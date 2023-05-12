Месси тренировался с «ПСЖ» перед матчем с «Аяччо»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Аяччо Футбол

Лионель Месси провел тренировку с «ПСЖ» перед матчем с «Аяччо».

35-летний аргентинец участвовал в занятии команды.

2 мая стало известно, что «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в специальном видео. Сообщалось, что после извинений отстранение отменили.

Напомним, «ПСЖ» сыграет с «Аяччо» в субботу. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?
 

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6 комментариев

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Tore2016
Месси и футбол неразделимы.... Он должен всегда играть.
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Tazemyrat Kemalow
Чемпионский гол Псж должен забыть Величайший футболист всех времен Лео Месси, как в прошлом сезоне! ⚽🥇🏆Потому что он КОРОЛЬ 👑футбола ☝️
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-1
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Джамал Арипов
Достойно завершит чемп лиги 1 и уйдёт в Барсу . Там где не ценят не стоит играть. Нехотелбы чтобы он остался ещё на один год.
+3
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Hella black
Рейтинги рухнули,просмотры никакие !
Барсу в любом состоянии готов смотреть,в любое время жду и стоит будильник.
ПСЖ если Лёня играет можно глянуть в так,кому интересен денежный мешок 💰?!
+4
-1
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SaH4r.
Ответ David Aprasidze
С Аяччо без Месси никак
никак, черепаха один не справляется, если и станут чемпионами, только благодаря Лео
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