Феде Вальверде: «Игры в ЛЧ – особенные, потому что это турнир «Реала». В них всегда все иначе, чем в любых других»

Феде Вальверде рассказал об эмоциях от выступлений за «Реал» в Лиге чемпионов.

«Игры в – особенные, потому что это турнир « ». В них всегда все иначе, чем в любых других турнирах. Совсем другая атмосфера и энергетика. Все кажется какой-то уникальной мечтой.

Любой футболист, выступающий в европейском клубе, мечтает выиграть этот турнир. И, конечно, для фанатов нет ничего прекраснее победы команды в Лиге чемпионов, потому что на клубном уровне это самый важный турнир. Вот почему, как мне кажется, в вечер матча Лиги чемпионов все всегда сходится», – сказал полузащитник.

Также Вальверде спросили об ответном матче между «Реалом» и « » (первая игра – 1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

«В «Реале» нас всегда учили, что нужно бороться до конца, так что у нас есть еще 90 минут», – сказал .

«Мадрид» проведет ответную игру против «Манчестер Сити» в среду, 17 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.