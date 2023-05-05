«Было бы хорошо, уйди Неймар из клуба вслед за Месси. Хотим написать новую страницу, игроки сейчас делают что хотят». Глава фанатского объединения «ПСЖ» о трансферах

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Неймар Футбол

Президент фанатского объединения «ПСЖ» высказался за уход Неймара из клуба.

«Месси собирается уйти из «ПСЖ», и мы хотим дать понять Неймару, что было бы хорошо, если бы он тоже покинул клуб.

Мы не хотим навредить Неймару. Мы хотим, чтобы он продолжил свою карьеру вдали от Парижа. Мы хотим перейти в другую эпоху.

В нынешнюю эпоху игроки делают все, что хотят. Мы хотим двигаться дальше и написать новую страницу с игроками, которые этого хотят», – сказал Ромен Мабиль.

Но в то же время Мабиль осудил акцию у дома бразильского нападающего. «Неймар, убирайся!» – кричали фанаты.

«Не одобряю произошедшее. Это не акция нашей группы. Это дискредитирует действия, предпринятые нами незадолго до этого у штаб-квартиры клуба. Я сожалею о случившемся», – сказал президент фанатского объединения CUP (Collectif Ultras Paris).

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62 комментария

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Дмитрий Гудков
Кто к вам теперь пойдет? Чтобы вы чуть что мать обзывали?
+57
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Философ Востока
Про Мбаппе он конечно же умолчал 😂
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Iamliam
Ответ DolJun
мбаппе парижанин, явно к нему у них особое отношение. это как в барселоне даже за 8-2 винили всех кроме месси. странно винить их за подобную предвзятость.
Если разница в игре такая большая что счет 8:2, винить нападающего в поражении это бред сумасшедшего. Но хейтеры Месси и на такое способны. Ну ты знаешь не понаслышке)
+33
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Я всех их сделал
Даёшь смену вектора развития и привет от Анжи из 2013-го
+17
-1
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Пирс Морган
Хотим написать новую страницу с середины таблицы
+22
-6
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brassiere
Нынешняя эпоха – игроки делают все, что хотят. Они хотят в эпоху, где игроки делают то, что позволит соперник.
+10
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blaugrano
Хотят и рыбку съесть и на ### [штык] сесть. Бардак в этом клубе начался с приходом Катара и продолжается по сей день. Клуб делает, что хочет, и игроки делают, что хотят. Зато перестали болтаться в нижней половине таблице, как это было до шейхов...
Мечтают вернуть те славные времена?
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Yaroslav Mudritsky
Че там фанаты ПСЖ развонялись? Какая страница истории, не было б бабла шейхов, так бы и плавали на дне. Клуб был даже по меркам Франции ни о чем
+8
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Iamliam
Ответ Пирс Морган
Хотим написать новую страницу с середины таблицы
Снизу вверх хотят написать и справа налево)
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Raindrop Drop Top
Думал только у реала такие отбитые болелы, но фаны псж решили пиво подержать 🤣
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Akmor
Не очень понятно, с чего фанаты решили, что они что могут решать в делах клуба.

Они акционеры коуба? У них тесная связь с командой на протяжении десятков лет?

Или может в правлении клубе есть квота у болел?

Или спорт директор должен учитывать мнения болел по тарнсферам?

Очень похоже на спланированную акцию от шейхов в отношении Месси, Неймара, Вератти.
И спланировало все это руководство клуба
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Pb-SE
Ответ Пенс
ПСЖ был интересным клубом и до шейхов. Правда в том, что нынешняя страница самая позорная при шейхах и она началась два года назад.
Много по памяти назовешь игроков ПСЖ, скажем, за 2009 год?
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Сергей Павлов
Я вот все не пойму, а что плохого для псж сделал Месси?
Прогулял работу? Ну вроде как не специально. Да и извинился. И понёс наказание.
Ну вот так то, ну с кем не бывает?
Работу он свою делает: гол + пас на хорошем уровне.
Реклама там и прочее: нормальный такой доход для клуба от Месси.

Что не так?
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Spitamen Gonzales
Ответ Пенс
за что они должны их благодарить?) За огромные деньги, которые они получают? Тот же Ней хоть что-то для клуба сделал (и всё равно очень мало учитывая затраты на него), а второй так просто ходячее посмешище.
А почему бы им не побыть благодарными. Все почему-то считают деньги, которые платили не болельщики. Болелы по идее должны быть только рады, что звёзды мирового футбола играют за их команду. А им видите ли купи всех - выиграй все и тогда будут благодарны… я был бы счастлив, если бы Месси играл за мой любимый клуб и даже при условии его не одобренного отъезда на выхи
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Фанат спорта01
Ответ blaugrano
Хотят и рыбку съесть и на ### [штык] сесть. Бардак в этом клубе начался с приходом Катара и продолжается по сей день. Клуб делает, что хочет, и игроки делают, что хотят. Зато перестали болтаться в нижней половине таблице, как это было до шейхов... Мечтают вернуть те славные времена?
ну вообще бардак начался после трансферов Неймара и Мбаппе,а трансфер Месси добил клуб окончательно.
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SCHOKKKK
Ответ Spitamen Gonzales
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Сгорел?😂
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Artuom Batishev
Ответ Пирс Морган
Хотим написать новую страницу с середины таблицы
Не настолько радикально. Хотя бы откатиться по качеству до сезонов при Блане. Тогда была именно крепкая команда и поставленная игра.
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gPk
Ответ DolJun
мбаппе парижанин, явно к нему у них особое отношение. это как в барселоне даже за 8-2 винили всех кроме месси. странно винить их за подобную предвзятость.
Кого сейчас винишь в 12 месте Челси?)
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Barca_mania
1. в том матче 8-2 счёт был не по игре 2. ковидный сезон и у команд не было мотивации играть, никто даже не помнит кто в том сезоне взял ЛЧ. выходит зря старались 🥲
Отмазка семиклассника
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filippa
1/8 Лч ваш предел а так и из группы не выйдите! без Неймара И Масси клованы
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Real_v_dushe
Ответ Философ Востока
Про Мбаппе он конечно же умолчал 😂
У Мбаппе вопросов быть не может, он - лучший игрок в истории Парижа
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Pb-SE
Руководство Челси: "Было бы хорошо, уйди Тухель из клуба вслед за Абрамовичем. Хотим написать новую страницу".
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Водяра
Какой то залетный алжирец указывает Месси и Нейму где играть.
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jonnysilverhand01
А черепашка, как обычно хороший
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Wayne Gretzky 99
С жиру бесятся. У них Неймар, Месси и Мбапе играют за катарские лавэ, а они еще недовольны. Психология середины таблицы.
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