Гути о матче «Реал» – «Сити»: «Теперь Анчелотти действует смело, а Пеп обороняется, роли поменялись. Гвардиола просто побоялся сделать замены»
Гути раскритиковал «Манчестер Сити» за невыразительную игру против «Реала».
В первом матче 1/2 финала ЛЧ «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).
«Роли поменялись, теперь Анчелотти действует смело, а Гвардиола обороняется.
Анчелотти выпустил Камавинга на позиции крайнего защитника, а Крооса – на позиции опорника... Винисиус и Бензема оставались высоко, а Родриго иногда подключался.
У «Манчестер Сити» было меньше возможностей для атаки. Раньше у них было два вингера, которые били сзади, как пушки, а теперь их нет. Приходится подключать Бернарду Силву, который не является фланговым игроком, поскольку Бернарду более дальновиден и готов к подключениям изнутри.
У «Сити» есть Джек Грилиш. В Премьер-лиге он убегает от всех, но в Лиге чемпионов я его не заметил – ни с «Реалом», ни с «Баварией». Такова реальность.
Гвардиола побоялся сделать замены, чтобы улучшить команду. Он просто побоялся», – сказал бывший игрок «Реала» в эфире El Chiringuito.
Хитрый Анчелотти, косвенная угроза от Холанда и мощь лично Винисиуса. Тактика полуфинала «Реал» – «Сити»
Куртуа не отбил удар КДБ.
Дальние удары - тоже часть плана на игру.
мне кажется игроки МС именно это и добивались. владение ради владении, удари для стата
Я посмотрел статистику, во втором тайме владение было 54 на 46 в пользу Реала. А у тебя Реал владел мячом без остановки... Также и с голевыми моментами, судя по статистике у Сити были больше моментов в первом тайме, когда они ещё больше владели мячом и давили. А во втором тайме они приутихли. А у тебя опять все наоборот...
Девайте пофантазируем на счет 4:2?)
Возмл Реал до 70 минуты?
Преподносят так, будто Сити отскочил🤣
Обычная рабочая ничья, в пользу Сити.
Сити выиграет дома, думаю даже крупно 3-0 или 3-1
Пеп 5 раз подряд проиграл ТТХ в гостях-и его тиктокеры называют гением атакующего футбола пхахаха
думаю, тактика Анчи в первом тайме было лучше, Реал тогда владел игрой, когда МС владел мячом, вообще ничего они не создали