Мбаппе убеждает лучшего бомбардира и ассистента «Айнтрахта» Коло-Муани перейти в «ПСЖ»

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Рандаль Коло-Муани Футбол

Килиан Мбаппе убеждает Рандаля Коло-Муани перейти в «ПСЖ».

Как пишет журналист Bild Кристиан Фальк, игроки общаются о возможном переходе Коло-Муани из «Айнтрахта» в «ПСЖ».

24-летний француз – лучший бомбардир и ассистент «Айнтрахта». В этом сезоне он провел 40 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Коло-Муани в 65 млн евро. Его контракт с «Айнтрахтом» действует до 2027 года.

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9 комментариев

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Колбаскер тут
А перейдет Малком
+4
0
+4
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Екн Лор
А лучше бы уговаривал Канте
+3
0
+3
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Даниил Гутин
Ответ Екн Лор
А лучше бы уговаривал Канте
Или хотя бы Гризманна
+3
0
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Илья Храбров
Лучше бы сам уже думал, куда перейти
+3
-1
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Flow market Victor Mercedes
В итоге в следующем году в финале ЛЧ при счёте 3.3 на 127минуте попадёт в ногу ТерСтегена и Мбаппе будет плакать)
0
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romanisti89
новая фишка, футболисты сами себе ищут замену
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nikita99
Не нужна тебе эта команда ..
0
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Колбаскер тут
А перейдет Малком
Фуркад
0
0
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