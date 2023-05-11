Лионель Месси извинился перед «ПСЖ» в обмен на гарантии отмены отстранения.

Ранее «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в специальном видео.

По информации RMC Sport, перед отстранением клуб сообщил о нем Месси. Сразу после этого представители начали работать над скорейшей отменой наказания и возвращением аргентинца к тренировкам.

Вскоре представители Месси связались с «ПСЖ» по этому поводу и вместе с ними составили тайный договор. В тексте соглашения, подписанного обеими сторонами, указано, что Месси вернется к тренировкам после того, как извинится за произошедшее. В соглашении ничего не говорилось об участии нападающего в матчах.

Представители Месси не стали комментировать эту информацию, в «ПСЖ» отрицают, что такой договор существовал.

Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?