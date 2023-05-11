Агуэро о «Реале»: «Они тренируются только ради ЛЧ, кажется. Игроки превращаются в персонажей Dragon Ball Z, это безумие»

Серхио Агуэро выразил удивление игрой «Реала» в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

«Не понимаю, что происходит с « » в Лиге чемпионов. Кажется, что они тренируются только ради нее.

Вы смотрите на их игру в и думаете: «Как они могут так играть?» Но затем в Лиге чемпионов игроки превращаются в персонажей из Dragon Ball Z (аниме, основанное на одноименной манге – Sports.ru). Это безумие» – сказал бывший форвард « ».

Пеп про 1:1 с «Реалом»: «Это ваши проблемы, если вы ждали от «Ман Сити» 6 голов. «Мадрид» знает ЛЧ лучше других»