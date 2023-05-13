В «ПСЖ» считают, что Хакими плохо влияет на Мбаппе. Ашрафа могут продать летом при хорошем предложении

«ПСЖ» может продать Ашрафа Хакими, так как считает, что он плохо влияет на Килиана Мбаппе.

Как сообщает L’Équipe, парижане недовольны последними выступлениями 24-летнего защитника и готовы выслушать предложения о его трансфере этим летом.

Хакими проводит второй сезон в Париже. Его первый сезон в команде оценили как неудачный, но списали это на необходимость адаптироваться к Лиге 1, а также на тактику Маурисио Почеттино, которая не подходила . Начало второго сезона футболиста в « » сложилось позитивно, но после чемпионата мира качество его игры резко снизилось.

По данным источников, красная карточка, которую Хакими получил в матче с «Лорьяном» (1:3) две недели назад, вызвала «раздражение» в «ПСЖ» и спровоцировала критику в адрес игрока внутри клуба. С начала года Ашраф также столкнулся с проблемами за пределами поля – он развелся с женой на фоне обвинений в изнасиловании.

«ПСЖ» всегда поддерживал Хакими. По версии L’Équipe, это может быть – по крайней мере, частично – связано с тем, что Ашрафа связывают близкие отношения с . В «ПСЖ» считают, что Хакими оказывает «пагубное» влияние на Мбаппе, но не критикуют защитника, так как понимают, что это может негативно сказаться на форварде.

Луиш Кампуш не настроен на серьезные изменения на позиции правого защитника в «ПСЖ», но если летом клуб получит значительное предложение по Хакими, то, как пишет L’Équipe, не станет просто «отмахиваться от него».

В этом сезоне на счету марокканца 4 гола и 5 результативных передач в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего правого защитника можно найти здесь.