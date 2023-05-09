Мостовой о «Спартаке»: «При Абаскале нет никакого прогресса в игре. У Ваноли был хотя бы Кубок России, а тут – вылет от «Акрона»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» при Гильермо Абаскале не прогрессирует.

«Второе и третье места в не дают ничего, кроме медалей. Хотя в Европе и за них ничего не давали. Ладно, как минимум, будет пометка в Википедии. Если «Спартак» займет третье место, то скажут: «Вот бронзовые медали». Если четвертое: «Ну ничего, не получилось».

Как это часто и бывает, найдутся люди, для которых все будет здорово и замечательно. Но и четвертое место «Спартака» тоже нельзя назвать провалом, тем более если отрыв третьего места будет в одно очко.

При Абаскале нет никакого прогресса в игре. Тренеры работают, получают деньги, уезжают – и все. А результат остается прежним. Кстати, у в «Спартаке» был хотя бы Кубок России, у Абаскаля – вылет от « ».

Есть такая поговорка: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Говорил об этом много раз в начале сезона, когда все хвалили «Спартак» при Абаскале. Нужно быть спокойнее и скромнее. Многим не нравится, когда говоришь правду. Все отвечают, что критикую. Просто многие не любят и не видят эту правду», – сказал бывший игрок « » и сборной России.