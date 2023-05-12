Хави считает трансферы Месси и Субименди приоритетными для «Барсы» летом. Тренеры думают, что за хавбека «Сосьедада» стоит дать 60 млн евро отступных

Хави считает трансферы Лео Месси и Мартина Субименди приоритетными для «Барсы» этим летом.

В первую очередь клуб займется регистрацией контрактов игроков, которые недавно продлили соглашения. Это Гави, Рональд Араухо, Серджи Роберто, Маркос Алонсо и Иньяки Пенья. Также «Барселона» будет работать над подписанием новых контрактов с Усманом Дембеле и Алексом Бальде.

Однако в каталонском клубе считают, что летом состав необходимо усилить. Хави точно знает, кого он хотел бы видеть в команде в следующем сезоне. Приоритетными трансферами для тренера «Барсы» являются нападающий « » и полузащитник « » , пишет Mundo Deportivo.

Хави – активный сторонник возвращения Месси. Он считает, что Лео сделает игру «Барселоны» более качественной, а также позволит команде улучшить статистику голами и результативными передачами. Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта изо всех сил старается создать условия для того, чтобы возвращение Месси осуществилось.

Кроме того, Хави и его штаб считают необходимым подписание Субименди – особенно после того, как решил покинуть «Барселону». Тренер считает Мартина наиболее похожим на Бускетса игроком среди тех, кто сейчас доступен на рынке. Также Хави симпатичны Софьян Амрабат из «Фиорентины» и Гидо Родригес из «Бетиса», но Субименди остается для него наиболее желанным вариантом усиления.

Хави хочет, чтобы клуб приложил усилия ради трансфера Субименди, контракт которого с «Сосьедадом» рассчитан до 2027 года. В соглашении 24-летнего полузащитника прописаны отступные в размере 60 млн евро. Тренерский штаб считает, что Мартин стоит этих денег, и хочет, чтобы «Барселона» приложила экономические усилия ради его приобретения, так как полагает, что он станет важным игроком для команды на ближайшие несколько лет. Кроме того, при контракте сроком на 5 лет амортизация трансфера составит 12 млн евро. Предполагается, что такая сумма соответствует нынешнему положению клуба.

Пока Субименди не очень хочет уходить из «Сосьедада», но в «Барсе» обладают информацией о том, что игрок выслушает предложение, если клуб будет действовать настойчиво.

В руководстве сине-гранатовых нет единого мнения о том, стоит ли прикладывать усилия ради покупки Субименди, но Хави занял твердую позицию – он хочет видеть игрока в команде.

Статистику 35-летнего нападающего можно найти здесь, а показатели 24-летнего полузащитника – тут.