В «ПСЖ» считают, что Хакими плохо влияет на Мбаппе. Ашрафа могут продать летом при хорошем предложении

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Футбол

«ПСЖ» может продать Ашрафа Хакими, так как считает, что он плохо влияет на Килиана Мбаппе.

Как сообщает L’Équipe, парижане недовольны последними выступлениями 24-летнего защитника и готовы выслушать предложения о его трансфере этим летом.

Хакими проводит второй сезон в Париже. Его первый сезон в команде оценили как неудачный, но списали это на необходимость адаптироваться к Лиге 1, а также на тактику Маурисио Почеттино, которая не подходила Ашрафу. Начало второго сезона футболиста в «ПСЖ» сложилось позитивно, но после чемпионата мира качество его игры резко снизилось.

По данным источников, красная карточка, которую Хакими получил в матче с «Лорьяном» (1:3) две недели назад, вызвала «раздражение» в «ПСЖ» и спровоцировала критику в адрес игрока внутри клуба. С начала года Ашраф также столкнулся с проблемами за пределами поля – он развелся с женой на фоне обвинений в изнасиловании.

«ПСЖ» всегда поддерживал Хакими. По версии L’Équipe, это может быть – по крайней мере, частично – связано с тем, что Ашрафа связывают близкие отношения с Килианом Мбаппе. В «ПСЖ» считают, что Хакими оказывает «пагубное» влияние на Мбаппе, но не критикуют защитника, так как понимают, что это может негативно сказаться на форварде.

Луиш Кампуш не настроен на серьезные изменения на позиции правого защитника в «ПСЖ», но если летом клуб получит значительное предложение по Хакими, то, как пишет L’Équipe, не станет просто «отмахиваться от него».

В этом сезоне на счету марокканца 4 гола и 5 результативных передач в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего правого защитника можно найти здесь.

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27 комментариев

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кто-то
Пересадите Хакими за другую парту, а то отвлекает Мбаппе постоянно
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Александр Нехтиенко
В Реал его!
+11
-1
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марк макаров
ст. лейтенант Хакими и майор Рамос успешно выполняют свою задачу 🕵️‍♂️
+7
-1
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Верховный Лорд
Ответ Данил Копылов
Нужно в Реал уходить. Там как раз у Карвы время подходит к концу. А Ашраф может и в полузащите, и в защите играть.
Плюс еще воспитанник, было бы слишком прекрасно если бы он вернулся
+7
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myswordishatred
Пускай двойку в трудовую ему поставят
+4
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прощай Роналду
Ответ Raul14
Пора возвращаться домой, Ашраф)
За 120млн+бонусы он ваш)
+1
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ML26
Ответ Верховный Лорд
Плюс еще воспитанник, было бы слишком прекрасно если бы он вернулся
Да, звучит слишком идеально, учитывая отношения с ПСЖ
+1
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Пирс Морган
Когда посмотрел баскетбол с кентом
+1
0
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Данил Копылов
Нужно в Реал уходить. Там как раз у Карвы время подходит к концу. А Ашраф может и в полузащите, и в защите играть.
+3
-2
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A K
То есть, Бернат и Кимпембе их устраивают, а Хакими - нет? Удивительные люди.
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Raul14
Пора возвращаться домой, Ашраф)
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Sanjario
А может наоборот?
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Арсений Чернобаев
мне кажется наоборот.
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Джамал Арипов
Мало его жена кинула теперь и клуб повернулся Zадом
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прощай Роналду
В Реал за 120млн+бонусы
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red hikkikomori
Они школьники чтоль? Моя класснуха тоже считала что мои друзья-одноклассники плохо на меня влияют)
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Александр Нижников
друзей не продают
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Иван Иванов
Проблема ПСЖ в перенасыщенности состава звёздами им тесно между собой в одном клубе ,как в кулинарии, если смешать очень дорогие,но несовместимые компоненты,то получится что-то несъедобное
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Джамал Арипов
Нечего Мбапе найдёт себе нового кореша . Будет с кем по миру помотаться.
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Olajuvon
В Челси вместо Кукурельи
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Барсик Юрана
Два кореша одну на двоих 👍🏿
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Эркинбек Апаканов
Виноваты все кроме Мбаппе 😀
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прощай Роналду
Ответ red hikkikomori
Они школьники чтоль? Моя класснуха тоже считала что мои друзья-одноклассники плохо на меня влияют)
Но оказалось что ты на них влияешь да)
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red hikkikomori
Ответ прощай Роналду
Но оказалось что ты на них влияешь да)
Не) со временем я понял что она была права)
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