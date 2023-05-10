Ультрас «ПСЖ» временно отказались от поддержки клуба после конфликта с руководством: «Мы не пойдем на компромисс в отношении наших свобод»

Фанаты «ПСЖ» временно отказались от поддержки клуба из-за конфликта с руководством.

Напомним, 3 мая болельщики парижан собрались у административного здания чемпионов Франции и начали требовать ухода из клуба Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и других игроков, а также президента . Они также скандировали оскорбительные кричалки.

7 мая «ПСЖ» заблокировал 450 ультрас билеты на игру с «Труа» (3:1) после протестов у офиса клуба и дома Неймара.

Как сообщает Get French Football News, напряженность между ультрас « » и руководством продолжает расти. Во вторник лидеры Collectif Ultras Paris встретились с боссами «ПСЖ».

Сегодня ультрас сообщили, что приостанавливают всю деятельность до дальнейшего уведомления, включая поддержку первой команды, а также женской и гандбольной команд.

В заявлении CUP указано, что они считают ситуацию «очень серьезной»: «Мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод».

Фанаты заявили, что ждут реакции от клуба и желают успеха всем командам «ПСЖ» в конце сезона.

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства