Глава Ла Лиги Тебас: «Уход Бускетса – начало пути к возвращению Месси. Но «Барсе» еще предстоит много пройти»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Серджи Бускетс Футбол

Глава Ла Лиги заявил, что уход Серджи Бускетса поможет возвращению Лионеля Месси в «Барсу».

«Уход Бускетса – это начало пути к возвращению Месси. Но до конца пути им еще предстоит пройти много метров.

Не я дам «Барсе» разрешение, это зависит от [выполнения клубом условий] экономического контроля», – сказал Хавьер Тебас в эфире COPE.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта

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17 комментариев

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ДЖИН
Вы тока представьте насколько власть узурпирована Тебасом фанатом Мадрида.)))))
+21
-7
+14
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Bashibuzuck
Ждем сериал "Возвращение Месси" от Нетфликс, в главной роли Майкл Бакари Джордан😳😁
+7
-1
+6
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Altim
Путин тоже говорит "Обращайтесь в суд, не я это решаю"...
+7
-1
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Радость Ди Мария
Ответ Александр Северный
перейдёт в Барселону на копейки, а потом вновь начнёт приезжать в сборную инородным телом. и это в 36 лет. потому как вновь придётся тянуть этот ржавый обоз на себе. я поражаюсь с фан. арга и Барселоны, не ужели вы считаете что Месси это аслуживает
Я поклонник таланта Месси, не фанат. Он живой человек со своими тараканами. А фанаты бчк канеш хотят его возврат в Барселону. Им фиолетово что с ним произойдёт.
Такова суть клубного фанатизма, не важно какой клуб.
Я писал про это 2-3 раза. Минусы. Бессмысленно...
Лично мне интересней, чтобы арги защитили титул Копа Америка... И тут ПСЖ выглядит предпочтительней пусть его и освистывают дураки парижские... Уж не в пустыню ему на старость футбольную переходить. Там реально тоска.
+6
-1
+5
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Радость Ди Мария
Я вообще не понимаю как можно было назначить ярого мадридисту главой Ла Лиги. Должен быть чел от Севильи, Валенсии, Сосьедада и т.п.
+2
-1
+1
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marshalericsson1357
Можно уже начало пути ухода Тебаса с поста как-то инициировать?
+1
-1
0
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SaH4r.
Ответ ten Hag
Опорника на предопорника поменяют ;)
не актуально
+3
-3
0
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alisa dvoikina
Ответ Роман
Бускетс на выход. Кто следующий? Всё ради того чтобы вернуть Месси.
Альба тоже может неплохо разгрузить зарплатную ведомость
0
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