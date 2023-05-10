Пеп про 1:1 с «Реалом»: «Это ваши проблемы, если вы ждали от «Ман Сити» 6 голов. «Мадрид» знает ЛЧ лучше других»
Пеп Гвардиола высказался о завышенных ожиданиях от «Манчестер Сити» в матче с «Реалом».
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).
Тренер «горожан» ответил на вопрос о том, что некоторые эксперты и болельщики ожидали разгрома «Мадрида».
«Если вы ждали, что мы приедем сюда и выиграем, забив шесть мячей, то это ваши проблемы. «Мадрид» знает этот турнир лучше других», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью BT Sport.
Ответный матч на «Этихад Стэдиум» пройдет в следующую среду, 17 мая.
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Всегда относился к нему с уважением
я сам фанат барсы, но надо учесть, что с этим составом в прошлом году реал начиная с 1/8 отправил домой чемпиона франции и англии. а это уровень!