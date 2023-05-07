«ПСЖ» заблокировал 450 ультрас билеты на игру с «Труа» после протестов у офиса клуба и дома Неймара

«ПСЖ» ограничил ряду фанатов возможность посетить матч с «Труа» после протестов.

3 мая болельщики собрались у административного здания чемпионов Франции и начали требовать ухода из клуба Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и других игроков, а также президента Нассера Аль-Хелайфи. Они также скандировали оскорбительные кричалки.

Часть ультрас отправилась к дому бразильского форварда и призвала его уходить.

Как передает RMC Sport, из 900 фанатов, которые собирались на выездную игру с « » в 34-м туре Лиги 1, 450 – это представители Collectif Ultras Paris, которые участвовали в протестах. Клуб принял решение заблокировать их билеты, считая, что они вели себя крайне неуважительно.

«ПСЖ» сыграет с «Труа» 7 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд