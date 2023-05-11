Тебас о «Реал» – «Ман Сити»: «Суперматч, «Мадрид» заслуживал большего. Но он сокрушителен на выезде в ЛЧ»

Хавьер Тебас поделился впечатлениями от матча «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Берннабеу» мадридский «Реал» и « » сыграли вничью (1:1).

«Суперматч, очень интересный и определенно такой, как мы ожидали.

Думаю, «Мадрид» заслуживал большего, но в этих соревнованиях важно не просто играть лучше в одном матче.

« » показал, что в выездных матчах Лиги чемпионов он сокрушителен. Будем готовиться к игре в Манчестере», – сказал президент .

Ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» пройдет в следующую среду, 17 мая.