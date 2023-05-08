Неймар думает об уходе из «ПСЖ» летом. Форвард шокирован акцией фанатов возле его дома, но жалобу в полицию не подаст

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы болельщики Неймар Футбол

Неймар летом может покинуть «ПСЖ».

Ранее ультрас «ПСЖ» устроили возле клубного офиса акцию протеста с требованиями Лионелю Месси, Неймару, Марко Верратти и президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи покинуть клуб. Некоторые из болельщиков пришли к дому Неймара – они скандировали: «Неймар, убирайся!»

Как сообщает Telefoot, поведение болельщиков шокировало Неймара, однако жаловаться в полицию форвард не планирует. Также сообщается, что бразилец думает об уходе из клуба летом.

Ранее издание L’Equipe сообщало, что «ПСЖ» может отдать Неймара в аренду с правом выкупа.

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

Неймар лайкнул пост с критикой фанатов «ПСЖ» и менталитета клуба после акции протеста ультрас

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CopaAmerica
таланта выше крыше, еще не поздно взяться на ум перейти в другой клуб и выиграть ЗМ
+60
-9
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
№7
Ответ CopaAmerica
таланта выше крыше, еще не поздно взяться на ум перейти в другой клуб и выиграть ЗМ
Или просто продолжить тусоваться и играть в свое удовольствие
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ага. Шокирован, что лайки ставил) не уйдёт они никуда. Такое кол-во денег ему кроме псж давать никто не будет
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ CopaAmerica
таланта выше крыше, еще не поздно взяться на ум перейти в другой клуб и выиграть ЗМ
С таким количеством травм у него очень мало возможностей вернуться к своей лучшей форме
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SWS
Изначально он зря выбрал Барсу, ему нужен был клуб, где он был бы первой скрипкой, он был прав говоря что он находится в тени Месси, и правильно что ушел, но ПСЖ явно не тот клуб в котором он мог выйти на новый уровень, но ПСЖ единственные кто смог удовлетворить запросы Барсы по Неймару.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Пискунов
Какие же "мозговитые" ультрас у ПСЖ)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexMa1n888
вернуться в Барсу , взять ЗМ и выиграть ЧМ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Пользователь Имени
Фанаты ПСЖ прям красавцы, осталось только Мбаппе справадить и топ-клуб готов )
Не готов, надо ещё Мудрика позвать.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Имени
Фанаты ПСЖ прям красавцы, осталось только Мбаппе справадить и топ-клуб готов )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Никуда он не уйдет. Клубы которые соответствуют желанию Неймара он попросту не нужен или же они не потянут его финансово
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ DolJun
в баварию?
В Барселону
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габи Жезус
Ответ CopaAmerica
таланта выше крыше, еще не поздно взяться на ум перейти в другой клуб и выиграть ЗМ
конечно, это ведь из-за ПСЖ он или травмирован, или празднует карнавал/ДР сестры и т.д в важные отрезки сезоны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Лучший вариант для него переход в Ньюкасл. Сможет перезагрузить карьеру. Если конечно он этого хочет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
werley
Ответ CopaAmerica
таланта выше крыше, еще не поздно взяться на ум перейти в другой клуб и выиграть ЗМ
Таланта да, много, но вот здоровья маловато.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Задворных
Ответ Андрей Пискунов
Какие же "мозговитые" ультрас у ПСЖ)
«Мозговитость» - черта всех удьтрас. Да и вообще всех радикальных группировок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fenek
Удивительный игрок. Когда хочет - может все.
Когда не хочет - ничего не может))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ CopaAmerica
таланта выше крыше, еще не поздно взяться на ум перейти в другой клуб и выиграть ЗМ
Талант закончился, в 31 год покеристу надо думать о том, как закончить хоть чуть более достойно, чем сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
5t1ck
Никуда он не уйдёт. О чём тут говорить,кому нужен старик ,хрусталь,ленивый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CopaAmerica
фанаты МЮ поступили более тактично, we dont care abt ronaldo all we care abt is MU
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marduhai
Глобалисты полагали, что будут рулить стадами и те будут безропотными. Но не тут-то было; мы видим рост национализма, который не минует и футбол. Смешно думать, что можно закрыть проблему, навесив на фанов табличку "ультрас"; идущие впереди это лишь морда организма, который огромен.
Происходящее с ПСЖ возможно показывает будущее - не хозяйчики , а именно снизу организованные фаны будут оценивать и определять - кого считать шкуродёрами и выбрасывать из клубов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Интересно, многие звёзды теперь мечтают о ПСЖ? Пару матчей провалил - жди толпу гопников в гости.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СуперНегр228
Сезон 5?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Sokolov
Звезда в шоке)))

наглядное пособие как променять талант и карьеру на бабки... но ему скорей всего по кайфу) кс, карнавалы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Ганненко
Ответ kutavlik
Никто не купит из грандов - 100%!!!! А остальные не потянут космическую зарплату...+ травмы через день, да каждый день....Остается только на пару с Месси к арабам!!!!
Есть же Боули и Челси!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KataDiaz
а чо шокирован то, пол сезоне лечится, играет в покер и чилит на пляжах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий