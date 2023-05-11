Глава Ла Лиги Тебас: «Уход Бускетса – начало пути к возвращению Месси. Но «Барсе» еще предстоит много пройти»
Глава Ла Лиги заявил, что уход Серджи Бускетса поможет возвращению Лионеля Месси в «Барсу».
«Уход Бускетса – это начало пути к возвращению Месси. Но до конца пути им еще предстоит пройти много метров.
Не я дам «Барсе» разрешение, это зависит от [выполнения клубом условий] экономического контроля», – сказал Хавьер Тебас в эфире COPE.
Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)
Такова суть клубного фанатизма, не важно какой клуб.
Я писал про это 2-3 раза. Минусы. Бессмысленно...
Лично мне интересней, чтобы арги защитили титул Копа Америка... И тут ПСЖ выглядит предпочтительней пусть его и освистывают дураки парижские... Уж не в пустыню ему на старость футбольную переходить. Там реально тоска.