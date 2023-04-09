У Мбаппе 3 из 10 от L’Équipe за 2:0 с «Ниццей» – худшая оценка в «ПСЖ». Месси получил 7 баллов
Газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча с «Ниццей» (2:0).
Худшую оценку в составе парижан получил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его игру оценили в 3 балла из 10.
Полузащитник Карлос Солер получил 4 балла, защитник Ашраф Хакими – 5. Такая же оценка у Фабиана Руиса, который на 10-й минуте заменил Ренату Саншеша.
По 6 баллов получили полузащитник Витинья и защитники Серхио Рамос и Маркиньос. У Данилу Перейры и Лионеля Месси по 7 баллов, у Нуну Мендеша – 8.
Лучшую оценку в составе «ПСЖ» получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Ему поставили 9 баллов из 10.
Когда мяч у Месси обязательно произойдёт угроза к воротам соперника"
Это слова явно фанатика, который при этом не смотрит игры ПСЖ.
Я смотрю (не все, но 2 из 3 примерно). Поэтому точно знаю, что написаное в этом куске - отборная чушь. Она может касаться Месси времен Барсы, но она не имеет никакого отношения к игроку под 30-м номером в ПСЖ.
"Вы когда нибудь видели что Мбапе опускался в центр поля за мячом???" А я у Мбаппе и такое нереально кол-во потерь редко вижу, сколько Месси позволяет себе.
"Но вы черт побери ждёте от него только голов и ассистов."
Ни в коем случае. От человека, который позиционируется как топ звезда, как "единственный, кто обостряет" (с), я жду игры на минимальном проценте брака, как играют Модрич, Кросс, Де Брюйне, играл Хави...
А у Месси он не то, что минимальный, в некоторых играх он на первом месте по браку в команде. Это не соответствует его статусу.
А Мбапе вышел на 60 минуте, до 80 минуты его я и не видел на поле. Возможно в 80 минуте вышли другие игроки из ПСЖ на поле или это другое???)))
Я худею)))
Месси это не только голы и ассисты. Когда вы уже в футболе начнёте разбираться.
Он единственный кто обостряет, он единственный кто продвигает мяч больше чем трио полузашиты Верати, Витиньо, Руис.
Когда мяч у Месси обязательно произойдёт угроза к воротам соперника, главное Мбапе что бы смог зарешать тот последний пас от Месси. Видение поля, дриблинг.
Но вы черт побери ждёте от него только голов и ассистов. Хотя он играет больше рядом с Верати чем с Мбапе в атаке.
Вы когда нибудь видели что Мбапе опускался в центр поля за мячом??? А я вижу что Месси это делает каждый матч и считают что он не прав, пусть пасется и ждёт мячи в штрафной как замыкатели. Так как его функцию на поле не ценят, его ценят только из-за голов, а искусство футбола для малолеток не интересно.