Пеп про 1:1 с «Реалом»: «Это ваши проблемы, если вы ждали от «Ман Сити» 6 голов. «Мадрид» знает ЛЧ лучше других»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Сантьяго Бернабеу Этихад Стэдиум Футбол

Пеп Гвардиола высказался о завышенных ожиданиях от «Манчестер Сити» в матче с «Реалом».

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).

Тренер «горожан» ответил на вопрос о том, что некоторые эксперты и болельщики ожидали разгрома «Мадрида».

«Если вы ждали, что мы приедем сюда и выиграем, забив шесть мячей, то это ваши проблемы. «Мадрид» знает этот турнир лучше других», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью BT Sport.

Ответный матч на «Этихад Стэдиум» пройдет в следующую среду, 17 мая.

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22 комментария

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JENNINGS
6 голов в ворота «Реала» ждали только хейтеры мадридского клуба типа GuruFutbola и Barca_mania.
Настоящие любители футбола, болельщики этих команд и просто нейтральные зрители наслаждались футболом высочайшего уровня
+31
-1
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Edwin_Hubble
Пеп Аршавиола
+21
-1
+20
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Syndycate
6 голов только местные глоры-клоуны ждали)
+15
-3
+12
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Krizex
Почти цитирует классика)
+5
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Gravdaar Iyaad
Думаю, Пеп набрался багатого опыта, играя против Реала с разными командами за все годы своей работы
Мадрид дает почувствовать все прелести и тонкости футбола
Всегда относился к нему с уважением
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ronnych
"Аршавина на вас нет" - добавил Гвардиола
+4
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Raul14
лысый шарлатан правильно все говорит. ЛЧ это турнир Реала)
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Дмитрий Яруллин
Журналист , конечно , Даун тот еще
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зак
Ответ Ман Сити
А кто ждал, даже с Лейпцигом ничья была. Но реал очень трусливо и слабо сыграл, хуже чем Лейпциг и Бавария у себя. И теперь перевес в сторону Сити.
ладно ты там Ливер тролишь, а Реал тут причём?
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Syndycate
Ответ Экспертное мнение
Ну или новоиспеченные фанаты Холанда. Как говорится, при поиске глоров главное самих на себя не выйти.
Так это одни и те же люди по сути)
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Лука Стабровский
тот, кто ждал, что сити уничтожит реал, скорее всего хейтеры реала и они напрочь отказываются принимать величие реал мадрида.
я сам фанат барсы, но надо учесть, что с этим составом в прошлом году реал начиная с 1/8 отправил домой чемпиона франции и англии. а это уровень!
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AnMe
Хорошо скинул ответственность, Пеп.
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Granero-24
Ваши ожидания Ваши проблемы - это в Англии такая поговорка есть чтоли ? Второй раз такое слышу...
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Максим Яблонский
Гвардиола в ЛЧ плей-офф гостевые матчи всегда играет так, низовые игры с минимизацией рисков.
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Пацанчик реальный
Ответ Лука Стабровский
тот, кто ждал, что сити уничтожит реал, скорее всего хейтеры реала и они напрочь отказываются принимать величие реал мадрида. я сам фанат барсы, но надо учесть, что с этим составом в прошлом году реал начиная с 1/8 отправил домой чемпиона франции и англии. а это уровень!
И действующего победителя Лиги чемпионов!
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Vinnipukh Vinni
Ответ Максим Яблонский
Гвардиола в ЛЧ плей-офф гостевые матчи всегда играет так, низовые игры с минимизацией рисков.
Есть такое дело. И это не раз его подводило.
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Эркинбек Апаканов
Ответ JENNINGS
6 голов в ворота «Реала» ждали только хейтеры мадридского клуба типа GuruFutbola и Barca_mania. Настоящие любители футбола, болельщики этих команд и просто нейтральные зрители наслаждались футболом высочайшего уровня
Руни
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Vinnipukh Vinni
Ответ AnMe
Хорошо скинул ответственность, Пеп.
Просто он читал классику )
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