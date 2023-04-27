Месси, Холанд, Мбаппе, Винисиус, Модрич, де Брюйне, Куртуа – в символической сборной мира по версии читателей Marca

Издание Marca опубликовало символическую сборную мира по версии читателей.

Голосование было организовано следующим образом: журналисты выбрали несколько игроков с каждой позиции и сделали турнирные сетки между ними. В каждом раунде читатели делали выбор в пользу одного игрока, который проходил дальше.

Из игроков, набравших наибольшее число голосов на финальных стадиях, была сформирована символическая сборная. Она выглядит следующим образом:

Вратарь: («Реал»);

Защитники: (« »), (« »), Эдер Милитао («Реал»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»);

Вингеры: Винисиус Жуниор («Реал»), Лионель Месси («ПСЖ»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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