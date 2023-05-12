Хави считает трансферы Месси и Субименди приоритетными для «Барсы» летом. Тренеры думают, что за хавбека «Сосьедада» стоит дать 60 млн евро отступных
Хави считает трансферы Лео Месси и Мартина Субименди приоритетными для «Барсы» этим летом.
В первую очередь клуб займется регистрацией контрактов игроков, которые недавно продлили соглашения. Это Гави, Рональд Араухо, Серджи Роберто, Маркос Алонсо и Иньяки Пенья. Также «Барселона» будет работать над подписанием новых контрактов с Усманом Дембеле и Алексом Бальде.
Однако в каталонском клубе считают, что летом состав необходимо усилить. Хави точно знает, кого он хотел бы видеть в команде в следующем сезоне. Приоритетными трансферами для тренера «Барсы» являются нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди, пишет Mundo Deportivo.
Хави – активный сторонник возвращения Месси. Он считает, что Лео сделает игру «Барселоны» более качественной, а также позволит команде улучшить статистику голами и результативными передачами. Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта изо всех сил старается создать условия для того, чтобы возвращение Месси осуществилось.
Кроме того, Хави и его штаб считают необходимым подписание Субименди – особенно после того, как Серджи Бускетс решил покинуть «Барселону». Тренер считает Мартина наиболее похожим на Бускетса игроком среди тех, кто сейчас доступен на рынке. Также Хави симпатичны Софьян Амрабат из «Фиорентины» и Гидо Родригес из «Бетиса», но Субименди остается для него наиболее желанным вариантом усиления.
Хави хочет, чтобы клуб приложил усилия ради трансфера Субименди, контракт которого с «Сосьедадом» рассчитан до 2027 года. В соглашении 24-летнего полузащитника прописаны отступные в размере 60 млн евро. Тренерский штаб считает, что Мартин стоит этих денег, и хочет, чтобы «Барселона» приложила экономические усилия ради его приобретения, так как полагает, что он станет важным игроком для команды на ближайшие несколько лет. Кроме того, при контракте сроком на 5 лет амортизация трансфера составит 12 млн евро. Предполагается, что такая сумма соответствует нынешнему положению клуба.
Пока Субименди не очень хочет уходить из «Сосьедада», но в «Барсе» обладают информацией о том, что игрок выслушает предложение, если клуб будет действовать настойчиво.
В руководстве сине-гранатовых нет единого мнения о том, стоит ли прикладывать усилия ради покупки Субименди, но Хави занял твердую позицию – он хочет видеть игрока в команде.
Статистику 35-летнего нападающего можно найти здесь, а показатели 24-летнего полузащитника – тут.
Говорят, что бабки есть. И они ведь есть, если затеяли реконструкцию Камп Ноу.
Но почему тогда не могут пользоваться средствами через клуб?
Ведь даже как спонсорство можно оформить, в чем там ограничение Ла Лиги не пропускает тратить?
P.S. Комменты, что Тебес промадридский не считаются. Ведь эта система с финансовым фейрплей введена в Ла Лиге уже сезона 3 точно.
До этого же всё всех устраивало.
но судя по всему события развиваются несколько иначе, сразу Альхилаль и прощальный матч в Барселоне через года два
Рял игроков летом пытались слить, причём некрасиво (Де Йонг, Альба) - те не уходили. Аналогично, где гарантия, что Фати, Кессие и прочие согласятся уйти, да и в целом, кто там за большие деньги есть на выход
Плюс, как бы с з/п и регистрацией, когда все хорошо, едва ли такие эпопеи будут, да и другие инструменты/рычаги всевозможные уже Барса использовала, а доход от сезона/спонсоров расписан уже наперед
В общем, Барса как тот чел с айфоном и кредитами, о чем все говорят, кроме балабола Лапорты (даже вице-президент отметил), но ее фанаты в розовом мире пребывают, такие наивные
Виноват Тебас и хейтеры все врут, да-да
Есть стойкое ощущение, что Хави знает как встроить Месси в игру Барселоны, что бы это было эффективно.
Контракт на год был бы идеальным вариантом для всех сторон.