Маскерано о критике Месси в «ПСЖ»: «Жаль этот клуб. Вместо того, чтобы наслаждаться таким игроком, они оскорбляют его. Лео не заслуживает такого обращения»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Хавьер Маскерано Футбол

Хавьер Маскерано осудил отношение к Лионелю Месси во Франции.

Ранее ультрас «ПСЖ» устроили акцию протеста, на которой призвали Лионеля Месси и ряд других игроков покинуть команду, а клуб отстранил аргентинца за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

«Это странно. Я думаю, что если и есть кто-то, кто в плане профессионализма не заслуживает такого обращения, так это он.

Жаль, что вместо того, чтобы наслаждаться таким игроком, как Лео, они отрекаются от него, оскорбляют его, а не используют в своих интересах. Жаль этот клуб», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Аргентины.

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

Похоже, Месси и правда близок к Саудовской Аравии. Но его жена туда не хочет

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42 комментария

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Газонокосильщик Хави
А он за ящик апельсинов играет? Сколько сказок рассказывал при переходе. Первый сезон на баяне играл, что кулес считали обводки и предпасы. Во втором сезоне исправился громя клермоны и аяччо, но как обычно в важных матчах чтит традиции и испаряется.
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Екн Лор
Поняли, фанаты ПСЖ.
Наслаждайтесь 1/8!
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хавбек+
пожалуй, парижане сами разберутся, без советов из-за океана
+21
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jonnysilverhand01
Ага, жаль эти два года и зелень, которые ПСЖ потратил на пешехода, который привык к тепличным условиям, а здесь теплица оказалась слабенькая …
+32
-28
+4
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Muhammad Juraev
Ответ jonnysilverhand01
Ага, жаль эти два года и зелень, которые ПСЖ потратил на пешехода, который привык к тепличным условиям, а здесь теплица оказалась слабенькая …
Какая зелень?!
Там Мбаппе и Неймар больше получают, но по гол+пас лучший Месси!
Они получили Месси бесплатно!
Что он ещё должен сделать?
Как хвалить так лучший у них Мбаппе, надо тащить, то все хотят, чтобы один Месси тащил!
Вы бы на своего кумира обратили внимание, который за 200млн зелени очередной клуб разваливает!
Месси хоть чемпионат выиграет, а этот всё проиграл любительским клубам, которых таджикский Истиклол унижал!
+16
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Фут.Боль
Да вроде помирились уже. Маскерано, видимо, не предупредили ещё.
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jonnysilverhand01
Ответ Muhammad Juraev
Какая зелень?! Там Мбаппе и Неймар больше получают, но по гол+пас лучший Месси! Они получили Месси бесплатно! Что он ещё должен сделать? Как хвалить так лучший у них Мбаппе, надо тащить, то все хотят, чтобы один Месси тащил! Вы бы на своего кумира обратили внимание, который за 200млн зелени очередной клуб разваливает! Месси хоть чемпионат выиграет, а этот всё проиграл любительским клубам, которых таджикский Истиклол унижал!
Вызывай пожарных …
+12
-10
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koshaus
Ответ Kien_6
Те кто недоволен Месси , хочу спросить , а называть его сын шл*хи по-вашему это нормально?
Если называют, значит для них это нормально. Если бы считали ненормальным, не назвали бы. Очки розовые сними. Люди все разные.
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Тимур Амонов
Ответ Газонокосильщик Хави
А он за ящик апельсинов играет? Сколько сказок рассказывал при переходе. Первый сезон на баяне играл, что кулес считали обводки и предпасы. Во втором сезоне исправился громя клермоны и аяччо, но как обычно в важных матчах чтит традиции и испаряется.
Полностью согласен, ведь он не лучший по гол+пас в команде, хотя погодите…
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Muhammad Juraev
Ответ Пенс
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Комплексы у тебя 🤡 раз выдал такой кринж)
Ты считаешь, что они чемпионат проиграли случайно, но не считаешь, что в финал ЛЧ 1 раз вышли случайно 😂
🤡 научись уже писать, школьник)
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Goofts
Отношение фанатов ПСЖ, просто отвратительное. Они хотят чтобы Месси в соло выйграл им все, что они хотят.
Ну так он и старается, лучшим был на поле с баварией, но критика, только в сторону Месси
+4
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Кузя Гитарист
Ответ Muhammad Juraev
Какая зелень?! Там Мбаппе и Неймар больше получают, но по гол+пас лучший Месси! Они получили Месси бесплатно! Что он ещё должен сделать? Как хвалить так лучший у них Мбаппе, надо тащить, то все хотят, чтобы один Месси тащил! Вы бы на своего кумира обратили внимание, который за 200млн зелени очередной клуб разваливает! Месси хоть чемпионат выиграет, а этот всё проиграл любительским клубам, которых таджикский Истиклол унижал!
Да что же ты такое несёшь ?
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Пенс
Ответ Muhammad Juraev
Вроде до прихода Месси проиграли чемпионат Лиллю, вылетели из ЛЧ, но на дне оказались сейчас 😂 Как там Аль Наср, который был на 1 месте, который 200млн "зе бесту" дают?)
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distress of ignorance
Вызовите мухамаду пожарных кто-нибудь. Я не могу, он меня заблочил)
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Пенс
Ответ Muhammad Juraev
Комплексы у тебя 🤡 раз выдал такой кринж) Ты считаешь, что они чемпионат проиграли случайно, но не считаешь, что в финал ЛЧ 1 раз вышли случайно 😂 🤡 научись уже писать, школьник)
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Пенс
Ответ Muhammad Juraev
Так и знал, что ты не ответишь на мой вопрос) Я привёл пример, так ответь на вопрос) Означает ли это то ,что кринж развалил уже 3 клуба?)
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GerbertS
Ответ VERBLYUD
Так он лучший игрок команды в сезоне, играет лучше всех.
да ладно, а мбаппе? с 45 голевыми действиями в сезоне?
объективно, лео шел туда за бабками и не особо напрягаться, чтобы нормально выступить на чм. что он и сделал.
но фаны псж имеют полное право его хейтить и по делу.
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AnMe
Ответ AnMe
У Лео матчей меньше и голевых больше. Как раз таки он лучший игрок команды ПСЖ который и создает моменты и забивает с таким стилем, хотя это уровень не очень для игрока с таким именем. А так да, команда в общем такое себе. Ни химии, ни норм коллектива, ни игры нормальной в целом.
А как заминусовали мамнины хейтеры :) ох уж эти скрытые фанатки
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кто-то
Ответ GerbertS
оскорбляют его тем, что ждут от него игры в футбол, а не подготовки к чм плавно перетекающей в отпуск за хорошие бабки? )
А он в футбол не играет? И кто дал право его оскорблять?
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кто-то
Ответ GerbertS
да ладно, а мбаппе? с 45 голевыми действиями в сезоне? объективно, лео шел туда за бабками и не особо напрягаться, чтобы нормально выступить на чм. что он и сделал. но фаны псж имеют полное право его хейтить и по делу.
Месси лучший по г+п. Объективно, все идут туда за бабками
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кто-то
Ответ Газонокосильщик Хави
А он за ящик апельсинов играет? Сколько сказок рассказывал при переходе. Первый сезон на баяне играл, что кулес считали обводки и предпасы. Во втором сезоне исправился громя клермоны и аяччо, но как обычно в важных матчах чтит традиции и испаряется.
«Испаряется», испарился весь Париж
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Газонокосильщик Хави
Ответ кто-то
«Испаряется», испарился весь Париж
Так он же самый лучший на планете и за всю историю футбола, если верить словам мессибоев
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кто-то
Ответ Штаны Габора Кирая
Вот так, да, а как вы хотели? Из ЛЧ опять в 1/8 вылетели, кубок не взяли, чемпионат до сих пор не выигран, но фанаты всё равно обязаны наслаждаться Ленкой и её предголевыми заходами на поле.
А это он один всё брать должен? Лучший по г+п, думаю, этого достаточно
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RealJon
ну Маскерано, в ЛЧ не часто указывают аж 6 11- метровых в плей оффах. нужно и играть и приносить пользу хоть какой то
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