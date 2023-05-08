«Нассер предпочитает зеленые бумажки своим болельщикам». Баннер фанатов «ПСЖ» после блокировки билетов ультрас

Теги ПСЖ Труа лига 1 Франция болельщики Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Фанаты «ПСЖ» на матче с «Труа» вывесили баннер с критикой президента клуба.

Матч 34-го тура Лиги 1 завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:1. Во время матча фанаты парижского клуба вывесили баннер в адрес президента клуба Нассера Аль-Хелайфи.

«Нассер, президент, который предпочитает зеленые бумажки своим болельщикам. Добро пожаловать в «ПСЖ», – написали болельщики.

Напомним, 3 мая болельщики собрались у административного здания чемпионов Франции и начали требовать ухода из клуба Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и других игроков, а также президента Нассера Аль-Хелайфи. Часть ультрас отправилась к дому Неймара и призвала его уйти. После протестов «ПСЖ» заблокировал 450 билетов ультрас на выездной матч с «Труа».

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

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25 комментариев

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Фран
Если кое-кто бездарен и некомпетентен, то количество денег не имеет абсолютно никакого значения. ПСЖ и их владельцы - это пример глупости и безумия. Памятник тому, что деньги и нахальное поведение не имеют ничего общего с величием. Сравните просто с Сити и Ньюкаслом. ПСЖ место на свалке истории с такими владельцами.
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ОттоДракула
Без бумажек Нассера ПСЖ вернётся на своё законное место: борьба с Тулузой и Страсбуром за 10-14 места. Париж до арабов был так великолепен, что пару раз чуть не вылетел из Лиги 1.
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ColonelKurtz
Ой, лицемеры, они наверное не празднуют каждое чемпионство клуба, которое благодярая бабкам шейхов
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BZB
Без бумажек Нассера ПСЖ был очень даже интересным и стильным клубом, который выигрывал и чемпионства и еврочашки в конкурентной борьбе. И играли в нем в разное время очень крутые игроки Раи, Веа, Леонардо, Паулета и т.д.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Фран
Если кое-кто бездарен и некомпетентен, то количество денег не имеет абсолютно никакого значения. ПСЖ и их владельцы - это пример глупости и безумия. Памятник тому, что деньги и нахальное поведение не имеют ничего общего с величием. Сравните просто с Сити и Ньюкаслом. ПСЖ место на свалке истории с такими владельцами.
Ну Ньюкасл только в начале пути. Хотя да, вообще странно себя ведут для шейхов. Но молодцы.
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ХавиГави_Паратрупер
То есть зелёные бумажки он не на команду, а напрямую вам, что ли, должен отстёгивать?🤓
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Дмитрий Задворных
Ответ Stivi M.D.
Слушай, болельщики ПСЖ оставляют впечатление людей, которым насрать на деньги Нассера и место в таблице. Потерять лицо и честь для них куда больнее, чем вся эта возня. Так что думаю уход катарцев в обмен на то, что ПСЖ перестанет быть посмешищем - вполне устраивающий для них сценарий
Ну и кому нужна эта кучка неплатежеспособных полу дурков, для которых важна какая-то смехотворная честь? Есть туристы и глоры, которые покупают майки по 200 евро и билеты в випку, вот они важны. А этих 500 клоунов пинком под зад, пусть на своих задристанных кухнях по телеку двадцатилетней давности футбол смотрят😁
И да, посмешище ПСЖ только для таких же недалеких. А так красивый гламурный проект👍👍👍
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Alexandr Sokolov
Ответ BZB
Без бумажек Нассера ПСЖ был очень даже интересным и стильным клубом, который выигрывал и чемпионства и еврочашки в конкурентной борьбе. И играли в нем в разное время очень крутые игроки Раи, Веа, Леонардо, Паулета и т.д.
Роналдиньо и Семак
Навскидку вспомнил
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qwaza
Можно понять. Обменивать людей на предметы и услуги не так удобно, как зелёные бумажки. Времена другие. 😁
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f0rmoceft
Ответ ОттоДракула
Как перестанет? Без денег арабов он станет еще большим посмешищем. Что-то я не слышал возмущений этих болельщиков, когда ПСЖ в финале ЛЧ играл.
Ультрас в большинстве клубов довольно радикальны ко всему
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Stivi M.D.
Ответ ОттоДракула
Как перестанет? Без денег арабов он станет еще большим посмешищем. Что-то я не слышал возмущений этих болельщиков, когда ПСЖ в финале ЛЧ играл.
Клуб не может быть посмешищем из-за места в таблице или отсутствия денег. А вот из-за таких подковерных игр, скандалов, интриг, постоянных позоров на евроарене - запросто
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ОттоДракула
Ответ Stivi M.D.
Слушай, болельщики ПСЖ оставляют впечатление людей, которым насрать на деньги Нассера и место в таблице. Потерять лицо и честь для них куда больнее, чем вся эта возня. Так что думаю уход катарцев в обмен на то, что ПСЖ перестанет быть посмешищем - вполне устраивающий для них сценарий
Как перестанет? Без денег арабов он станет еще большим посмешищем. Что-то я не слышал возмущений этих болельщиков, когда ПСЖ в финале ЛЧ играл.
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Alexevar Vitaliysson
А ведь можно просту купить других болельщиков)))
)))))))))))
))))0000
))))
Мда…
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Висита Эльмурзаев
Без зелёных Нассера уровень псж это середина лиги1, неблагодарные лягушатники
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Фан Рубина
Такие болельщики ему не нужны просто. Никакого проку от вас.
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Nikolay Borisov
ну и чувак такой, вливший не один миллиард евро, ну ладно, не вышло...
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mArty-.-
Человек купил себе игрушку. Почему человек должен прислушиваться к мнениям поклонников этой игрушки?
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Будь Мужиком
За деньги счастье не купишь
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jonnysilverhand01
Францию штормит конечно неплохо, а ультрас правы, жалко поздно поняли, что происходит
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