Тебас о «Реал» – «Ман Сити»: «Суперматч, «Мадрид» заслуживал большего. Но он сокрушителен на выезде в ЛЧ»
Хавьер Тебас поделился впечатлениями от матча «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Берннабеу» мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).
«Суперматч, очень интересный и определенно такой, как мы ожидали.
Думаю, «Мадрид» заслуживал большего, но в этих соревнованиях важно не просто играть лучше в одном матче.
«Мадрид» показал, что в выездных матчах Лиги чемпионов он сокрушителен. Будем готовиться к игре в Манчестере», – сказал президент Ла Лиги.
Ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» пройдет в следующую среду, 17 мая.
Последняя ничья Сити дома была в том году. Только 2 матча на Этихаде в этом сезоне во всех турнирах не закончились победой.
Забавно, как Тебас ассоциирует себя (Примеру) с Мадридом. Понимает, что сейчас Мадрид единственное светлое пятно которое в этом розыгрыше снова играет в плэй-офф исключительно против клубов АПЛ. Но если он так и дальше будет вставлять палки в колеса другим клубам Примеры, мешать регистрировать новых игроков, плохо работать с привлечением спонсоров и общего роста дохода лиги, то Примера может не только отстать от АПЛ на несколько световых лет, но и пропустит вперед другие лиги, которые постепенно начинают дышать в спину. Отвратительный президент.