Ультрас «ПСЖ» временно отказались от поддержки клуба после конфликта с руководством: «Мы не пойдем на компромисс в отношении наших свобод»
Фанаты «ПСЖ» временно отказались от поддержки клуба из-за конфликта с руководством.
Напомним, 3 мая болельщики парижан собрались у административного здания чемпионов Франции и начали требовать ухода из клуба Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и других игроков, а также президента Нассера Аль-Хелайфи. Они также скандировали оскорбительные кричалки.
7 мая «ПСЖ» заблокировал 450 ультрас билеты на игру с «Труа» (3:1) после протестов у офиса клуба и дома Неймара.
Как сообщает Get French Football News, напряженность между ультрас «Пари Сен-Жермен» и руководством продолжает расти. Во вторник лидеры Collectif Ultras Paris встретились с боссами «ПСЖ».
Сегодня ультрас сообщили, что приостанавливают всю деятельность до дальнейшего уведомления, включая поддержку первой команды, а также женской и гандбольной команд.
В заявлении CUP указано, что они считают ситуацию «очень серьезной»: «Мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод».
Фанаты заявили, что ждут реакции от клуба и желают успеха всем командам «ПСЖ» в конце сезона.
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В чем суть их требований? Пусть вернут себе ламповый ПСЖ, который всегда лежал под Лионом и Марселем, а о выходе из группы только мечтал
Без этих 450 ультрасов шейхи обанкротятся через 2-3 недели
Свобода - это не анархия.
Свобода - понимание границ допустимого.