Маскерано о Месси: «Хотел бы, чтобы он вернулся в «Барсу» и закончил там карьеру. Надеюсь, это мы и увидим»

Хавьер Маскерано надеется, что Лионель Месси вернется в «Барселону» летом.

«Что касается «Барселоны», то из-за моего пребывания там и любви, которую я питаю к клубу, я бы хотел, чтобы Лео вернулся и закончил там карьеру.

Не знаю, возможно ли это осуществить, но я бы хотел, чтобы он закрыл главу с «Барселоной» своим возвращением в клуб. Надеюсь, это мы и увидим в следующем сезоне», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Аргентины.

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