Месси тренировался с «ПСЖ» перед матчем с «Аяччо»
Лионель Месси провел тренировку с «ПСЖ» перед матчем с «Аяччо».
35-летний аргентинец участвовал в занятии команды.
2 мая стало известно, что «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в специальном видео. Сообщалось, что после извинений отстранение отменили.
Напомним, «ПСЖ» сыграет с «Аяччо» в субботу. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?
Барсу в любом состоянии готов смотреть,в любое время жду и стоит будильник.
ПСЖ если Лёня играет можно глянуть в так,кому интересен денежный мешок 💰?!