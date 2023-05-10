Пеп про 1:1 с «Реалом»: «Это ваши проблемы, если вы ждали от «Ман Сити» 6 голов. «Мадрид» знает ЛЧ лучше других»

Пеп Гвардиола высказался о завышенных ожиданиях от «Манчестер Сити» в матче с «Реалом».

В первом полуфинальном матче на « » «Реал» и « » сыграли вничью (1:1).

Тренер «горожан» ответил на вопрос о том, что некоторые эксперты и болельщики ожидали разгрома «Мадрида».

«Если вы ждали, что мы приедем сюда и выиграем, забив шесть мячей, то это ваши проблемы. « » знает этот турнир лучше других», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью BT Sport.

Ответный матч на « » пройдет в следующую среду, 17 мая.

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