя Фамилия 3 октября 2021, 16:28 Хорошо, что Месси так долго «набирал форму», дал ПСЖ шанс без него сделать 8 побед подряд. Увы, ещё пара матчей таких, как сегодня, и начнётся классика: «Состав слабый, тренер физрук, руководство отстой, один Месси старается, тащит в соло».
Назови имена, у кого больше голевых действий, чем у Месси в этом сезоне?
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che kaif
Ответ AF007
За 1+1 в гостях против клуба с 12-матчевой беспроигрышной серией Мбаппе бы поставили не 10, а 11. Месси поставили 7. Думай
Любите вы жаловаться и искать заговоры. После подарка в виде кубка ЧМ тише бы сидели да и забрали бы по скорее свою легенду себе в Каталонию и ставили бы ему там хоть 11 хоть 111 оценку
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Greatest Of All Time
Ответ Франческо Тортик
Странно, что в первой игре против Баварии обострения и шансы у ПСЖ появились только после выхода на поле Мбаппе. А за две игры пешеход столько наобострял, что no penalty = no party))
Страно что вы увидели как то пораньше обострение, но я почему то только с 80 минуты увидел что ПСЖ начал обострять лучше чем в 1 тайме.
А Мбапе вышел на 60 минуте, до 80 минуты его я и не видел на поле. Возможно в 80 минуте вышли другие игроки из ПСЖ на поле или это другое???)))
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AF007
Ответ che kaif
Где клоун что утверждал о том как поставят Мбаппе 10 а Месси 3 даже после 1+1 от Лео?!
За 1+1 в гостях против клуба с 12-матчевой беспроигрышной серией Мбаппе бы поставили не 10, а 11. Месси поставили 7. Думай
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Франческо Тортик
Ответ Greatest Of All Time
А теперь с этой игры убери гол и ассист , получается он провалил??)))) Месси это не только голы и ассисты. Когда вы уже в футболе начнёте разбираться. Он единственный кто обостряет, он единственный кто продвигает мяч больше чем трио полузашиты Верати, Витиньо, Руис. Когда мяч у Месси обязательно произойдёт угроза к воротам соперника, главное Мбапе что бы смог зарешать тот последний пас от Месси. Видение поля, дриблинг. Но вы черт побери ждёте от него только голов и ассистов. Хотя он играет больше рядом с Верати чем с Мбапе в атаке. Вы когда нибудь видели что Мбапе опускался в центр поля за мячом??? А я вижу что Месси это делает каждый матч и считают что он не прав, пусть пасется и ждёт мячи в штрафной как замыкатели. Так как его функцию на поле не ценят, его ценят только из-за голов, а искусство футбола для малолеток не интересно.
Странно, что в первой игре против Баварии обострения и шансы у ПСЖ появились только после выхода на поле Мбаппе. А за две игры пешеход столько наобострял, что no penalty = no party))
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Франческо Тортик
Стоит пешеходу забить 1 гол какому-то дно-клубу, как уже: "тащит в соло", "гоат" и т.д
Я худею)))
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Товарищ Бразаускас
Ответ Станислав Л
Месси сделал игру - у него только 7 баллов, хорошо не 4
У Месси должно быть 2 балла. 1+1 же. Это любой мбапповед вам скажет.
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Greatest Of All Time
Ответ Полуэктов Пётр
Да вполне они объективные оценки каждый раз ставят. Просто он проваливает каждый второй матч за ПСЖ, это разве вина оценщиков? Вот этот матч не провалил и получил 7 из 10, что не так? Но вопрос то был в том, почему именно ПСЖ? Есть же оценки на все игры всех команд АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и тд...
А теперь с этой игры убери гол и ассист , получается он провалил??))))
Месси это не только голы и ассисты. Когда вы уже в футболе начнёте разбираться.
Он единственный кто обостряет, он единственный кто продвигает мяч больше чем трио полузашиты Верати, Витиньо, Руис.
Когда мяч у Месси обязательно произойдёт угроза к воротам соперника, главное Мбапе что бы смог зарешать тот последний пас от Месси. Видение поля, дриблинг.
Но вы черт побери ждёте от него только голов и ассистов. Хотя он играет больше рядом с Верати чем с Мбапе в атаке.
Вы когда нибудь видели что Мбапе опускался в центр поля за мячом??? А я вижу что Месси это делает каждый матч и считают что он не прав, пусть пасется и ждёт мячи в штрафной как замыкатели. Так как его функцию на поле не ценят, его ценят только из-за голов, а искусство футбола для малолеток не интересно.
+1
-3
-2
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che kaif
Где клоун что утверждал о том как поставят Мбаппе 10 а Месси 3 даже после 1+1 от Лео?!
+1
-6
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AnMe
Ответ Полуэктов Пётр
Почему только оценки ПСЖ постят после каждой игры? Ни одна другая команда в европе такой чести не удастаивается на спортс.ру При этом оценки всех игроков каждого матча есть в инете, но публикуется тут ТОЛЬКО ПСЖ. Кто знает, почему так?
Из-за актива в комментах. Пару раз только помню выкладывали другие матчи с оценками игроков. Меня тоже это напрягает. Или надо по тегу команды искать (тоже не найдешь часто) или в Гугле.
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AnMe
Точно, забыл даже упомянуть про Перейру, был очень хорош в нескольких моментах. Но Дона конечно спас команду. Хотя это не отрицает факт, что он фигню делает, рискуя около ворот с передачами
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AF007
Ответ Полуэктов Пётр
Почему только оценки ПСЖ постят после каждой игры? Ни одна другая команда в европе такой чести не удастаивается на спортс.ру При этом оценки всех игроков каждого матча есть в инете, но публикуется тут ТОЛЬКО ПСЖ. Кто знает, почему так?
Просто кое-кого выпнули туда, где оценки пока не научились ставить. Так бы еще одна команда удостоилась
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