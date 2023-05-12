Маскерано о Месси: «Хотел бы, чтобы он вернулся в «Барсу» и закончил там карьеру. Надеюсь, это мы и увидим»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Хавьер Маскерано Футбол

Хавьер Маскерано надеется, что Лионель Месси вернется в «Барселону» летом.

«Что касается «Барселоны», то из-за моего пребывания там и любви, которую я питаю к клубу, я бы хотел, чтобы Лео вернулся и закончил там карьеру.

Не знаю, возможно ли это осуществить, но я бы хотел, чтобы он закрыл главу с «Барселоной» своим возвращением в клуб. Надеюсь, это мы и увидим в следующем сезоне», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Аргентины.

Маскерано о критике Месси в «ПСЖ»: «Жаль этот клуб. Вместо того, чтобы наслаждаться таким игроком, они оскорбляют его. Лео не заслуживает такого обращения»

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10 комментариев

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Нурбол Жумаскалиев
многие хотят, чтобы он уже скорее закончил карьеру. все равно где
+14
-9
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VERBLYUD
Ответ Нурбол Жумаскалиев
многие хотят, чтобы он уже скорее закончил карьеру. все равно где
Многие - это кто? Нурболы со спортса? Весь адекватный футбольный мир мечтает, чтобы Лео играл как можно дольше, ведь такого игрока больше не будет.
+4
-2
+2
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Нурбол Жумаскалиев
многие хотят, чтобы он уже скорее закончил карьеру. все равно где
Ну тут 50 на 50, Месси безусловно лучший игрок, но вот его фанбои это кринж данного ресурса
+1
-1
0
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Greatest Of All Time
Ответ Имя Фамилия
Что-то с тех пор как Маскерано уволили из сб. Аргентины, его язык намертво застрял у меси в саднице. Видно хочет себе новую должность в сборной или в бабсе.
Как твой у рюналду??
0
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