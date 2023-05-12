Хави считает трансферы Месси и Субименди приоритетными для «Барсы» летом. Тренеры думают, что за хавбека «Сосьедада» стоит дать 60 млн евро отступных

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Хави считает трансферы Лео Месси и Мартина Субименди приоритетными для «Барсы» этим летом.

В первую очередь клуб займется регистрацией контрактов игроков, которые недавно продлили соглашения. Это Гави, Рональд Араухо, Серджи Роберто, Маркос Алонсо и Иньяки Пенья. Также «Барселона» будет работать над подписанием новых контрактов с Усманом Дембеле и Алексом Бальде.

Однако в каталонском клубе считают, что летом состав необходимо усилить. Хави точно знает, кого он хотел бы видеть в команде в следующем сезоне. Приоритетными трансферами для тренера «Барсы» являются нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди, пишет Mundo Deportivo.

Хави – активный сторонник возвращения Месси. Он считает, что Лео сделает игру «Барселоны» более качественной, а также позволит команде улучшить статистику голами и результативными передачами. Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта изо всех сил старается создать условия для того, чтобы возвращение Месси осуществилось.

Кроме того, Хави и его штаб считают необходимым подписание Субименди – особенно после того, как Серджи Бускетс решил покинуть «Барселону». Тренер считает Мартина наиболее похожим на Бускетса игроком среди тех, кто сейчас доступен на рынке. Также Хави симпатичны Софьян Амрабат из «Фиорентины» и Гидо Родригес из «Бетиса», но Субименди остается для него наиболее желанным вариантом усиления.

Хави хочет, чтобы клуб приложил усилия ради трансфера Субименди, контракт которого с «Сосьедадом» рассчитан до 2027 года. В соглашении 24-летнего полузащитника прописаны отступные в размере 60 млн евро. Тренерский штаб считает, что Мартин стоит этих денег, и хочет, чтобы «Барселона» приложила экономические усилия ради его приобретения, так как полагает, что он станет важным игроком для команды на ближайшие несколько лет. Кроме того, при контракте сроком на 5 лет амортизация трансфера составит 12 млн евро. Предполагается, что такая сумма соответствует нынешнему положению клуба.

Пока Субименди не очень хочет уходить из «Сосьедада», но в «Барсе» обладают информацией о том, что игрок выслушает предложение, если клуб будет действовать настойчиво.

В руководстве сине-гранатовых нет единого мнения о том, стоит ли прикладывать усилия ради покупки Субименди, но Хави занял твердую позицию – он хочет видеть игрока в команде.

Статистику 35-летнего нападающего можно найти здесь, а показатели 24-летнего полузащитника – тут.

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36 комментариев

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Никита Кожемяка
Ответ Stasinho7
Всё равно, ситуация с Барселоной не самая понятная. Говорят, что бабки есть. И они ведь есть, если затеяли реконструкцию Камп Ноу. Но почему тогда не могут пользоваться средствами через клуб? Ведь даже как спонсорство можно оформить, в чем там ограничение Ла Лиги не пропускает тратить? P.S. Комменты, что Тебес промадридский не считаются. Ведь эта система с финансовым фейрплей введена в Ла Лиге уже сезона 3 точно. До этого же всё всех устраивало.
Если в двух словах: Потому что есть отдельные ведомости по трансферам, зарплатам и тд, а есть отдельные ведомости по инфраструктуре, маркетингу и тд. Для каждой ведомости есть свои нюансы, которые контролируют определенные инстанции и должен сходится дебит с кредитом в конкретной ведомости.
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Stasinho7
Всё равно, ситуация с Барселоной не самая понятная.
Говорят, что бабки есть. И они ведь есть, если затеяли реконструкцию Камп Ноу.
Но почему тогда не могут пользоваться средствами через клуб?
Ведь даже как спонсорство можно оформить, в чем там ограничение Ла Лиги не пропускает тратить?

P.S. Комменты, что Тебес промадридский не считаются. Ведь эта система с финансовым фейрплей введена в Ла Лиге уже сезона 3 точно.
До этого же всё всех устраивало.
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Никита Кожемяка
Ответ &_Bishep_&
Хави и так растранжирил много денег на трансферах. Пускай теперь сначала впарит кому небудь обратно этих Феранов и Кессиэ, а потом думает о новых покупках. А до тех пор совету Барсикам, Барсоманам и Катеринам не подписывать согласование на новые трансферы.
Кессиэ бесплатно пришёл так-то.
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livin la vida loca
Ответ King_X
У Барсы проблемы с финансами, а Хави все ждёт трансферов, причём за крупные суммы, губа не дура)) Бедные Бускетсы и прочие уже устали снижать зарплату в который раз и бегут из клуба 😂
чувак думает, что существуют только трансферы на вход и снижение зарплат, ладно
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CopaAmerica
ммм в другом источнике вице президент барсы заявил что трансфер Месси не входит в их планы, наверно у них разногласия? по мне так оптимальный вариант сити на 1год, потом прощальный матч в барселоне далее сразу аль хилаль за 400-500 лям
но судя по всему события развиваются несколько иначе, сразу Альхилаль и прощальный матч в Барселоне через года два
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Savvy Stranger
Ответ Данил
Лучше бы подписать Гюндогана на 2 сезона. А потом нацелиться на Райса(арсенал его не подпишет за 130 млн, а купят лучше Кайседо).
Райса? В испанию? Этот оверпрайс англичанин в европе никому не нужен
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predMBAPPE
Ответ Никита Кожемяка
Кессиэ бесплатно пришёл так-то.
Не парься, он неадекват)
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livin la vida loca
Ответ King_X
Никто так не думает, но даже с прочим - факт проблем очевиден, даже бегло пройдёмся: Рял игроков летом пытались слить, причём некрасиво (Де Йонг, Альба) - те не уходили. Аналогично, где гарантия, что Фати, Кессие и прочие согласятся уйти, да и в целом, кто там за большие деньги есть на выход Плюс, как бы с з/п и регистрацией, когда все хорошо, едва ли такие эпопеи будут, да и другие инструменты/рычаги всевозможные уже Барса использовала, а доход от сезона/спонсоров расписан уже наперед В общем, Барса как тот чел с айфоном и кредитами, о чем все говорят, кроме балабола Лапорты (даже вице-президент отметил), но ее фанаты в розовом мире пребывают, такие наивные Виноват Тебас и хейтеры все врут, да-да
наивными стоит назвать тех бедолаг, которые каждый раз удивляются откуда Лапорта достаёт очередные рычаги. Плюс необязательно искать игроков, чья трансферная стоимость составляет круглую сумму, ведь всегда можно просто разгрузить ведомость, а летом в клуб возвращаются такие бисты, как Умтити и Лангле. Вряд-ли Лапорта со своим юридическим не найдёт способа избавиться от паразита на Умтити. Прошлым летом не было даже надежд на подписание хороших игроков в основу, а в итоге пришли Левандовски, Рафинья и Кунде. Всегда найдётся способ привлечь финансирование.
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&_Bishep_&
Хави и так растранжирил много денег на трансферах. Пускай теперь сначала впарит кому небудь обратно этих Феранов и Кессиэ, а потом думает о новых покупках. А до тех пор совету Барсикам, Барсоманам и Катеринам не подписывать согласование на новые трансферы.
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King_X
Ответ livin la vida loca
чувак думает, что существуют только трансферы на вход и снижение зарплат, ладно
Никто так не думает, но даже с прочим - факт проблем очевиден, даже бегло пройдёмся:
Рял игроков летом пытались слить, причём некрасиво (Де Йонг, Альба) - те не уходили. Аналогично, где гарантия, что Фати, Кессие и прочие согласятся уйти, да и в целом, кто там за большие деньги есть на выход
Плюс, как бы с з/п и регистрацией, когда все хорошо, едва ли такие эпопеи будут, да и другие инструменты/рычаги всевозможные уже Барса использовала, а доход от сезона/спонсоров расписан уже наперед
В общем, Барса как тот чел с айфоном и кредитами, о чем все говорят, кроме балабола Лапорты (даже вице-президент отметил), но ее фанаты в розовом мире пребывают, такие наивные

Виноват Тебас и хейтеры все врут, да-да
+4
-2
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Romeo Yankovich
Ответ livin la vida loca
наивными стоит назвать тех бедолаг, которые каждый раз удивляются откуда Лапорта достаёт очередные рычаги. Плюс необязательно искать игроков, чья трансферная стоимость составляет круглую сумму, ведь всегда можно просто разгрузить ведомость, а летом в клуб возвращаются такие бисты, как Умтити и Лангле. Вряд-ли Лапорта со своим юридическим не найдёт способа избавиться от паразита на Умтити. Прошлым летом не было даже надежд на подписание хороших игроков в основу, а в итоге пришли Левандовски, Рафинья и Кунде. Всегда найдётся способ привлечь финансирование.
и ведь человек, которому ты ответил, оказался прав, что вы наивные. конечно деньги можно найти, продав не 25% на, условное, клубное тв, а все 100. только потом лапу сосать. можно и права на Камп ноу продать, чтобы и за билеты ничего не получать. главное здесь и сейчас
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med-a-lion
Ответ Stasinho7
Всё равно, ситуация с Барселоной не самая понятная. Говорят, что бабки есть. И они ведь есть, если затеяли реконструкцию Камп Ноу. Но почему тогда не могут пользоваться средствами через клуб? Ведь даже как спонсорство можно оформить, в чем там ограничение Ла Лиги не пропускает тратить? P.S. Комменты, что Тебес промадридский не считаются. Ведь эта система с финансовым фейрплей введена в Ла Лиге уже сезона 3 точно. До этого же всё всех устраивало.
финансовое положение клуба тщательно скрывается, особенно расходы, особенно зарплаты. сколько кому и когда клуб должен выплатить и как это увязывается с требованиями ла лиги — непубличная информация, которая полностью скрыта от посторонних глаз. из-за этого постоянно растут как грибы различные слухи, домыслы и предположения. предлагаю за невозможностью разобраться во всем этом игнорировать весь этот информационный шум, обращая внимание только на конкретную прямую речь (да и к ней относиться скептически) и прочие факты.
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DpeMa111
Месси должен завершить карьеру в Барселоне и точка
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Stasinho7
Ответ Никита Кожемяка
Кессиэ бесплатно пришёл так-то.
Зп личку ему думаю приличную положили+комиссия агенту и игроку за бесплатный переход.
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Ильнур Хабибуллин
Ответ DolJun
китайского торреса взяли, китайские хави и педро тоже в наличии. взять китайского менди фк мем сам бог велел, как говорится. останется заказать форму от абибоса, ведь после прихода месси вряд ли хватит денег на нормальную контору по пошиву)
ахахха, в точку, скоро будут на Садоводе торговать футболками, чтобы прокормиться)
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Stasinho7
Ответ Никита Кожемяка
Если в двух словах: Потому что есть отдельные ведомости по трансферам, зарплатам и тд, а есть отдельные ведомости по инфраструктуре, маркетингу и тд. Для каждой ведомости есть свои нюансы, которые контролируют определенные инстанции и должен сходится дебит с кредитом в конкретной ведомости.
Ну вот странно, что нельзя маркетинг перелить в трансферы и зарплаты. Для чего тогда маркетинг вообще?))
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predMBAPPE
Ответ Stasinho7
Всё равно, ситуация с Барселоной не самая понятная. Говорят, что бабки есть. И они ведь есть, если затеяли реконструкцию Камп Ноу. Но почему тогда не могут пользоваться средствами через клуб? Ведь даже как спонсорство можно оформить, в чем там ограничение Ла Лиги не пропускает тратить? P.S. Комменты, что Тебес промадридский не считаются. Ведь эта система с финансовым фейрплей введена в Ла Лиге уже сезона 3 точно. До этого же всё всех устраивало.
Всё равно Тебас плохой 🤣👍🏻
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Jaxongir Shodiev
Как?
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livin la vida loca
Ответ Ильнур Хабибуллин
Вы просто конкретный наивняк, если считаете, что крупные управленцы не лажают с деньгами и уж точно все учитывают. Видно же, что это просто ставка на настоящее в ущерб будущему, реинвестиции так сказать. Вот и все рычаги и волшебные бабки. Только есть одна проблемка. Если Барса и дальше будет полировать 3-4 места в группах ЛЧ, то ставка не оправдается, а доходы от спонсоров будут уже распределены + бренд не вечен и статус топ-клуба утратить вполне возможно. Будет Барса, как условный Милан.
так никто и не заявлял об обратном. в такой ситуации все варианты возможны, но лично я вижу текущую политику клуба вполне логичной и оправдывающей себя.
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Ильнур Хабибуллин
Ответ livin la vida loca
ты думаешь, что человек, который управляет одним из крупнейших клубов в мире не берет в расчёт моменты с сокращением дохов в будущем? я лично сомневаюсь в этом. сейчас явно делается ставка на ближайшие годы, учитывая такие траты налево и направо для усиления состава. конечно, можно было бы и поболтаться в Ла Лиге несколько сезонов и повылетать с еврокубков сезонов 5, а потом с доморощенной молодёжью пытаться конкурировать с грандами, но никто не гарантирует, что те или иные игроки раскроются и что будет с фин. состоянием спустя 5 сезонов. Сейчас же есть хоть какая-то надежда на то, что состав раскроется и будет бороться за призовые в еврокубках. Да, сейчас мы наблюдаем иную картину, но сам факт того, что с таким составом можно уже сейчас бороться за что-то, он есть.
Вы просто конкретный наивняк, если считаете, что крупные управленцы не лажают с деньгами и уж точно все учитывают. Видно же, что это просто ставка на настоящее в ущерб будущему, реинвестиции так сказать. Вот и все рычаги и волшебные бабки. Только есть одна проблемка. Если Барса и дальше будет полировать 3-4 места в группах ЛЧ, то ставка не оправдается, а доходы от спонсоров будут уже распределены + бренд не вечен и статус топ-клуба утратить вполне возможно. Будет Барса, как условный Милан.
0
0
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livin la vida loca
Ответ Romeo Yankovich
и ведь человек, которому ты ответил, оказался прав, что вы наивные. конечно деньги можно найти, продав не 25% на, условное, клубное тв, а все 100. только потом лапу сосать. можно и права на Камп ноу продать, чтобы и за билеты ничего не получать. главное здесь и сейчас
ты думаешь, что человек, который управляет одним из крупнейших клубов в мире не берет в расчёт моменты с сокращением дохов в будущем? я лично сомневаюсь в этом. сейчас явно делается ставка на ближайшие годы, учитывая такие траты налево и направо для усиления состава. конечно, можно было бы и поболтаться в Ла Лиге несколько сезонов и повылетать с еврокубков сезонов 5, а потом с доморощенной молодёжью пытаться конкурировать с грандами, но никто не гарантирует, что те или иные игроки раскроются и что будет с фин. состоянием спустя 5 сезонов. Сейчас же есть хоть какая-то надежда на то, что состав раскроется и будет бороться за призовые в еврокубках. Да, сейчас мы наблюдаем иную картину, но сам факт того, что с таким составом можно уже сейчас бороться за что-то, он есть.
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Goofts
Хави великолепно понимает футбол. Тренерские достижения: победа в суперкубке и Ла лиге это подтверждает. Даже не берём в расчет успехи, будучи игроком.
Есть стойкое ощущение, что Хави знает как встроить Месси в игру Барселоны, что бы это было эффективно.
Контракт на год был бы идеальным вариантом для всех сторон.
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Южанин78
Если осуществлять трансфер Субименди, то нужно расставаться с Де Йонгом, чтобы потянуть по деньгам.
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predMBAPPE
Как и за Торреса и Рафинья, все себя окупили
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Данил
Лучше бы подписать Гюндогана на 2 сезона. А потом нацелиться на Райса(арсенал его не подпишет за 130 млн, а купят лучше Кайседо).
+1
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