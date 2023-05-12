Соломатин о целях: «Сменить Валуева и Журову в Госдуме, отменить Fan ID и вернуть пивас на стадион»

Теги ЦСКА Николай Валуев премьер-лига Россия Светлана Журова Андрей Соломатин Государственная дума Политика Матч ТВ Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Андрей Соломатин рассказал, что хочет стать депутатом Государственной думы.

Соломатин выступал за ЦСКА с 2001 по 2003 год, став с командой чемпионом страны. Также защитник играл за «Локомотив» и сборную России.

– В сентябре 2022 года вы стали муниципальным депутатом. Долго шли к этому?

– Год. Стал самовыдвиженцем от своего района, ходил по квартирам, общался с населением. Все лето на это ушло. В итоге набрал нужное число голосов.

– Больше полугода вы депутат. Как опыт?

– Жизнь всегда складывалась так, что приходилось многое перебарывать. Когда в 99‑м поехал с молодежной сборной России на турнир в Японию и Корею, пообещал себе, что в 2002‑м вернусь сюда уже в главной сборной. Так и получилось. Сейчас тоже ставлю себе самые большие задачи.

– Госдума?

– Да. Почему бы и нет?

– В чем сейчас черпаете мотивацию для жизни?

– Каждый человек ставит цель комфортно жить. Хочу вернуться на тот уровень, который у меня был, когда я играл в футбол. Как? За счет работы, работы и еще раз работы.

– Где бы хотели видеть себя через год?

– Прийти на смену Валуеву и Журовой в Госдуму и отменить карту болельщика. И вернуть пивас на стадион, – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.

Андрей Соломатин: «Уроки патриотизма надо было вводить раньше, вдалбливать детям, что мы живем в лучшей стране. Как в «Нашей Раше», только в другом контексте»

Андрей Соломатин: «Я бы снова ввел смертную казнь. Россия жила бы лучше с ней, воровали бы меньше»

Соломатин о России: «Хочу, чтобы другие страны нам завидовали. В Германии здравые люди понимают: санкции ввели, но только немцы же в говне сейчас»

Соломатин об отношении к Путину: «Полное доверие. Он не прогибался под этих #########, под Запад. Решения, которые он принял в начале СВО, нужно принять»

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66 комментариев

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Игорь Новиков
Ответ Spartakus1984
идите сменяйте зеленсокго и кайтесь.Прекратить СВО и дать нацикам войти в РФ?ТЫ откуда вобще такой взялся ?От туда..?
Нельзя этого допустить! иначе боевые комары и ядовитые гуси уничтожат Россию...
+36
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+27
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МС Дикий Гонсало Пятигорья
Эх Андрей, в Думе вам быстро объяснят, что такое партийная дисциплина. Или вы для чего избираться хотите, "чтобы саботировать? "
+24
-5
+19
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Sweet_blondie228
Ответ Romeo Yankovich
Комментарий удален модератором
Он наверное про нациков из Русича)
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+15
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HI MARS
В нормальной стране депутатами были бы Гуриевы и Алексашенко,а не Соломатины и каменные бошки
+16
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Уся Ваткин
Почему проститутки не идут в депутаты? Да потому, что они привыкли выполнять взятые на себя обязательства.
+13
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Romeo Yankovich
Ответ Ростовский
Азовцев этих же перед тем как отпустить покалечили, сделали инвалидами, испортили психику, от них теперь опасности нет.
а чем твои слова отличаются от нацизма??? покалечить, поломать психику, сделать инвалидами - вот оно, лицо "русского мира" и реальные цели войны
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Romeo Yankovich
Ответ Metalloid
Комментарий удален модератором
вам - это кому?? ты какое отношение личное имеешь, каратель диванный??? вы вон об Украину зубы сточили, а тут со странами НАТО тягаться. ауууу, вы Бахмут за год взять не смогли, каратели. всё, кстати, что вы и умеете. а потом жалуетесь: нас там колечили, бедолаг, мы же в Буче резню не устраивали. мы же мирных не кошмарили и не бомбили. да вы, клуоны диванные, даже не в курсе, что российская армия обстреляла Херсон, российский город, на минуточку, тем самым либо: а)признали, что он никогда российским не был и нужен был для другой целей, а не "освобождения". б) вс РФ совершили теракт на территори России. выбирай любой вариант, но трупы так и останутся лежать на своих местах, Путинюгендовец
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Максим Уканеев
Ответ Metalloid
Ага, признать поражение, откатить уровень жизни в 90-е, развалить страну и тд. Вы только этого и хотите, максимального зла Русскому народу. Но именно поэтому вы предатели и вам не пройти!
Так уровень жизни уже сейчас вниз катится.
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Михаил1970
Артист Певцов, когда избирался в госдуру, говорил что его цель - снижение пенсионного возраста до 55/60. Но потом в Украине объявились нацисты и он забыл о предвыборных обещаниях)
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maks44
Этот персонаж еще тупее и верноподданнее. Валуев и Журова заволновались.
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Влад Путман
Делай максимально неадекватные заявления в поддержку всякой дичи, неистово лижи задницу президента и ты депутат. Схема простая, надёжная и рабочая.
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Гусейн Магомедрасулов
С такими лозунгами в начале 90-х и на президента мог пойти.
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Overkiller
Ответ Metalloid
Сюр - это когда клоуна презиком избирают.
Не, сюр это когда президент клоуном становится.
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Stereophonics89
это он про какую комфортную жизнь говорит?
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prus_3
И ишшо, чтобы бабы никада не отказывали.
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валя_стакан
Прям напрямую говорит - хочу в думу чтоб получать миллионы как во время футбольной карьеры. Он настолько тупой что даже красивую легенду о помощи бедным не смог придумать сходу.
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Уся Ваткин
Ответ Ovi174
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Кон Чен Ый
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Romeo Yankovich
Ответ Игорь Новиков
Нельзя этого допустить! иначе боевые комары и ядовитые гуси уничтожат Россию...
там ядерных карпов запустили, новинка в "амэрыканской" лабаратории. убивает чисто зэтников, они выявили, что можно не только русских научится уничтожать, но и конкретных злмбарей
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Игорь Новиков
Ответ Metalloid
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каратель 😄 как Киев за 3 дея карать будете?
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Romeo Yankovich
Ответ Sweet_blondie228
Он наверное про нациков из Русича)
скорее всего. Мильчакова, например))
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Recreated
🤦‍♂️
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R. Giskard Reventlov
Ответ Romeo Yankovich
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🤝
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Romeo Yankovich
Ответ Игорь Новиков
😀😀 про это чудо я ещё не слышал. Заорал, спасибо))
оооо, да ты ещё не знаешь про заряженных голубей, которые прицельно токсичным помётом стрелять. после такого попадания ты становишься адекватным, тьфу, предателем родины. я тебе сейчас ссылку дам на небензю в ООН на этот счёт)))
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alisa dvoikina
Это еще вчерашние его изречения не все опубликовали или Солома уже сегодня похмеляется?
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yulay
Ответ Stereophonics89
это он про какую комфортную жизнь говорит?
личную, на гос бабки
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