Агуэро о «Реале»: «Они тренируются только ради ЛЧ, кажется. Игроки превращаются в персонажей Dragon Ball Z, это безумие»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Серхио Агуэро Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Серхио Агуэро выразил удивление игрой «Реала» в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

«Не понимаю, что происходит с «Мадридом» в Лиге чемпионов. Кажется, что они тренируются только ради нее.

Вы смотрите на их игру в Ла Лиге и думаете: «Как они могут так играть?» Но затем в Лиге чемпионов игроки превращаются в персонажей из Dragon Ball Z (аниме, основанное на одноименной манге – Sports.ru). Это безумие» – сказал бывший форвард «Манчестер Сити».

Пеп про 1:1 с «Реалом»: «Это ваши проблемы, если вы ждали от «Ман Сити» 6 голов. «Мадрид» знает ЛЧ лучше других»

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27 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Когда они играют в ЛЧ, сразу же превращаются в войско железных солдат. Других слов у меня нет
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andregalkin
Отсылки, которые мы заслужили
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Амирджон Рахимов
Наконец то у него есть нормальные комментарии
+12
-5
+7
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jonnysilverhand01
Вот откуда эта буква … оказывается в Геленджике, сразу после аквадискотеки … Путин смотрит аниме
+4
-1
+3
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Тимофей Кушнир
В Ла лиге Реал – это солдаты, а в ЛЧ превращаются в элитный спецназ отряд. Такое ощущение, что они душу за эти кубки отдают.
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XavIniesta2008-2015
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Когда они играют в ЛЧ, сразу же превращаются в войско железных солдат. Других слов у меня нет
Войско железных солдат...Где-то я это уже слышал
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Burel
Ответ Алексей Елистратов
Когда у Реала нашивки ЛЧ с количеством побед меняются каждый год, болельщикам Барселоны остается только говорить, что они с легкостью обыгрывают всех по 1-0 в Ла Лиге.
Потому что в коротком турнире прокатывает такая игра автобусом и за счет индивидуального мастерства звезд и судей.
На длинной дистанции реал летит 14 очков даже разобранной Барсе, потому что играть первым номером не умеет
+14
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Иван Петров
Ответ AmanEsen
Шутки шутками, но на лицо явное пренебрежение статусом. То есть мы видим, что Реал может так играть, но не играет. Почему? Потому что не выкладываются.
Потому что те навыки которые нужны для собирания очков с более слабыми соперниками и игра с равными соперниками это разные навыки.
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Arthas M
Чёт вспомнилась реакция Агуэро на камбек Реала с МС в прошлом году,на Ютубе есть видео, видимо не привык к сюрпризам от Реала)
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Максим Новиков
В этом сезоне все максимально просто. Вторую часть сезона в ла лиге реал играет спустя рукава. А в лч выкладывается на 101%
+1
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AlexZhano__
Нууу, это логично! Что престижнее выиграть - национальный чемпионат или турнир лучших европейских команд?
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Махмуд Адылов
Просто в ЛЧ премиашки двойные тройные
с Аршавин А. С.
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XavIniesta2008-2015
Dragon Ball ZOV
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Savarona25
Стоит посмотреть на состав Реала чтобы понять - набор игроков крайне ограничен особенно в условиях травм и дисквалификаций. Поэтому на длинной дистанции возможны сбои. Давно назрела необходимость избавиться от многолетнего балласта вроде Азара и Мариано и усилить конкуренцию на ряде позиций.
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дамир дугаров
Акацуки в расцвете
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Kuryanin
Точнее, Dragon cojones Z
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Юрий Антонович
ЛЧ - это вотчина Реала,чему он удивляется.
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JENNINGS
Лига Чемпионов - это стихия мадридского «Реала», а еврокубковые ночи на «Сантьяго Бернабеу» навсегда вошли в историю!
Это что-то с чем-то, просто до мурашек!
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AIBOLIT66
Ничего не понял, да ладно...Если Сити дома выиграет, видимо ничего не пойму окончательно.
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