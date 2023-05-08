Неймар летом может покинуть «ПСЖ».

Ранее ультрас «ПСЖ» устроили возле клубного офиса акцию протеста с требованиями Лионелю Месси, Неймару, Марко Верратти и президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи покинуть клуб. Некоторые из болельщиков пришли к дому Неймара – они скандировали: «Неймар, убирайся!»

Как сообщает Telefoot, поведение болельщиков шокировало Неймара, однако жаловаться в полицию форвард не планирует. Также сообщается, что бразилец думает об уходе из клуба летом.

Ранее издание L’Equipe сообщало, что «ПСЖ» может отдать Неймара в аренду с правом выкупа.

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