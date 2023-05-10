Ротенберг, Медведев и Айдамиров претендуют на два места в исполком РФС от РПЛ, Сайманов отказался
Гендиректора «Зенита», «Ахмата» и президент «Сочи» претендуют на два места в исполком РФС.
«В пятницу состоится общее собрание РПЛ, в повестке которого запланирован единственный вопрос – о выборе кандидатов в исполком РФС.
На два вакантных места до сегодняшнего дня претендовали гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор «Зенита» Александр Медведев, президент «Сочи» Борис Ротенберг и вице‑президент «Ростова» Рустем Сайманов.
Однако сегодня Рустем Фидаевич попросил его исключить из списка кандидатов. Об этом он уведомил лигу официально.
Вместе с тем, в соответствии с нормативными документами РФС и РПЛ клубы имеют право выдвигать своих кандидатов в исполком РФС вплоть до начала голосования», – рассказал глава Мир РПЛ Александр Алаев.
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Имя "авторитетного бизнесмена" Юсупова СМИ также связывали с деятельность ФК "Рубин": по данным "Новой газеты", бизнесмен некоторое время входил в администрацию этого клуба. Издание отмечало, что практически каждый российский клуб, финансируемый из бюджетных средств, "в свое время попадал под давление преступных группировок", пытавшихся получить "возможность контролировать финансовые потоки, трансферные сделки, а также влиять на исход матчей". Однако данных, прямо указывающих на связь "Драконов" и "Рубина", газета не приводила [6].
8 мая 2008 года [7] Сайманов был арестован решением Вахитовского районного суда Казани. Сообщалось, что он подозревался в причастности к серии убийств, совершенных в 1996 году. Где и при каких обстоятельствах произошло задержание футбольного функционера, не сообщалось [8]. В тот же день был арестован и проходящий по данному делу бизнесмен Юсупов [9]. Сайманова оперативники называли заказчиком ряда убийств и вторым человеком в бригаде Юсупова [8].
В том же месяце Сайманову и Юсупову было предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц" [8] (по другим данным, Юсупову, были предъявлены обвинения по статьям "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих людей", "ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление" и "соучастие" [9]). По версии следствия, Сайманов и Юсупов были причастны к организации в Казани убийств четверых человек в 1996 году (фамилии жертв в интересах следствия не разглашались) [8]. Адвокаты Юсупова и Сайманова ходатайствовали об освобождении находящихся в СИЗО подзащитных под подписку о невыезде, однако Верховный суд Татарстана оставил ставить меру пресечения без изменений [7].
В дальнейшем Сайманов упоминался в прессе как бывший спортивный директор ФК "Рубин" (эту должность в июне 2008 года занял Мухсин Мухамадиев) [4].
12 марта 2010 года стало известно, что дело банды "севастопольских" передано в Верховный суд Татарстана. Сообщалось, что все обвиняемые, в том числе Сайманов, признали свою вину в убийствах и бандитизме (статьи 77 и 102 уголовного кодекса РСФСР, действовавшего на момент совершения преступлений). Всего им инкриминировалось 20 убийств и 3 случая похищения людей [2], [3].
В августе того же года Верховный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении 14 подсудимых. Прокуратуре удалось доказать убийства 12 человек, совершенные представителями "севастопольских" в 1990-е годы в ходе конфликта с казанским ОПС "Жилка". Однако накануне судебного заседания суд "в связи с истечением срока давности" постановил прекратить уголовное преследование подсудимых по обвинению в бандитизме. По той же причине суд снял и обвинения в покушениях с некоторых подсудимых, после чего трое из них были полностью освобождены от уголовного преследования и отпущены на свободу. В итоге суд приговорил Сайманова (с ним, как сообщал "Коммерсант", было заключено досудебное соглашение, согласно которому он в обмен на признание своей вины избегал длительного наказания) к шести годам тюремного заключения в колонии общего режима. Кроме того, смягчающими обстоятельствами Верховный суд республики счел то, что Сайманов "многое сделал для футбольного клуба "Рубин". Юсупов, признанный виновным в причастности к одному покушению, получил четыре года колонии, но в связи с истечением срока давности был освобожден в зале суда. Приговор был вынесен еще 9 членам банды, получившим сроки от условных до 9,5 года колонии общего режима [1].