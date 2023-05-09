Мостовой о «Спартаке»: «При Абаскале нет никакого прогресса в игре. У Ваноли был хотя бы Кубок России, а тут – вылет от «Акрона»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Александр Мостовой Чемпионат.com Акрон Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартак» при Гильермо Абаскале не прогрессирует.

«Второе и третье места в РПЛ не дают ничего, кроме медалей. Хотя в Европе и за них ничего не давали. Ладно, как минимум, будет пометка в Википедии. Если «Спартак» займет третье место, то скажут: «Вот бронзовые медали». Если четвертое: «Ну ничего, не получилось».

Как это часто и бывает, найдутся люди, для которых все будет здорово и замечательно. Но и четвертое место «Спартака» тоже нельзя назвать провалом, тем более если отрыв третьего места будет в одно очко.

При Абаскале нет никакого прогресса в игре. Тренеры работают, получают деньги, уезжают – и все. А результат остается прежним. Кстати, у Ваноли в «Спартаке» был хотя бы Кубок России, у Абаскаля – вылет от «Акрона».

Есть такая поговорка: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Говорил об этом много раз в начале сезона, когда все хвалили «Спартак» при Абаскале. Нужно быть спокойнее и скромнее. Многим не нравится, когда говоришь правду. Все отвечают, что критикую. Просто многие не любят и не видят эту правду», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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42 комментария

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Дмитрий
Хоспади. Сашка месяц назад говорил, дайте Гилермо поработать)) его еще тут адекватом называли
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Титал Телоян
У него хотя-бы лицензия про есть , а у тебя ? Даже заявку не успел подать !!!! Тоже мне царь горох
+25
-4
+21
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Николай Николаев
Саша опять начал выпивать.
+20
-3
+17
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добрый грек
"Есть же отличные ребята которые играли в футбол в Испании в Сельте которые разбираются отлично в футболе и сейчас свободны! Почему не дать им попробовать? Почему мы своим не доверяем?"
+6
-1
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Сергей Жарковский
Анкету заполнил? Разговорчивый ты наш!
+6
-1
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Port Royal
Ответ добрый грек
"Есть же отличные ребята которые играли в футбол в Испании в Сельте которые разбираются отлично в футболе и сейчас свободны! Почему не дать им попробовать? Почему мы своим не доверяем?"
Не, тот парень что в Сельте играл и в футболе разбирается уже занят, в Ростове он
+5
-1
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Petr Denisov
Ответ Злодей Спб
"Для вас, быть выше десятого места - уже успех!" (с) Андрей Аршавин в студии МатчТВ
Сказал он после 5 рюмки 🍸🍸🍸🍸🍸.

Посмотрим, что запоет Аршавкин, когда его сын будет заколачивать мячи в ворота Зенита. 👍😅😅😅
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1футбол1
Ответ Port Royal
Не, тот парень что в Сельте играл и в футболе разбирается уже занят, в Ростове он
Тот что в Ростове 1000 раз мяч не начеканит🤣
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гилберт
Ответ Дмитрий
Хоспади. Сашка месяц назад говорил, дайте Гилермо поработать)) его еще тут адекватом называли
Пьяный был.
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Abriel
Ответ Олег Скрылев
Мостовой водитель автобуса, и то не годится, бухает по чёрному
документа опять нету
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krossalex
Ответ Port Royal
Не, тот парень что в Сельте играл и в футболе разбирается уже занят, в Ростове он
А чё "этот парень" показал в Спартаке, хоть и заходил аж два раза? Даже ноунеймы Каррера и "заводная обезьянка" и то лучше результат давали. Кстати, а кто орал сначала "Валера, верим", а потом "Давай, до свидания"?
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Abriel
Ответ Николай Николаев
Саша опять начал выпивать.
а царь пировать прекращал? О.о
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GaasJT
Ответ Николай Николаев
Саша опять начал выпивать.
А он переставал?
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Алексей Ненахов
Ответ Дмитрий
Хоспади. Сашка месяц назад говорил, дайте Гилермо поработать)) его еще тут адекватом называли
Раз в год , и палка стреляет
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Шухрат Казыев
Каждый год одни и те же разговоры о чемпионстве. А толку нет.
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Олег Скрылев
Мостовой водитель автобуса, и то не годится, бухает по чёрному
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Евгениий
Он о разнице в количестве матчей в кубке по- старому регламенту и по новому в курсе?
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Spartakus1984
Ой мля,спросили не тренера,как раз у Ваноли был кубок но прогресса в игре не было.
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BarCa
Мостовой Нарасхвате у журналистов тут дает интервью, потом другому и так далее. Человек разговорник.
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