Месси, Холанд, Мбаппе, Винисиус, Модрич, де Брюйне, Куртуа – в символической сборной мира по версии читателей Marca
Издание Marca опубликовало символическую сборную мира по версии читателей.
Голосование было организовано следующим образом: журналисты выбрали несколько игроков с каждой позиции и сделали турнирные сетки между ними. В каждом раунде читатели делали выбор в пользу одного игрока, который проходил дальше.
Из игроков, набравших наибольшее число голосов на финальных стадиях, была сформирована символическая сборная. Она выглядит следующим образом:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Рональд Араухо («Барселона»), Эдер Милитао («Реал»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»);
Вингеры: Винисиус Жуниор («Реал»), Лионель Месси («ПСЖ»);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Ты на самом деле поехавший
Ты еще голосование ищ "Правды" напиши
Из этих 15 ммллионов читателей, минимум 14 футбол смотрят от сиоы лет десять пару раз в год
Тен Хааг спас клубный футбол.
Марокко спасли историю футбола от этого переоцененного игрока.
Месси с отрывом победил в голосовании на звание величайшего, которое устроило the guardian, более 15 миллионов голосов, Месси забрал 70%)
Второй Пеле, третий Диего.
Подай в суд на мировое сообщество😂👌
Месси- исторический криню с кучрй левых зм и подаренным фифа чм
Пиар закончатся и его с дерь мом смешают, лет через 10 это будет анекдотичный персонаж. Инфа сотка
Совершенно очевидно что ему легче в комфортных условиях Сити, где у Пепа состав больше миллиарда.
Месси у него величайший, бугагага