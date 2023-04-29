Мбаппе убеждает лучшего бомбардира и ассистента «Айнтрахта» Коло-Муани перейти в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе убеждает Рандаля Коло-Муани перейти в «ПСЖ».

Как пишет журналист Bild Кристиан Фальк, игроки общаются о возможном переходе Коло-Муани из «Айнтрахта» в « ».

24-летний француз – лучший бомбардир и ассистент « ». В этом сезоне он провел 40 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.

Transfermarkt оценивает в 65 млн евро. Его контракт с «Айнтрахтом» действует до 2027 года.

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