«Было бы хорошо, уйди Неймар из клуба вслед за Месси. Хотим написать новую страницу, игроки сейчас делают что хотят». Глава фанатского объединения «ПСЖ» о трансферах

Президент фанатского объединения «ПСЖ» высказался за уход Неймара из клуба.

«Месси собирается уйти из «ПСЖ», и мы хотим дать понять Неймару, что было бы хорошо, если бы он тоже покинул клуб.

Мы не хотим навредить Неймару. Мы хотим, чтобы он продолжил свою карьеру вдали от Парижа. Мы хотим перейти в другую эпоху.

В нынешнюю эпоху игроки делают все, что хотят. Мы хотим двигаться дальше и написать новую страницу с игроками, которые этого хотят», – сказал Ромен Мабиль.

Но в то же время Мабиль осудил акцию у дома бразильского нападающего. «Неймар, убирайся!» – кричали фанаты.

«Не одобряю произошедшее. Это не акция нашей группы. Это дискредитирует действия, предпринятые нами незадолго до этого у штаб-квартиры клуба. Я сожалею о случившемся», – сказал президент фанатского объединения CUP (Collectif Ultras Paris).

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