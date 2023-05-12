Феде Вальверде: «Игры в ЛЧ – особенные, потому что это турнир «Реала». В них всегда все иначе, чем в любых других»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Федерико Вальверде Футбол

Феде Вальверде рассказал об эмоциях от выступлений за «Реал» в Лиге чемпионов.

«Игры в Лиге чемпионов – особенные, потому что это турнир «Реала». В них всегда все иначе, чем в любых других турнирах. Совсем другая атмосфера и энергетика. Все кажется какой-то уникальной мечтой.

Любой футболист, выступающий в европейском клубе, мечтает выиграть этот турнир. И, конечно, для фанатов нет ничего прекраснее победы команды в Лиге чемпионов, потому что на клубном уровне это самый важный турнир. Вот почему, как мне кажется, в вечер матча Лиги чемпионов все всегда сходится», – сказал полузащитник.

Также Вальверде спросили об ответном матче между «Реалом» и «Манчестер Сити» (первая игра – 1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

«В «Реале» нас всегда учили, что нужно бороться до конца, так что у нас есть еще 90 минут», – сказал Феде.

«Мадрид» проведет ответную игру против «Манчестер Сити» в среду, 17 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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9 комментариев

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Tun
Имхо, магия Севильи в ЛЕ нереальная. Реал понятно, топ клуб, стабильность долгие годы после серии неудач 1/8, но Севилья в этом веке в любом состоянии в ЛЕ превращается в хищника
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Myrat Yazmyradow
У Реала в ЛЧ много трофеев, хочется чтоб наконец-то сити взял трофей
+2
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JENNINGS
ЛЧ - это турнир «Реала»! В этом еврокубковом соревновании для этой команды нет ничего невозможного! Только «Реал», имея 1% шансов на 90-й минуте ответного поединка, может переломить ход игры! Клуб, который доказал свою успешность годами, начиная с даты основания этого турнира
0
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Кино Музыка
Тут он прав. Хочешь гарантированно брать ЛЧ, иди в Реал. Для других клубов это не очень здорово, конечно.
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Хасбулат Махаев
Ответ Barca_mania
Мне одному надоело слышать постоянно этот пафос "ЛЧ это турнир реала"?
Да, тебе одному.
+1
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