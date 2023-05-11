Маскерано о критике Месси в «ПСЖ»: «Жаль этот клуб. Вместо того, чтобы наслаждаться таким игроком, они оскорбляют его. Лео не заслуживает такого обращения»
Хавьер Маскерано осудил отношение к Лионелю Месси во Франции.
Ранее ультрас «ПСЖ» устроили акцию протеста, на которой призвали Лионеля Месси и ряд других игроков покинуть команду, а клуб отстранил аргентинца за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
«Это странно. Я думаю, что если и есть кто-то, кто в плане профессионализма не заслуживает такого обращения, так это он.
Жаль, что вместо того, чтобы наслаждаться таким игроком, как Лео, они отрекаются от него, оскорбляют его, а не используют в своих интересах. Жаль этот клуб», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Аргентины.
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Похоже, Месси и правда близок к Саудовской Аравии. Но его жена туда не хочет
Наслаждайтесь 1/8!
Там Мбаппе и Неймар больше получают, но по гол+пас лучший Месси!
Они получили Месси бесплатно!
Что он ещё должен сделать?
Как хвалить так лучший у них Мбаппе, надо тащить, то все хотят, чтобы один Месси тащил!
Вы бы на своего кумира обратили внимание, который за 200млн зелени очередной клуб разваливает!
Месси хоть чемпионат выиграет, а этот всё проиграл любительским клубам, которых таджикский Истиклол унижал!
Ты считаешь, что они чемпионат проиграли случайно, но не считаешь, что в финал ЛЧ 1 раз вышли случайно 😂
🤡 научись уже писать, школьник)
Ну так он и старается, лучшим был на поле с баварией, но критика, только в сторону Месси
объективно, лео шел туда за бабками и не особо напрягаться, чтобы нормально выступить на чм. что он и сделал.
но фаны псж имеют полное право его хейтить и по делу.