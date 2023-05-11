Глава Ла Лиги заявил, что уход Серджи Бускетса поможет возвращению Лионеля Месси в «Барсу».

«Уход Бускетса – это начало пути к возвращению Месси. Но до конца пути им еще предстоит пройти много метров.

Не я дам «Барсе» разрешение, это зависит от [выполнения клубом условий] экономического контроля», – сказал в эфире COPE.

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