Ротенберг, Медведев и Айдамиров претендуют на два места в исполком РФС от РПЛ, Сайманов отказался

Гендиректора «Зенита», «Ахмата» и президент «Сочи» претендуют на два места в исполком РФС.

«В пятницу состоится общее собрание РПЛ, в повестке которого запланирован единственный вопрос – о выборе кандидатов в исполком РФС.

На два вакантных места до сегодняшнего дня претендовали гендиректор « » Ахмед Айдамиров, гендиректор «Зенита» , президент « » и вице‑президент « » .

Однако сегодня Рустем Фидаевич попросил его исключить из списка кандидатов. Об этом он уведомил лигу официально.

Вместе с тем, в соответствии с нормативными документами РФС и РПЛ клубы имеют право выдвигать своих кандидатов в исполком вплоть до начала голосования», – рассказал глава Мир РПЛ Александр Алаев.

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