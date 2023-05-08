Неймар думает об уходе из «ПСЖ» летом. Форвард шокирован акцией фанатов возле его дома, но жалобу в полицию не подаст
Неймар летом может покинуть «ПСЖ».
Ранее ультрас «ПСЖ» устроили возле клубного офиса акцию протеста с требованиями Лионелю Месси, Неймару, Марко Верратти и президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи покинуть клуб. Некоторые из болельщиков пришли к дому Неймара – они скандировали: «Неймар, убирайся!»
Как сообщает Telefoot, поведение болельщиков шокировало Неймара, однако жаловаться в полицию форвард не планирует. Также сообщается, что бразилец думает об уходе из клуба летом.
Ранее издание L’Equipe сообщало, что «ПСЖ» может отдать Неймара в аренду с правом выкупа.
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Неймар лайкнул пост с критикой фанатов «ПСЖ» и менталитета клуба после акции протеста ультрас
Когда не хочет - ничего не может))))
Происходящее с ПСЖ возможно показывает будущее - не хозяйчики , а именно снизу организованные фаны будут оценивать и определять - кого считать шкуродёрами и выбрасывать из клубов.
наглядное пособие как променять талант и карьеру на бабки... но ему скорей всего по кайфу) кс, карнавалы