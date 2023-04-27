Месси, Холанд, Мбаппе, Винисиус, Модрич, де Брюйне, Куртуа – в символической сборной мира по версии читателей Marca

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Издание Marca опубликовало символическую сборную мира по версии читателей.

Голосование было организовано следующим образом: журналисты выбрали несколько игроков с каждой позиции и сделали турнирные сетки между ними. В каждом раунде читатели делали выбор в пользу одного игрока, который проходил дальше.

Из игроков, набравших наибольшее число голосов на финальных стадиях, была сформирована символическая сборная. Она выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Альфонсо ДэвисБавария»), Рональд АраухоБарселона»), Эдер Милитао («Реал»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»);

Вингеры: Винисиус Жуниор («Реал»), Лионель Месси («ПСЖ»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). 

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55 комментариев

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Greatest Of All Time
А почему нет игрока из лучшей лиги мира СА ???
+9
-2
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Ришад Хайруллин
Ответ Софья Хороброва
C такой схемой они бы проиграли любой команде. Месси нужно убрать, вместо него Кроос на ЦП, а де брюйне сделать ЦАП. Мбаппе на правого вингера сдвинуть. получится 4-2-1-3 хотя бы. Ну вся защита тоже под вопросом
ахах ожидал увидеть такой комментарий от фанатов криштиану))надо было ещё написать что кришти не хватает
+6
0
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Arrahmano Matcyev
Ответ Oleg
Два старика по прежнему в топе. Один в 35 лет стал ЧЕМПИОНОМ МИРА, закрыл дебаты о величайшем, имеет статистику по сезону 36 + 24 на данный момент. Другой в 37 скромную Хорватию к бронзе на главном турнире в истории привел. Рядом молодые и перспективные, правда один умудрился с Бельгией из группы не выйти, хорошо что есть миллиардный состав Пепа) Ну от другого требовать Норвегию хотя бы через стыки провести, это нонсенс, у Пепа с миллиардным составом лучше)
Месси и Модрич конечно другие уровни,один из худших сезонов в карьере Лео,а он первый по г+п в этом сезоне.А Дедушка Модрич протащил Хорватию к Бронзе
+5
-2
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Liquidozz
Альфонсо Давис траымирован, предлагаю заменить на Магвайера, хоть он и не профильный ЛЗ
+5
-3
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M93
Ответ Royal Watcher
Милитао?
А что тебя удивляет?
+7
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ман сити фейк
Ответ Arrahmano Matcyev
Месси и Модрич конечно другие уровни,один из худших сезонов в карьере Лео,а он первый по г+п в этом сезоне.А Дедушка Модрич протащил Хорватию к Бронзе
У вашего хваленного Модрича статистика уровня Бернарду. Один распиарен а другой нет
+1
0
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Anton Abaturov
Ответ Oleg
Даже немного жаль тебя, фаната бездаря из аль насры) Месси с отрывом победил в голосовании на звание величайшего, которое устроило the guardian, более 15 миллионов голосов, Месси забрал 70%) Второй Пеле, третий Диего. Подай в суд на мировое сообщество😂👌
А вот еще про Гардиан
Ты на самом деле поехавший
Ты еще голосование ищ "Правды" напиши
Из этих 15 ммллионов читателей, минимум 14 футбол смотрят от сиоы лет десять пару раз в год
+3
-2
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Oleg
Ответ Greatest Of All Time
А почему нет игрока из лучшей лиги мира СА ???
Все прняли что он из себя предсьавляет)
Тен Хааг спас клубный футбол.
Марокко спасли историю футбола от этого переоцененного игрока.
+1
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Alex Armstrong
Ответ Игорь Климов
Все лучшие футболисты на данное время, собраны в символической сборной мира!
Тебя только нет😂
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg
Два старика по прежнему в топе. Один в 35 лет стал ЧЕМПИОНОМ МИРА, закрыл дебаты о величайшем, имеет статистику по сезону 36 + 24 на данный момент. Другой в 37 скромную Хорватию к бронзе на главном турнире в истории привел. Рядом молодые и перспективные, правда один умудрился с Бельгией из группы не выйти, хорошо что есть миллиардный состав Пепа) Ну от другого требовать Норвегию хотя бы через стыки провести, это нонсенс, у Пепа с миллиардным составом лучше)
Может я тебя удивлю, но мерить всё сборными и ЧМ 2022 неправильно
+6
-5
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фан Барсы
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
Распаренного Милитао мы увидели против Кастеланосса
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predMBAPPE
Ответ дамьен
Это единичный случай. В целом за сезон он один из лучших цз в европе
Вам показалось)
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дамьен
Ответ predMBAPPE
Покер Кастельаноса и тд
Это единичный случай. В целом за сезон он один из лучших цз в европе
+2
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ман сити фейк
Ответ Liquidozz
Альфонсо Давис траымирован, предлагаю заменить на Магвайера, хоть он и не профильный ЛЗ
Место Магваера на угле кухни
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белошип
Ответ pit4er
Араухо и 20 матчей за сезон не отыграл. В еврокубках с ним Барса стабильно по 2 мяча пропускала: раз от Баварии, дважды от МЮ
Комментарий удален модератором
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Greg Jackson
Ответ Liquidozz
Альфонсо Давис траымирован, предлагаю заменить на Магвайера, хоть он и не профильный ЛЗ
Упамекано
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serhio_ramos_
Комментарий удален пользователем
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ман сити фейк
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
Барса пропустили за весь сезон 11. А Реал за один матч 4. Почувствуй разницу. Не болею за каталонцев. Но пропустить 11 за весь сезон может только сверхзащита
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Oleg
Ответ Anton Abaturov
Таблы пить не забывай Месси у него величайший, бугагага
Даже немного жаль тебя, фаната бездаря из аль насры)
Месси с отрывом победил в голосовании на звание величайшего, которое устроило the guardian, более 15 миллионов голосов, Месси забрал 70%)
Второй Пеле, третий Диего.

Подай в суд на мировое сообщество😂👌
+1
-1
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Anton Abaturov
Ответ Oleg
А ты все воюешь с ветряными мельницамт, Дон Кихот ты наш)))
Написал Санчо Панса стероидного бройлера
Месси- исторический криню с кучрй левых зм и подаренным фифа чм
Пиар закончатся и его с дерь мом смешают, лет через 10 это будет анекдотичный персонаж. Инфа сотка
+3
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Oleg
Ответ Фёдор Кузнецов
Я хоть одну фразу про ЗМ сказал? Я пишу что описывать Де Брюйне как "игрок который не вышел в плей-офф ЧМ" это неправильно
А как описывать игрока, который играет за Бельгию, что на момент старта ЧМ топ 3 сборная мира, но при этом не выходит из группы?
Совершенно очевидно что ему легче в комфортных условиях Сити, где у Пепа состав больше миллиарда.
+2
-2
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Anton Abaturov
Ответ Oleg
Два старика по прежнему в топе. Один в 35 лет стал ЧЕМПИОНОМ МИРА, закрыл дебаты о величайшем, имеет статистику по сезону 36 + 24 на данный момент. Другой в 37 скромную Хорватию к бронзе на главном турнире в истории привел. Рядом молодые и перспективные, правда один умудрился с Бельгией из группы не выйти, хорошо что есть миллиардный состав Пепа) Ну от другого требовать Норвегию хотя бы через стыки провести, это нонсенс, у Пепа с миллиардным составом лучше)
Таблы пить не забывай
Месси у него величайший, бугагага
+5
-5
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VERBLYUD
Ответ Arrahmano Matcyev
Месси и Модрич конечно другие уровни,один из худших сезонов в карьере Лео,а он первый по г+п в этом сезоне.А Дедушка Модрич протащил Хорватию к Бронзе
Немного странно называть этот сезон Месси одним из худших в его карьере. Все-таки Лео выиграл ЧМ и стал МВП турнира, а это легендарнейшие достижения + имеет 60+ очков по Г+П.
+5
-5
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pit4er
Просто интересно в какой момент Рубен Диаш проиграл в этом голосовании и выиграл Араухо
+1
-1
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Tahir Turk
честно говоря, я бы Камавингу номинировал на лз года, чел не на профильной позиции играет просто потрясающе
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