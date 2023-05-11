«Не оценивали, может ли Месси быть рычагом. Он не сможет вернуться без трансферов на выход». Вице-президент «Барсы» о трансфере Лео

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

В «Барселоне» высказались о вероятности возвращении Лионеля Месси и эффекта от трансфера.

«Месси не сможет вернуться без трансферов на выход, даже если финансовый план «Барселоны» будет одобрен. Свести бухгалтерский баланс – это одно дело, правила фэйр-плей – другое.

Если говорить о зарплатах, то для добавления 10 [миллионов евро] нужно, чтобы 10 исчезли. Сколько уберем, столько и потратим, мы остается в рамках соотношения один к одному. Приход любого нового игрока должен быть компенсирован уходом другого. Мы работали и в более сложных ситуациях, но мы не должны сходить с ума. Мы не хотим терять зону комфорта.

Мы не оценивали, может ли Месси быть [финансовым] рычагом. Это будет скорее социальная проблема, чем экономическая. Не было никаких расчетов в плане того, сколько доходом может генерировать Месси», – сказал вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу в эфире Catalunya Ràdio.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта

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34 комментария

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red hikkikomori
Новый супергерой: человек-рычаг)
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vaniaEee
Дергать Месси придется
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Ебздрогыч
Больше, чем клуб. Больше, чем рычаг
+22
-7
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AstaAsta
Эти рычаги уже как крестражи. Вот в конце выяснилось что сам Месси и есть крестраж, как Гарри!
+8
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Фут.Боль
Месси - это социальная проблема для Барселоны? Так получается?
+7
-2
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Сэр Шурф
Ответ blaugrano
Поинтересуйтесь у ящера-отшельника из "Проклятых земель". Он кое-что понимает в рычагах.
Камень я не дам
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ red hikkikomori
Новый супергерой: человек-рычаг)
Человек паук, Бэтмен, Супермен, Железный человек и Росомаха курят в сторонке
+7
-4
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blaugrano
Поинтересуйтесь у ящера-отшельника из "Проклятых земель". Он кое-что понимает в рычагах.
+3
-1
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Syndycate
Вот это развязка фильма, Месси и оказался главным рычагом, кто бы мог подумать)
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ZamoRano
Мой рекордный предголевой месси может быть и рычагом и кем угодно, он же феномено!!!1
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Сэр Шурф
Но подождите, персофаны Месси заявляют, что подобные заявления - происки глоров португальца. Значит ли это, что в родном клубе Лео появились предатели?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Syndycate
Вот это развязка фильма, Месси и оказался главным рычагом, кто бы мог подумать)
Лапорта: Если бы не вы, назойливая общественность, у меня бы получилось дёрнуть рычаг!
+2
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Можно подробнее, кто такая азиатская сегунда? и заодно ссылочки на официальный документ Барселоны на заявку в этот турнир? А то что желтушная пресса набивает новостной трафик на популярном клубе для хейтеров и доверечевых болельщиков Барселоны -- так это норм. Тут ребята простые . Прочитал- поверил- прокомментировал
ты же понимаешь что своими комментариями сам добавляешь кликов? но смешное даже не это - а чем тут еще заниматься, если не рофлить друг с друга и с фк мем?)
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Финансовый рычаг -- общеупотребляемый экономический термин . 4/4/3 -- общеупотребляемый сатирический термин , призванный поржать над настоящим фк мем -- с их безразмерными раздевалками , тачдаунами и ""мудрыми"" покупателями Мудриков,.... параллельно назначающих Поттеров и Лэмпардов на роль "спасителей")
а азиатская сегунда, в которую барса собирается подать заявку, это общеупотребляемый каталонский термин? помоги разобраться)
+3
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superbro
Ответ Фут.Боль
Месси - это социальная проблема для Барселоны? Так получается?
Пенсионный вопрос 😅
0
0
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Arkadios Avgitidis
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Человек паук, Бэтмен, Супермен, Железный человек и Росомаха курят в сторонке
шабаш непрошедших кастинги стендаперов)
0
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
фк - мем, месси - рычаг) ну а что, логично))
Финансовый рычаг -- общеупотребляемый экономический термин .

4/4/3 -- общеупотребляемый сатирический термин , призванный поржать над настоящим фк мем -- с их безразмерными раздевалками , тачдаунами и ""мудрыми"" покупателями Мудриков,.... параллельно назначающих Поттеров и Лэмпардов на роль "спасителей")
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Роман
Ответ HI MARS
Мкртчян,ты же раньше не такой токсичный был,каламбуры какие-то там выдавал.Что с тобой стало?Из-за скандалов в барсе поник?
Ну а сколько терпеть можно?
Барса третий год не выйдет в ранг то-клубов.
А Левана теперь какими-то рычагами добивают.
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mustaev555
Ответ vaniaEee
Дергать Месси придется
или у Месси
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Леван Мкртчян
Ответ HI MARS
Мкртчян,ты же раньше не такой токсичный был,каламбуры какие-то там выдавал.Что с тобой стало?Из-за скандалов в барсе поник?
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HI MARS
Ответ Леван Мкртчян
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
а азиатская сегунда, в которую барса собирается подать заявку, это общеупотребляемый каталонский термин? помоги разобраться)
Можно подробнее, кто такая азиатская сегунда? и заодно ссылочки на официальный документ Барселоны на заявку в этот турнир?

А то что желтушная пресса набивает новостной трафик на популярном клубе для хейтеров и доверечевых болельщиков Барселоны -- так это норм.
Тут ребята простые .
Прочитал- поверил- прокомментировал
+2
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СД18
Вы лукавите, господин вице-президент. Думаю уже все подсчитано сколько денег принесет приход Месси.
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Газонокосильщик Хави
предмбаппе где ты? ты спрашивал о рычагах и говорил, что не было такого
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SCHOKKKK
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