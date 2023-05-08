«Нассер предпочитает зеленые бумажки своим болельщикам». Баннер фанатов «ПСЖ» после блокировки билетов ультрас

Фанаты «ПСЖ» на матче с «Труа» вывесили баннер с критикой президента клуба.

Матч 34-го тура Лиги 1 завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:1. Во время матча фанаты парижского клуба вывесили баннер в адрес президента клуба .

«Нассер, президент, который предпочитает зеленые бумажки своим болельщикам. Добро пожаловать в «ПСЖ», – написали болельщики.

Напомним, 3 мая болельщики собрались у административного здания чемпионов Франции и начали требовать ухода из клуба Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и других игроков, а также президента Нассера Аль-Хелайфи. Часть ультрас отправилась к дому Неймара и призвала его уйти. После протестов «ПСЖ» заблокировал 450 билетов ультрас на выездной матч с «Труа».

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