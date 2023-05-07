«ПСЖ» заблокировал 450 ультрас билеты на игру с «Труа» после протестов у офиса клуба и дома Неймара

Теги ПСЖ Труа Лионель Месси лига 1 Франция происшествия болельщики Неймар Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи Футбол

«ПСЖ» ограничил ряду фанатов возможность посетить матч с «Труа» после протестов.

3 мая болельщики собрались у административного здания чемпионов Франции и начали требовать ухода из клуба Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и других игроков, а также президента Нассера Аль-Хелайфи. Они также скандировали оскорбительные кричалки.

Часть ультрас отправилась к дому бразильского форварда и призвала его уходить.

Как передает RMC Sport, из 900 фанатов, которые собирались на выездную игру с «Труа» в 34-м туре Лиги 1, 450 – это представители Collectif Ultras Paris, которые участвовали в протестах. Клуб принял решение заблокировать их билеты, считая, что они вели себя крайне неуважительно.

«ПСЖ» сыграет с «Труа» 7 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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23 комментария

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Pb-SE
Так и до фанайди недалеко.
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Emma Nevskaia
Ответ Velirpa
болельщики ПСЖ имеют яйца.
но не мозги 😅
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ХавиГави_Паратрупер
Ну, осталось только мать Нассера этим интеллектуалам помянуть и будет фулл-хаус🤓
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jonnysilverhand01
Ответ Pb-SE
Так и до фанайди недалеко.
Ага, только Франция это тебе не РФ … там ещё непонятно чем все закончится с пенсионным возрастом и дотянет ли Макрон до конца срока или нет … а если фанайди, то сразу увидим 6 республику это 100 процентов
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Фут.Боль
Получается, купили билеты без уважения.
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Emma Nevskaia
молодцы, что среагировали
ультрас в край офигели
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Злобный Конь
Осталось заблокировать зарплатные карты игроков после очередного слива ЛЧ .
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Фан Рубина
Решили, что в таких болельщиках нет необходимости.
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Someone from Internet
Хеллайфи сделал из середняка норм. клуб. А эти ультрасы вышли против них?
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Pb-SE
Париж, ты что, хочешь, как у нас?
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Lux_Vid Александров
Ответ rigobersong
Пора закрывать уже этот проект:) Скорее всего Нассер горит с того, что после ЧМ и стольких вложений Катар оказался не нужен, и все предпочитают СА:))
Он вложил миллиарды в стадионы, а саудиты в Роналду))
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Emma Nevskaia
Ответ Имя Фамилия
Не путай одну никчёмную группировку со всеми ультрас ПСЖ.
ок
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