Ультрас «ПСЖ» временно отказались от поддержки клуба после конфликта с руководством: «Мы не пойдем на компромисс в отношении наших свобод»

Теги ПСЖ лига 1 Франция женский футбол болельщики Нассер Аль-Хелайфи ПСЖ Футбол

Фанаты «ПСЖ» временно отказались от поддержки клуба из-за конфликта с руководством.

Напомним, 3 мая болельщики парижан собрались у административного здания чемпионов Франции и начали требовать ухода из клуба Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и других игроков, а также президента Нассера Аль-Хелайфи. Они также скандировали оскорбительные кричалки.

7 мая «ПСЖ» заблокировал 450 ультрас билеты на игру с «Труа» (3:1) после протестов у офиса клуба и дома Неймара.

Как сообщает Get French Football News, напряженность между ультрас «Пари Сен-Жермен» и руководством продолжает расти. Во вторник лидеры Collectif Ultras Paris встретились с боссами «ПСЖ».

Сегодня ультрас сообщили, что приостанавливают всю деятельность до дальнейшего уведомления, включая поддержку первой команды, а также женской и гандбольной команд.

В заявлении CUP указано, что они считают ситуацию «очень серьезной»: «Мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод».

Фанаты заявили, что ждут реакции от клуба и желают успеха всем командам «ПСЖ» в конце сезона.

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

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35 комментариев

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hompos
топ 5 предательств в аниме
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Mihail0910
Ну так и ##### к себе в Алжир, Морокко и т.д
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Газонокосильщик Хави
Ответ Mihail0910
Ну так и ##### к себе в Алжир, Морокко и т.д
Это как один политик во Франции сказал, они не хотят у себя в Алжире построить Францию и условия жизни такие же как во Франции, а хотят построить Алжир во Франции. Как бы это не звучало, но это применимо ко всем странам, в которую идет миграция.
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Джиза
Нет на них питерского Медведева. Разыграли бы Ладу, посадили бы барабанщиков на их места. Учитывать мнение болельщиков - только подумать! Дикая Европа.
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Russ Ivan
Зажрались ребята...
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Зафар Мусаев
Я от одного не понимаю. На кой х эти ультрас нужны? Послать подальше надо и всё
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Muhammad Juraev
Ответ Бестрофейник 19/20
Молодцы! По-настоящему переживают за клуб. Не хотят видеть пешеходов в составе. В отличии от болельщиков Барселоны, которые за любые поражения продолжали боготворить Месси, болельщики ПСЖ оказались адекватными!
У "пешехода" в этом сезоне 3 трофея)
Как там дела у короля верблюдов в любительской лиге?)
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Zashitnik Deduri
Шейхи: "Франция наша, мы ее купили..."
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FC.Barcelona
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Сливаются в ЛЧ? Вам ли говорить об этом.
Конечно нам, у ПСЖ ноль кубков за всю историю
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FC.Barcelona
Ответ Злобный Конь
7 мая «ПСЖ» заблокировал 450 ультрас билеты на игру с «Труа» (3:1) после протестов у офиса клуба и дома Неймара. Правильно протестуют! Пусть "ПСЖ" заблокирует зарплатные карты у игроков, когда в следующий раз сольются в ЛЧ!
Сливаются в ЛЧ все, победитель турнира только один, с чего вдруг именно ПСЖ должен выигрывать? Если бы они у дома Мбаппе протестовали, то может было бы и правильно, а так пришли к Неймару, который уже месяц не играет из-за травмы.
В чем суть их требований? Пусть вернут себе ламповый ПСЖ, который всегда лежал под Лионом и Марселем, а о выходе из группы только мечтал
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Тюменец
Ответ Ronny92
Почему тогда в "москова" ары, маги и прочие бородачи суются?)
Потому, что в москова сидят всякие пескова
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d_milan
Ответ savik-A.M.
Краснодар ( Екатеринослав) построен казаками при Екатерине , что то не помню что бы арабы с Магриба что то возводили на территории Франции
Про адыгов,что-то хоть читал
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savik-A.M.
Ответ Мурад Салманов
Вот так бы в России если против ФАН АЙДИ шли)
Ну и где разница ?
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A K
Напугали ежа голой Ж
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Nick Black
А что плохого если на матчах не будет ультрас?
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Flavius
Ой беда!
Без этих 450 ультрасов шейхи обанкротятся через 2-3 недели
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Тюменец
Просто интересно, что останется у них (у ПСЖ), если все эти личности покинут клуб? Гальтье и… долги?))
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хамлохам
Они любят не команду, а себя.
Свобода - это не анархия.
Свобода - понимание границ допустимого.
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Эразм
Ох уж эта свобода по-французски...
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Мурад Салманов
Вот так бы в России если против ФАН АЙДИ шли)
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