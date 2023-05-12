Месси тренировался с «ПСЖ» перед матчем с «Аяччо»

Лионель Месси провел тренировку с «ПСЖ» перед матчем с «Аяччо».

35-летний аргентинец участвовал в занятии команды.

2 мая стало известно, что «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в специальном видео. Сообщалось, что после извинений отстранение отменили.

Напомним, «ПСЖ» сыграет с « » в субботу. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?

