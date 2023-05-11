Тебас о «Реал» – «Ман Сити»: «Суперматч, «Мадрид» заслуживал большего. Но он сокрушителен на выезде в ЛЧ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас поделился впечатлениями от матча «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Берннабеу» мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).

«Суперматч, очень интересный и определенно такой, как мы ожидали.

Думаю, «Мадрид» заслуживал большего, но в этих соревнованиях важно не просто играть лучше в одном матче.

«Мадрид» показал, что в выездных матчах Лиги чемпионов он сокрушителен. Будем готовиться к игре в Манчестере», – сказал президент Ла Лиги.

Ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» пройдет в следующую среду, 17 мая.

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15 комментариев

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CHELSEA_2008
Не знаю насколько Мадрид сокрушителен в гостях но знаю что Сити не проигрывает 21 матч во всех турнирах и дома зачастую укатывает всех с крупным счётом. При этом Реал никогда не побеждал у Сити в гостях, хотя было 4 попытки в ЛЧ. Думаю шансы 70/30 в пользу Сити.
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Итачи Учиха
Подлиза Мадрида на месте
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Ман Сити
Сокрушителен так что никогда в Манчестере не побеждал. Лейпцигу слил, могли и крупнее если бы не левая пенка в конце, от поражения Шахтера отскочили тоже в конце.
Последняя ничья Сити дома была в том году. Только 2 матча на Этихаде в этом сезоне во всех турнирах не закончились победой.
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Burel
Ответ Итачи Учиха
Подлиза Мадрида на месте
да, горит у них нехило от минус 14
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Vlad
Ответ Нефанатик
Этот человек вызывает не меньше отвращения чем секта бчк на этом сайте
Причём тут бчк. Никто же про мчк плохого не говорил. Тут речь об этом идиоте и приспешнике пройдохи и прохиндея.
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Barca_mania
Спалился, хотя и так было всё ясно)
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Андрей Хенто
Да, на выезде команда играет лучше в этом сезоне и это факт, но с такой сильной командой, как Сити Мадрид еще не встречался в этом сезоне.

Забавно, как Тебас ассоциирует себя (Примеру) с Мадридом. Понимает, что сейчас Мадрид единственное светлое пятно которое в этом розыгрыше снова играет в плэй-офф исключительно против клубов АПЛ. Но если он так и дальше будет вставлять палки в колеса другим клубам Примеры, мешать регистрировать новых игроков, плохо работать с привлечением спонсоров и общего роста дохода лиги, то Примера может не только отстать от АПЛ на несколько световых лет, но и пропустит вперед другие лиги, которые постепенно начинают дышать в спину. Отвратительный президент.
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ДЖИН
Готовься жаба, готовься кабинет. Тебя раздавят.
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Mario14
Сити их сокрушит!
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Tristan...
Ключевой момент «Будем готовиться» , «будем». Заметили?)
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Tristan...
Не было суперигры вчера. Прошлогодние матчи были интереснее по содержанию
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Burel
сокрушительный автобус ? Это что-то новенькое
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Burel
Ответ Barca_mania
Спалился, хотя и так было всё ясно)
уже предвкушает похвалу от своего хозяина переса
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