Агуэро о «Реале»: «Они тренируются только ради ЛЧ, кажется. Игроки превращаются в персонажей Dragon Ball Z, это безумие»
Серхио Агуэро выразил удивление игрой «Реала» в Лиге чемпионов.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
«Не понимаю, что происходит с «Мадридом» в Лиге чемпионов. Кажется, что они тренируются только ради нее.
Вы смотрите на их игру в Ла Лиге и думаете: «Как они могут так играть?» Но затем в Лиге чемпионов игроки превращаются в персонажей из Dragon Ball Z (аниме, основанное на одноименной манге – Sports.ru). Это безумие» – сказал бывший форвард «Манчестер Сити».
Пеп про 1:1 с «Реалом»: «Это ваши проблемы, если вы ждали от «Ман Сити» 6 голов. «Мадрид» знает ЛЧ лучше других»
На длинной дистанции реал летит 14 очков даже разобранной Барсе, потому что играть первым номером не умеет
с Аршавин А. С.
Это что-то с чем-то, просто до мурашек!