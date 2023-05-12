Соломатин о целях: «Сменить Валуева и Журову в Госдуме, отменить Fan ID и вернуть пивас на стадион»

Андрей Соломатин рассказал, что хочет стать депутатом Государственной думы.

Соломатин выступал за с 2001 по 2003 год, став с командой чемпионом страны. Также защитник играл за «Локомотив» и сборную России.

– В сентябре 2022 года вы стали муниципальным депутатом. Долго шли к этому?

– Год. Стал самовыдвиженцем от своего района, ходил по квартирам, общался с населением. Все лето на это ушло. В итоге набрал нужное число голосов.

– Больше полугода вы депутат. Как опыт?

– Жизнь всегда складывалась так, что приходилось многое перебарывать. Когда в 99‑м поехал с молодежной сборной России на турнир в Японию и Корею, пообещал себе, что в 2002‑м вернусь сюда уже в главной сборной. Так и получилось. Сейчас тоже ставлю себе самые большие задачи.

– Госдума?

– Да. Почему бы и нет?

– В чем сейчас черпаете мотивацию для жизни?

– Каждый человек ставит цель комфортно жить. Хочу вернуться на тот уровень, который у меня был, когда я играл в футбол. Как? За счет работы, работы и еще раз работы.

– Где бы хотели видеть себя через год?

– Прийти на смену Валуеву и Журовой в Госдуму и отменить карту болельщика. И вернуть пивас на стадион, – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.

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