Феде Вальверде: «Игры в ЛЧ – особенные, потому что это турнир «Реала». В них всегда все иначе, чем в любых других»
Феде Вальверде рассказал об эмоциях от выступлений за «Реал» в Лиге чемпионов.
«Игры в Лиге чемпионов – особенные, потому что это турнир «Реала». В них всегда все иначе, чем в любых других турнирах. Совсем другая атмосфера и энергетика. Все кажется какой-то уникальной мечтой.
Любой футболист, выступающий в европейском клубе, мечтает выиграть этот турнир. И, конечно, для фанатов нет ничего прекраснее победы команды в Лиге чемпионов, потому что на клубном уровне это самый важный турнир. Вот почему, как мне кажется, в вечер матча Лиги чемпионов все всегда сходится», – сказал полузащитник.
Также Вальверде спросили об ответном матче между «Реалом» и «Манчестер Сити» (первая игра – 1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.
«В «Реале» нас всегда учили, что нужно бороться до конца, так что у нас есть еще 90 минут», – сказал Феде.
«Мадрид» проведет ответную игру против «Манчестер Сити» в среду, 17 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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