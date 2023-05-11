Гути о матче «Реал» – «Сити»: «Теперь Анчелотти действует смело, а Пеп обороняется, роли поменялись. Гвардиола просто побоялся сделать замены»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Гути Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Тони Кроос Джек Грилиш Бернарду Силва Эдуардо Камавинга Футбол

Гути раскритиковал «Манчестер Сити» за невыразительную игру против «Реала».

В первом матче 1/2 финала ЛЧ «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).

«Роли поменялись, теперь Анчелотти действует смело, а Гвардиола обороняется.

Анчелотти выпустил Камавинга на позиции крайнего защитника, а Крооса – на позиции опорника... Винисиус и Бензема оставались высоко, а Родриго иногда подключался.

У «Манчестер Сити» было меньше возможностей для атаки. Раньше у них было два вингера, которые били сзади, как пушки, а теперь их нет. Приходится подключать Бернарду Силву, который не является фланговым игроком, поскольку Бернарду более дальновиден и готов к подключениям изнутри.

У «Сити» есть Джек Грилиш. В Премьер-лиге он убегает от всех, но в Лиге чемпионов я его не заметил – ни с «Реалом», ни с «Баварией». Такова реальность.

Гвардиола побоялся сделать замены, чтобы улучшить команду. Он просто побоялся», – сказал бывший игрок «Реала» в эфире El Chiringuito.

Хитрый Анчелотти, косвенная угроза от Холанда и мощь лично Винисиуса. Тактика полуфинала «Реал» – «Сити»

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29 комментариев

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kx9vs4qvvm
Ответ Итачи Учиха
Реал с 3 ударами в створ играл в атаку, а Сити, который до 70 минуты возил Реал, закрылся в автобус? Интересно, какую дурь курит Гути?
А ты куда смотрел? До 70 минуты возил?! Ты сам то, что куришь?
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a.sh.s.
Реал как бы дома сыграл в ничью а не наоборот и ещё Реал пока на Этихаде ни разу не выиграл.
+11
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cukken
Гути, такой Гути, лучше бы детей тренировал. Анализ это не его.
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Извилина Заремы
Ответ RealJon
даа, блин, если вы адекват, и смотрели игру, тогда должны признать, таких дальных ударов от игроков МС даже второсортный вратарь бы лёгкостью отразил. мне кажется игроки МС именно это и добивались. владение ради владении, удари для стата
Дальний удар Родри Зоммер не отразил, например.
Куртуа не отбил удар КДБ.
Дальние удары - тоже часть плана на игру.
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Elessar08
иногда конечно удивляешься таким комментариям. Бернарду оказывается на фланге не умеет играть у него. С Баварией что тогда было. Пеп теперь обороняется, а Анчелотти наседает, хотя по количеству ударов всё наоборот. Цвет формы что ли перепутал. Короче дал джазу Гути.
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Elessar08
Ответ RealJon
даа, блин, если вы адекват, и смотрели игру, тогда должны признать, таких дальных ударов от игроков МС даже второсортный вратарь бы лёгкостью отразил. мне кажется игроки МС именно это и добивались. владение ради владении, удари для стата
ну история про статистику ударов это вопрос интерпретации. да можно говорить об опасности этих ударов, считать хг этих ударов и тд, согласен. Но сам факт, что одна команда бьёт много, а вторая за всю игру наносит 1-2 удара - наверное говорит о ходе матчей, как он протекал, кто выводил своих игроков на ударную позицию и тд. Но а так да, счет на табло, как говорится.
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RealJon
Ответ Elessar08
иногда конечно удивляешься таким комментариям. Бернарду оказывается на фланге не умеет играть у него. С Баварией что тогда было. Пеп теперь обороняется, а Анчелотти наседает, хотя по количеству ударов всё наоборот. Цвет формы что ли перепутал. Короче дал джазу Гути.
даа, блин, если вы адекват, и смотрели игру, тогда должны признать, таких дальных ударов от игроков МС даже второсортный вратарь бы лёгкостью отразил.

мне кажется игроки МС именно это и добивались. владение ради владении, удари для стата
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Aziz Kurmanbekov
Гвардиола не сделал замен, потому что хотел избежать перестрелки в обе стороны, так как при таком сценарии Реал уничтожил бы Сити. У Мадрида игроки банально быстрее. Бернарду и Грилиш это игроки которые могут придержать мяч. Марез и Фоден играют на обострение, есть риск обрезаться и потерять мяч. Гвардиола хотел удержать счет и засушить игру чтобы сыграть в полную силу на Этихаде.
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vova123456
Ответ RealJon
блин, в 2м тайме когда Реал владел мячом без остановки и атаковал, у меня было некая странная чувства что ща пропустим с контра-атаки. думаю, тактика Анчи в первом тайме было лучше, Реал тогда владел игрой, когда МС владел мячом, вообще ничего они не создали
Ты из-за того что болеешь за Реал не можешь нормально воспринимать матч.
Я посмотрел статистику, во втором тайме владение было 54 на 46 в пользу Реала. А у тебя Реал владел мячом без остановки... Также и с голевыми моментами, судя по статистике у Сити были больше моментов в первом тайме, когда они ещё больше владели мячом и давили. А во втором тайме они приутихли. А у тебя опять все наоборот...
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Armin.97
Ответ Итачи Учиха
Реал с 3 ударами в створ играл в атаку, а Сити, который до 70 минуты возил Реал, закрылся в автобус? Интересно, какую дурь курит Гути?
чапман
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<~Inter~>
Пеп в первом матче с Баварией сделал 1 замену и то вынужденную. Тогда тоже испугался Баварию?
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red hikkikomori
Ответ Aziz Kurmanbekov
Гвардиола не сделал замен, потому что хотел избежать перестрелки в обе стороны, так как при таком сценарии Реал уничтожил бы Сити. У Мадрида игроки банально быстрее. Бернарду и Грилиш это игроки которые могут придержать мяч. Марез и Фоден играют на обострение, есть риск обрезаться и потерять мяч. Гвардиола хотел удержать счет и засушить игру чтобы сыграть в полную силу на Этихаде.
Ну так Гути и сказал что Пеп побоялся сделать замены, ты написал причину этого
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MrWillSee
Ответ a.sh.s.
Реал как бы дома сыграл в ничью а не наоборот и ещё Реал пока на Этихаде ни разу не выиграл.
Думаю и 17-ого не выиграет.
Девайте пофантазируем на счет 4:2?)
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AzDark Offical
Ответ vova123456
Ты из-за того что болеешь за Реал не можешь нормально воспринимать матч. Я посмотрел статистику, во втором тайме владение было 54 на 46 в пользу Реала. А у тебя Реал владел мячом без остановки... Также и с голевыми моментами, судя по статистике у Сити были больше моментов в первом тайме, когда они ещё больше владели мячом и давили. А во втором тайме они приутихли. А у тебя опять все наоборот...
Ну ты смотришь статистику, а кто-то матч
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llolishe
Ответ RealJon
блин, в 2м тайме когда Реал владел мячом без остановки и атаковал, у меня было некая странная чувства что ща пропустим с контра-атаки. думаю, тактика Анчи в первом тайме было лучше, Реал тогда владел игрой, когда МС владел мячом, вообще ничего они не создали
Вполне могли дожать Ситю-Аканджа еле на ногах стоял при атаках Реала
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Burel
Ответ cukken
Гути, такой Гути, лучше бы детей тренировал. Анализ это не его.
ну, по меркам зеро-требольных это была очень смелая игра 😂
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зак
Ответ Итачи Учиха
Реал с 3 ударами в створ играл в атаку, а Сити, который до 70 минуты возил Реал, закрылся в автобус? Интересно, какую дурь курит Гути?
сколько раз Сити вошел в штрафную и создал опасный момент? я насчитал один когда Алаба накрыл удар Холланда.
Возмл Реал до 70 минуты?
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sacha2
Что тут непонятного, Пеп играет двумя составами. Один в ЛЧ, а второй в АПЛ, где у его вырос новый, свежий соперник - Арс...
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xDe xDe
Ну так Пеп сам об этом сказал в послематчевом интервью. Если бы рисунок игры поменялся, это пошло бы Реалу только на пользу. Это не трусость, а, скорее, рискованная предосторожность. Рискованная потому, что Сити заметно устали, а тот же Вини, напротив, даже к 90-й минуте бодр и свеж. Перестраховка могла выйти Пепу боком, но он рискнул, и риск оправдал себя.
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London.is.blue
Равная статистика по ударам, контроль мяча за Сити 57%

Преподносят так, будто Сити отскочил🤣

Обычная рабочая ничья, в пользу Сити.
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Ко-ко-джамбо
Теперь на выезде ничья, а в прошлый раз реал победил.
Сити выиграет дома, думаю даже крупно 3-0 или 3-1
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Пако
То, как уверенно сыграл "Реал" удивило. Ведь за 2 дня до 1/2 с МС у него был труднейший финал в Кубке Испании. . Этого фактора не будет 17 мая. Оба соперника будут выглядеть и играть иначе.
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хавбек+
Анчи конечно удивил смелым стартом, 4-4-2 скорее всего не упустили преимущество
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llolishe
Трусливый футбол Пепа это классика
Пеп 5 раз подряд проиграл ТТХ в гостях-и его тиктокеры называют гением атакующего футбола пхахаха
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RealJon
блин, в 2м тайме когда Реал владел мячом без остановки и атаковал, у меня было некая странная чувства что ща пропустим с контра-атаки.

думаю, тактика Анчи в первом тайме было лучше, Реал тогда владел игрой, когда МС владел мячом, вообще ничего они не создали
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