Месси и «ПСЖ» заключили тайное соглашение об отмене отстранения в обмен на извинения. После этого Лео записал видео о ситуации (RMC Sport)
Лионель Месси извинился перед «ПСЖ» в обмен на гарантии отмены отстранения.
Ранее «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в специальном видео.
По информации RMC Sport, перед отстранением клуб сообщил о нем Месси. Сразу после этого представители Лионеля начали работать над скорейшей отменой наказания и возвращением аргентинца к тренировкам.
Вскоре представители Месси связались с «ПСЖ» по этому поводу и вместе с ними составили тайный договор. В тексте соглашения, подписанного обеими сторонами, указано, что Месси вернется к тренировкам после того, как извинится за произошедшее. В соглашении ничего не говорилось об участии нападающего в матчах.
Представители Месси не стали комментировать эту информацию, в «ПСЖ» отрицают, что такой договор существовал.
Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?
смешно.
А ещё Месси тайно подписал соглашение со СМИ том, что тайное соглашение с ПСЖ перестанет быть тайным
Есть человек на контракте, он допустил ошибку, нарушил контракт. Ему предъявили за это. Он принес публичные извинения и работодатель посчитал это достаточным наказанием за провинность. И что в этой схеме не так?
Если этот вариант устраивает обе стороны, ну значит и ладно, всё окей. Почему это надо скрывать? Я тут пропустил что-то постыдное для одной из сторон?