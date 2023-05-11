Месси и «ПСЖ» заключили тайное соглашение об отмене отстранения в обмен на извинения. После этого Лео записал видео о ситуации (RMC Sport)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси извинился перед «ПСЖ» в обмен на гарантии отмены отстранения.

Ранее «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в специальном видео.

По информации RMC Sport, перед отстранением клуб сообщил о нем Месси. Сразу после этого представители Лионеля начали работать над скорейшей отменой наказания и возвращением аргентинца к тренировкам.

Вскоре представители Месси связались с «ПСЖ» по этому поводу и вместе с ними составили тайный договор. В тексте соглашения, подписанного обеими сторонами, указано, что Месси вернется к тренировкам после того, как извинится за произошедшее. В соглашении ничего не говорилось об участии нападающего в матчах.

Представители Месси не стали комментировать эту информацию, в «ПСЖ» отрицают, что такой договор существовал.

Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?

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25 комментариев

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G.O.D.
Настолько тайное, что уже узнали через несколько дней, ага)
+17
-3
+14
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Gordon Brown
Ни дня без выcеров про Месси!
+16
-6
+10
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Fooler
Очередные вбросы, как и 99% того, что пишут СМИ.
+7
-1
+6
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Бекболат Тұяқ
откуда инфа? шпионы 🤨🤔🤨🤔
+4
0
+4
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marshalericsson1357
Насколько тайное, что мы теперь можем обсудить это на спортсе)
+3
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+3
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OKayDoodle
🗿🗿🗿
смешно.
А ещё Месси тайно подписал соглашение со СМИ том, что тайное соглашение с ПСЖ перестанет быть тайным
+2
0
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Bashibuzuck
Ждём Лео на поле в следующем матче✊✊✊
+2
0
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Даниил Гутин
Вот откуда журналисты всё это узнают, Месси сам чтоль сказал?
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sheva1976
какая-то детская игра...наподобие бутылочки. кто кому и куда целовал в приложениях и допсогоашению к тайному соглашению?
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Xabi Alonso78
Теперь оно не тайное, бгг
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SHER KHAN
Ответ Gordon Brown
Ни дня без выcеров про Месси!
Тайное соглашение ! Чего только непридумывает сми , эсли ТайноЕ соглашение вряд ли оно стало общедоступным.
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Леван Мкртчян
Почему на новости нет грифа ’секретно’?
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Frakiec 77
90% новостей про Месси и Роналду - воздух. И этот из той же категории
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Футбол_это_жизнь
Тайное… прям орден святого Парижа
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MBE MBE
тайное никто никогда не узнает 😁
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Полуэктов Пётр
Я может чего не понимаю, но какие причины делать подобное тайной, а потом отрицать?
Есть человек на контракте, он допустил ошибку, нарушил контракт. Ему предъявили за это. Он принес публичные извинения и работодатель посчитал это достаточным наказанием за провинность. И что в этой схеме не так?
Если этот вариант устраивает обе стороны, ну значит и ладно, всё окей. Почему это надо скрывать? Я тут пропустил что-то постыдное для одной из сторон?
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хавбек+
RMC вроде самые прошаренные во французском закулисье, пожалуй им можно доверится
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инок
У французов до сих пор бомбит от победы Лео на ЧМ, у владельцев бомбит от поездки в Аравию, а виноват во всём Лео.
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predMBAPPE
Что за дичь! 🤣🤣🤣🤣👍🏻👍🏻👍🏻🔥
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Сергей Котов
эти новости из пальца высосаны.никто правды никогда не узнает.журналюги этим бабки зарабатывают
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Иван Алейников
Ответ Бекболат Тұяқ
откуда инфа? шпионы 🤨🤔🤨🤔
Уровень журналистики - «школота»
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SHER KHAN
Ответ HI MARS
Ну и позорище эта Лёля)
Позорище, позорять себя и своих фанатов в пустыне аравий!
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