Маскерано о критике Месси в «ПСЖ»: «Жаль этот клуб. Вместо того, чтобы наслаждаться таким игроком, они оскорбляют его. Лео не заслуживает такого обращения»

Хавьер Маскерано осудил отношение к Лионелю Месси во Франции.

Ранее ультрас «ПСЖ» устроили акцию протеста, на которой призвали и ряд других игроков покинуть команду, а клуб отстранил аргентинца за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

«Это странно. Я думаю, что если и есть кто-то, кто в плане профессионализма не заслуживает такого обращения, так это он.

Жаль, что вместо того, чтобы наслаждаться таким игроком, как Лео, они отрекаются от него, оскорбляют его, а не используют в своих интересах. Жаль этот клуб», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Аргентины.

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