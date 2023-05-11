«Не оценивали, может ли Месси быть рычагом. Он не сможет вернуться без трансферов на выход». Вице-президент «Барсы» о трансфере Лео

В «Барселоне» высказались о вероятности возвращении Лионеля Месси и эффекта от трансфера.

«Месси не сможет вернуться без трансферов на выход, даже если финансовый план «Барселоны» будет одобрен. Свести бухгалтерский баланс – это одно дело, правила фэйр-плей – другое.

Если говорить о зарплатах, то для добавления 10 [миллионов евро] нужно, чтобы 10 исчезли. Сколько уберем, столько и потратим, мы остается в рамках соотношения один к одному. Приход любого нового игрока должен быть компенсирован уходом другого. Мы работали и в более сложных ситуациях, но мы не должны сходить с ума. Мы не хотим терять зону комфорта.

Мы не оценивали, может ли Месси быть [финансовым] рычагом. Это будет скорее социальная проблема, чем экономическая. Не было никаких расчетов в плане того, сколько доходом может генерировать Месси», – сказал вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу в эфире Catalunya Ràdio.

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