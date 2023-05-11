Гути о матче «Реал» – «Сити»: «Теперь Анчелотти действует смело, а Пеп обороняется, роли поменялись. Гвардиола просто побоялся сделать замены»

Гути раскритиковал «Манчестер Сити» за невыразительную игру против «Реала».

В первом матче 1/2 финала ЛЧ «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).

«Роли поменялись, теперь Анчелотти действует смело, а Гвардиола обороняется.

Анчелотти выпустил на позиции крайнего защитника, а – на позиции опорника... Винисиус и Бензема оставались высоко, а Родриго иногда подключался.

У « » было меньше возможностей для атаки. Раньше у них было два вингера, которые били сзади, как пушки, а теперь их нет. Приходится подключать , который не является фланговым игроком, поскольку Бернарду более дальновиден и готов к подключениям изнутри.

У «Сити» есть . В Премьер-лиге он убегает от всех, но в Лиге чемпионов я его не заметил – ни с «Реалом», ни с «Баварией». Такова реальность.

Гвардиола побоялся сделать замены, чтобы улучшить команду. Он просто побоялся», – сказал бывший игрок «Реала» в эфире El Chiringuito.

Хитрый Анчелотти, косвенная угроза от Холанда и мощь лично Винисиуса. Тактика полуфинала «Реал» – «Сити»